Историк Федор Николаи: «Нам не хватает образа будущего как некоего позитивного состояния»

Петр СКОРОБОГАТЫЙ

Современное общество поражено ностальгией. И на Востоке, и на Западе видят «золотой век» в прошлом, отказываясь жить сегодняшним днем и опасаясь заглядывать в будущее. Негатив выключен из коллективных воспоминаний, остаются только положительные коннотации. Где-то здесь, в этой ностальгии, лежит еще одна причина современных войн памяти: почему людям так сложно примириться друг с другом и своей историей? Что такое ностальгия и память для современного человека — об этом мы поговорили с Федором Николаи, доцентом кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права факультета гуманитарных наук Мининского университета (Нижний Новгород).

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва.

— Ностальгия сегодня популярна не только у нас в России под лозунгом «назад в СССР», но и в других странах. Но это лишь верхушка айсберга общественного сознания. Есть прекрасная книга Светланы Бойм «Будущее ностальгии», где этот феномен прослеживается с XVII века, когда она появилась сначала в медицинском, потом в культурном поле. В XVIII–XIX веках, когда в Европе произошел промышленный переворот, она была связана с уходящей для дворянства усадебной культурой и романтизацией прошлого в литературе. Эту культуру нельзя рассматривать отдельно от социальных отношений. В XX веке и капиталистическое общество, и советское было устремлено в будущее. Сегодня оба этих проекта или потерпели крах, или как минимум их образы светлого будущего вызывают все больше сомнений. Коммунисты сегодня не верят в построение коммунизма. Для либералов демократия — это нормативный идеал, который трудно воплотить в жизнь. И ностальгия появляется на фоне всеобщего разочарования в этих идеалах. Люди говорят: я бы хотел вернуться в СССР, жить в Советском Союзе. Понятно, что нельзя в одну реку войти дважды, что это просто символ, но символ чего? На мой взгляд, им не хватает как раз образа будущего как какого-то позитивного состояния. Ведь сегодня все говорят об угрозах, о проблемах, которые нас ожидают. То есть это другой тип будущего — то, чего нужно избежать, предотвратить или уклониться. Ну и во-вторых, людям не хватает социальной справедливости, с этим совершенно точно проблема везде.— Да, это критика растущего социального расслоения и несправедливости. Но этот критический элемент выражается не напрямую в политических требованиях, а косвенно — в ностальгии по Советскому Союзу. И второй момент, это отсутствие положительного образа будущего, который мы могли бы приблизить. Угрозы можно попытаться избежать или предотвратить. Но проблема в том, что нет самостоятельного проекта, в который люди хотели бы инвестировать свои силы, эмоции, время.— Мы со студентами в качестве практики по устной истории берем интервью у разных людей. И один из наших собеседников был в 70–80-е годы главным инженером проекта на «Красном Сормове», где еще делали подводные лодки. Важный человек, востребованный специалист, который возглавляет большой коллектив, помогает молодым специалистам и т.д. В 90-е он как раз вышел на пенсию, и для него все резко изменилось. Конечно, у него возникает ностальгия по прошлому, учитывая, как много ему дало советское общество. Нужно учитывать также, что это поколение «детей войны» — людей, которые застали послевоенную разруху, долго жили в коммуналках или бараках и для кого улучшения быта в 60–70-е годы были вполне осязаемы. «Хрущевки» сегодня не воспринимаются как достойное жилье, но в свое время это было очевидное и массовое улучшение быта. У этого человека и его поколения одна ностальгия.Для моих одноклассников (поколения 40+), которые советское общество застали лишь частично, когда учились в школе и не занимались обеспечением семьи, эта ностальгия во многом мифологизирована. Это ностальгия, скорее, по детству, по таким вещам, как виниловые пластинки, и по дружеским отношениям, которые были очень важны в детстве и юности, а сегодня оказываются отодвинуты повседневными хлопотами, зарабатыванием денег для семьи и т.д.Необходимо отметить также, что и ностальгия, и память во многом субъективны, — люди по-разному их испытывают и по-разному о них говорят. Сегодня популярный нарратив о «прекрасной жизни в СССР» поддерживает государство, и мне кажется, что многие молодые люди транслируют его просто потому, что он легко узнаваем и создает иллюзию (утраченной) общности.— В этом году мне показалось очень интересным, как в связи с карантином наши соотечественники пытались сформулировать свое отношение к Дню Победы в соцсетях. Как соотносятся для них героизация Победы и признание ее непомерной цены. Отдельно героизация и скорбь встречаются не так уж часто. Многие пытаются связать их, причем применительно к истории своей семьи. То есть не просто фотографию деда запостить, но и сказать, почему эта память для них важна. Это не какое-то клише, вроде «можем повторить», но аналитическое и рефлексивное суждение. И это очень важный шаг, прежде всего этический.Ностальгия и память — посредники между индивидуальной и коллективной памятью. Человек помнит многие вещи, но не о всех из них хочет говорить. А есть коллективное представление — память о войне как конвенциональный нарратив или политический проект, который может быть не связан с семейной историей. Еще один проект, которым мы со студентами занимаемся, — это устная история локальных конфликтов. Многие ветераны боевых действий в Афганистане или на Северном Кавказе не хотят вспоминать или рассказывать о своем опыте. Две трети из них отказываются от интервью. А многие если и рассказывают, то не о себе, а о политике партии и правительства, то есть о какой-то чужой большой истории. Получается, что это не память, а экран, ширма, за которой лежит то, что не вписывается или не соответствует этому общепринятому нарративу.— Не всегда. Проработка относится к трудному личному или коллективному прошлому. Вторая мировая война — это, конечно, трудное прошлое, но не для всех. Сегодня ветеранам войны за 90 лет, их крайне мало осталось. Для многих людей (и не обязательно молодежи) война — это уже некая картинка, кино. Сейчас фильмы, телевизор, интернет формируют опосредованную память, которая все меньше осмысляется на личностном уровне и все активнее конструируется на уровне политическом. Многие очень разные люди, в том числе ветераны, говорят, что современные фильмы о войне, в отличие от советских, им не нравятся. Каноны боевика как жанра и внешние спецэффекты выносятся на передний план и заслоняют какие-то другие вещи, в том числе скорбь и рефлексию. Во время их просмотра не нужно думать, нужно есть попкорн. Такое кино вызывает ощущение искусственности, сконструированности сюжета, примитивизации представлений о войне. Память здесь подменяется ярким, но чужим рассказом.— Проработка — это понятие, которое можно применять к разным ситуациям. Например, я сам 1976 года рождения, мои одноклассники в 18 лет попали срочниками в первую чеченскую кампанию. А деда, воевавшего в 1941–1943-м, я практически не помню. Поэтому память о локальных конфликтах в современном обществе для меня ближе и интереснее. Тем более что в отличие от Второй мировой войны не только общепринятого, но и вообще узнаваемого нарратива по участию советских войск в военных действиях во Вьетнаме, Анголе, Египте, Эфиопии или более близких к нам сегодня конфликтах у нас до сих пор не сложилось. И мне кажется, что эта память сотен тысяч людей сегодня также должна обсуждаться, пусть даже в полемическом ключе. Разным поколениям, разным социальным группам нужно учиться слушать друг друга, с уважением относиться к другим точкам зрения и не подменять их клишированными рассказами о политике партии и правительства. Это и будет проработкой прошлого — очень непростого и трудного, например, для Северного Кавказа. Чего не хватает в нашем обществе, так это площадок, где такой диалог бы шел и позволял людям влиять на процесс принятия решений в образовании, социальной сфере, культурной политике. Государство выдвигает на передний план героический нарратив, связанный с Великой Отечественной войной, отодвигая в тень не вписывающиеся в него события и проблемы, например, проблему коллаборационизма.— В США акцент делается на трудном прошлом. И одновременно происходит его медикализация. Если человек просто обращается к психологу или психотерапевту, он автоматически считается больным, даже если речь идет об обсуждении каких-то этических проблем его прошлого или социальной адаптации. Поэтому термин «проработка» связан с работой скорее психологов и психотерапевтов, и уже во вторую очередь историков и социологов.В Европе речь идет в основном о культурной памяти — о работе огромного количества музеев, мемориалов и о социальных проектах, которые объединяют европейское общество. Немцы и французы, которые очень долго враждовали между собой в XIX и XX веках, сегодня в рамках ЕС пытаются сконструировать общее прошлое, которое бы не создавало новые конфликты, а позволяло жить в добрососедстве. И национальный уровень идентичности, который был в центре политической жизни XX — первой половины ХХ века, утрачивает при этом свою доминирующую роль.А в России и странах Восточной Европы — в Прибалтике, Польше, на Украине — очень часто на передний план выходит политика памяти, в центре которой оказывается идея нации и государственные институты. Такая память более конфликтна, она вызывает споры о чужой ответственности в международных отношениях, мемориальные войны по поводу памятников и их снос. Человек и его личная память здесь отодвигаются на третье-четвертое место. В Западной Европе и в США, конечно, тоже можно говорить о политике памяти — какие-то выставки не разрешаются, например о Хиросиме.— Во многом, если говорить про Францию и Германию. В Венгрии, Польше, Восточной Германии ностальгия сегодня распространяется, хотя и немного в другой форме, чем в России. Здесь ведь тоже есть разочарование в неолиберальном проекте, которое ведет к «брекзиту» и усилению правых. И европейские, и американские, и российские правые используют это разочарование людей, пытаясь заработать политический капитал на конфликтах вокруг политики памяти, которая проводится более тонко или откровенно цинично, но всегда опирается на ностальгию.— Нет, конечно, ностальгия была. Ностальгия предполагает определенный психологизм, представление определенное о личности. Мне сложно говорить, например, о Средневековье. Тогда язык самоописания чувств и отношения к прошлому был совершенно другой — религиозный. Эмоции не воспринимались как психологический феномен, но соотносились со Страстями Христа. А национальной памяти и идентичности вообще быть не могло, поскольку вместо наций были важны другие формы коллективной общности.— Термин «постмодерн» сегодня вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Общество сегодня постиндустриальное или позднекапиталистическое? Это ведь важный вопрос. Мои друзья, которые хотят вернуться в СССР, на самом деле понимают, что вернуться в прошлое невозможно. Заводы сегодня не могут работать, как в 1970-е, такой акцент на тяжелую промышленность никому не нужен. Потребление ориентировано на услуги. Поэтому если сравнивать современную ностальгию и ситуацию начала ХХ века, то сегодня отсутствие будущего делает ностальгию гораздо более мрачной и пессимистической.— Совершенно верно. И это разочарование в отсутствии будущего повсеместно. Вы спрашивали о проработке прошлого. На мой взгляд, история сегодня не должна быть средством выяснения политических отношений. Историки сегодня должны работать совместно со специалистами других социальных наук, психологами и специалистами по медиа. Проработка прошлого и дискуссии о ностальгии должны идти в связке с обсуждением современных социальных проектов, экономических вопросов или даже обсуждением вопросов медицины. Прошлое не самоценно, его не надо возвращать.— Слово «ресурс» мне не очень нравится. Если говорить о культурной сфере, то и в ностальгии, и в коллективной памяти, безусловно, есть огромный символический потенциал. И они предполагают уважительное отношение к прошлому. А попытка превратить это в ресурс, как бы приватизировать в интересах отдельной группы, — это сомнительная политика, которая будет вести к конфликтам.