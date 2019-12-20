Собрание редкостей

20.12.2019

Марина ИВАНОВА

Анна Михалкова (страница календаря)Благотворительный фонд «Русский силуэт» презентовал 20-й выпуск коллекционного арт-календаря. Он получил название «Редкий экземпляр» — его страницы украшают не только портреты талантливых актрис в нарядах от российских дизайнеров, но и фото уникальных экспонатов московского частного музея «Собрание».

Каждый год создатели календаря выбирают новую тему. Среди выпусков прошлых лет — календари, посвященные сочинениям Пушкина, балетам Петипа, картинам Айвазовского, экспериментам представителей русского авангарда. Фотографам позируют известные актрисы, модели, балерины, гимнастки. А наряды создают российские дизайнеры — не только именитые, но и совсем молодые. Президент Благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова рассказала:

— Мы представляем 12 дизайнеров и 12 актрис. В этот раз выбрали уникальное место съемки — музей «Собрание» Давида Якобашвили. Здесь можно увидеть редкие коллекции музыкальных инструментов — органы, шарманки, а также часы, картины...

«Собрание», чьи фонды насчитывают более 20 тысяч экспонатов, считается одним из крупнейших частных музеев. Масштабная коллекция принадлежит предпринимателю Давиду Якобашвили — вице-президенту РСПП, одному из основателей компании «Вимм-Билль-Данн». Для публики музей открылся весной этого года. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, музыкальные инструменты разных эпох — от оркестрионов и механических пианино до аккордеонов.

Александра Филина (страница календаря)

Героинями «Редкого экземпляра» стали актрисы Анна Михалкова, Ксения Алферова, Мария Порошина, Мария Куликова, Юлия Александрова, Анастасия Панина, Лукерья Ильяшенко, Софья Каштанова, Юлия Франц. А также балерина Большого театра Анастасия Меськова, певица Ирина Дубцова и юная модель Александра Филина. Запечатлел красавиц fashion-фотограф Александр Мультиков:

— Мне понравилась концепция календаря и впечатлил сам музей. Единственное, в музейных залах снимать нелегко: красиво, однако экспонаты нельзя перемещать. Поэтому бывает трудно «привязать» модель к нужной локации. Но мы, кажется, справились. Все актрисы — профессионалы, понимают, что такое съемка. Тем более, в отличие от большинства режиссеров я не кричал и не ругался. Иногда мы сразу понимали, какую выбрать локацию. Порой «отталкивались» от платья, подбирали соответствующий задний план. Выставляли свет, делали пробные кадры. Съемки заняли четыре дня. Могли бы уложиться в два, но у всех героинь сложные графики.

Наряды для моделей «Редкого экземпляра» создали такие звезды, как Татьяна Парфенова, Виктория Андреянова, Алена Ахмадуллина. Лиза Романюк (дом моды Vemina) придумала платье с дивной красоты юбкой, украшенной летящими ласточками. В нем позирует Софья Каштанова. Дизайнер Анастасия Задорина, одевающая олимпийскую сборную России, сшила нежно-голубое платье для Ксении Алферовой. Юный Михаил Манаков, выпускник «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева» 2017 года и финалист XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», придумал эффектное черное платье, украшенное красными розами. В нем позирует Анастасия Меськова. А Джемал Махмудов, когда-то участник конкурса «Русский силуэт», а теперь член жюри, создал розовое, в блестках, платье для Анастасии Паниной. Поддержка отечественных дизайнеров и открытие новых имен — главная миссия фонда «Русский силуэт», который регулярно проводит Международный конкурс молодых дизайнеров. Учредитель фонда Александр Митрошенков поделился:

Ксения Алферова (страница календаря)— Мода — один из стимулов экономики, особенно в тяжелые годы. Я впервые задумался об этом в 90-е. Потом на одном из вечеров в Российском фонде культуры познакомился с Никитой Сергеевичем Михалковым и спросил: «У нас красивые фильмы, все лучшие дизайнеры работают в кино. Почему нельзя создать индустрию, чтобы дизайнеры делали моду для всех — не только для актрис и актеров?» Никита Сергеевич хитро посмотрел на меня: «Вы, наверное, сговорились с моей женой. Она замучила меня разговорами о моде, молодых дизайнерах. Давайте я вас познакомлю: может быть, найдете общий язык». И действительно, у нас с Татьяной Евгеньевной оказалось много общего. Решили — надо привлечь молодых талантливых дизайнеров, художников. Организовали конкурс. Татьяна Евгеньевна летает по всей стране — была на Сахалине, Дальнем Востоке. Однажды застряла на неделю на Чукотке — из-за непогоды. То, что она приезжает в разные уголки России, становится стимулом для многих молодых дизайнеров. Так возник наш фонд. Хотелось каждый год подводить итоги работы молодых дизайнеров, и мы решили выпускать календарь. Рассматривали моду как часть культуры. Поэтому, например, в нынешнем выпуске соединили красивые платья и музыкальные инструменты. Идея «Редкого экземпляра» — застывшая музыка.

Поддержать Татьяну Михалкову пришли ее дети — Надежда и Артем Михалковы, а также fashion-гуру Слава Зайцев. Кульминацией вечера стал показ TATYANA PARFIONOVA. Президент фонда так представила главную гостью вечера: «Она — человек-космос. Дизайн Татьяны Парфеновой можно оформить в раму, повесить на стену и любоваться — это настоящее произведение искусства».

Знаменитая петербуржская кутюрье прибыла в Москву и смогла насладиться реакцией гостей на созданные ею наряды — в геометрических и цветочных узорах, отсылающие и к роскошной эпохе ар-деко, и к психоделическим 1960-м. А яркие цветовые сочетания напоминали гостям: всего лишь через два с половиной месяца — весна.


Фото на анонсе: Андрей Никеричев/mskagency.ru




Распечатать

Поделиться

Назад в раздел
Оставить свой комментарий
Вы действительно хотите удалить комментарий? Ваш комментарий удален Ошибка, попробуйте позже
Закрыть
Закрыть