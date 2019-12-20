Собрание редкостей

20.12.2019

Марина ИВАНОВА

Благотворительный фонд «Русский силуэт» презентовал 20-й выпуск коллекционного арт-календаря. Он получил название «Редкий экземпляр» — его страницы украшают не только портреты талантливых актрис в нарядах от российских дизайнеров, но и фото уникальных экспонатов московского частного музея «Собрание».

Каждый год создатели календаря выбирают новую тему. Среди выпусков прошлых лет — календари, посвященные сочинениям Пушкина, балетам Петипа, картинам Айвазовского, экспериментам представителей русского авангарда. Фотографам позируют известные актрисы, модели, балерины, гимнастки. А наряды создают российские дизайнеры — не только именитые, но и совсем молодые. Президент Благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова рассказала:

— Мы представляем 12 дизайнеров и 12 актрис. В этот раз выбрали уникальное место съемки — музей «Собрание» Давида Якобашвили. Здесь можно увидеть редкие коллекции музыкальных инструментов — органы, шарманки, а также часы, картины...

«Собрание», чьи фонды насчитывают более 20 тысяч экспонатов, считается одним из крупнейших частных музеев. Масштабная коллекция принадлежит предпринимателю Давиду Якобашвили — вице-президенту РСПП, одному из основателей компании «Вимм-Билль-Данн». Для публики музей открылся весной этого года. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, музыкальные инструменты разных эпох — от оркестрионов и механических пианино до аккордеонов.

Героинями «Редкого экземпляра» стали актрисы Анна Михалкова, Ксения Алферова, Мария Порошина, Мария Куликова, Юлия Александрова, Анастасия Панина, Лукерья Ильяшенко, Софья Каштанова, Юлия Франц. А также балерина Большого театра Анастасия Меськова, певица Ирина Дубцова и юная модель Александра Филина. Запечатлел красавиц fashion-фотограф Александр Мультиков:

— Мне понравилась концепция календаря и впечатлил сам музей. Единственное, в музейных залах снимать нелегко: красиво, однако экспонаты нельзя перемещать. Поэтому бывает трудно «привязать» модель к нужной локации. Но мы, кажется, справились. Все актрисы — профессионалы, понимают, что такое съемка. Тем более, в отличие от большинства режиссеров я не кричал и не ругался. Иногда мы сразу понимали, какую выбрать локацию. Порой «отталкивались» от платья, подбирали соответствующий задний план. Выставляли свет, делали пробные кадры. Съемки заняли четыре дня. Могли бы уложиться в два, но у всех героинь сложные графики.

Наряды для моделей «Редкого экземпляра» создали такие звезды, как Татьяна Парфенова, Виктория Андреянова, Алена Ахмадуллина. Лиза Романюк (дом моды Vemina) придумала платье с дивной красоты юбкой, украшенной летящими ласточками. В нем позирует Софья Каштанова. Дизайнер Анастасия Задорина, одевающая олимпийскую сборную России, сшила нежно-голубое платье для Ксении Алферовой. Юный Михаил Манаков, выпускник «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева» 2017 года и финалист XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», придумал эффектное черное платье, украшенное красными розами. В нем позирует Анастасия Меськова. А Джемал Махмудов, когда-то участник конкурса «Русский силуэт», а теперь член жюри, создал розовое, в блестках, платье для Анастасии Паниной. Поддержка отечественных дизайнеров и открытие новых имен — главная миссия фонда «Русский силуэт», который регулярно проводит Международный конкурс молодых дизайнеров. Учредитель фонда Александр Митрошенков поделился:

— Мода — один из стимулов экономики, особенно в тяжелые годы. Я впервые задумался об этом в 90-е. Потом на одном из вечеров в Российском фонде культуры познакомился с Никитой Сергеевичем Михалковым и спросил: «У нас красивые фильмы, все лучшие дизайнеры работают в кино. Почему нельзя создать индустрию, чтобы дизайнеры делали моду для всех — не только для актрис и актеров?» Никита Сергеевич хитро посмотрел на меня: «Вы, наверное, сговорились с моей женой. Она замучила меня разговорами о моде, молодых дизайнерах. Давайте я вас познакомлю: может быть, найдете общий язык». И действительно, у нас с Татьяной Евгеньевной оказалось много общего. Решили — надо привлечь молодых талантливых дизайнеров, художников. Организовали конкурс. Татьяна Евгеньевна летает по всей стране — была на Сахалине, Дальнем Востоке. Однажды застряла на неделю на Чукотке — из-за непогоды. То, что она приезжает в разные уголки России, становится стимулом для многих молодых дизайнеров. Так возник наш фонд. Хотелось каждый год подводить итоги работы молодых дизайнеров, и мы решили выпускать календарь. Рассматривали моду как часть культуры. Поэтому, например, в нынешнем выпуске соединили красивые платья и музыкальные инструменты. Идея «Редкого экземпляра» — застывшая музыка.

Поддержать Татьяну Михалкову пришли ее дети — Надежда и Артем Михалковы, а также fashion-гуру Слава Зайцев. Кульминацией вечера стал показ TATYANA PARFIONOVA. Президент фонда так представила главную гостью вечера: «Она — человек-космос. Дизайн Татьяны Парфеновой можно оформить в раму, повесить на стену и любоваться — это настоящее произведение искусства».

Знаменитая петербуржская кутюрье прибыла в Москву и смогла насладиться реакцией гостей на созданные ею наряды — в геометрических и цветочных узорах, отсылающие и к роскошной эпохе ар-деко, и к психоделическим 1960-м. А яркие цветовые сочетания напоминали гостям: всего лишь через два с половиной месяца — весна.





Фото на анонсе: Андрей Никеричев/mskagency.ru











