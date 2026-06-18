«Курский Версаль» в Москве: на выставке «Барятинские. Искусство для наследника» показывают коллекцию, собранную тремя поколениями Рюриковичей

Меньше месяца осталось до завершения работы в ГМИИ выставки «Барятинские. Искусство для наследников». Она позиционируется как одна из главных в сезоне. Подготовка к ней велась больше пятнадцати лет.





Собрали и показали





Почему эти, а не иные?

Разношерстная коллекция и письма на французском без перевода

Сила экскурсий





Плугарь стал фельдмаршалом









Бабушка рядышком с дедушкой: открытия выставки

При подготовке к выставке был совершен ряд открытий. Отдельные произведения, включая шедевры французской живописи и римский саркофаг, бережно отреставрировали. Самое трогательное — наконец-то воссоединились «дедушка» и «бабушка» кисти Бальтазара Деннера.



Целых сто лет «Голова старухи» хранилась в Екатеринбурге, а «Голова старика» — в Волгограде, хотя было очевидно, что это — объединенная неким авторским замыслом пара. Более того, эти образы были любимыми у Екатерины Гольштейн-Бекской. Свои покупки Екатерина Петровна отправляла из стран Западной Европы в Россию, но с этими двумя не расставалась. Может быть, они напоминали ей кого-то... Сейчас уже не узнаешь.



Специалисты ГМИИ определили авторство «Натюрморта с ковром». Данную работу можно назвать жемчужиной, возле нее всегда толпятся люди. Ворс ковра написан так реалистично, что с трудом удерживаешься от желания потрогать. В Курском музее натюрморт долгое время значился как работа неизвестного русского художника. К началу выставки справедливость восстановили — на этикетку вписали имя итальянца Франческо Нолетти, прозванного Мальтезе.



Еще одна почти детективная история развернулась вокруг полотна «Портрет графа Николая Александровича Толстого с супругой Анной Ивановной, урожденной Барятинской, и их старшим сыном Александром». В наши дни выяснилось, что автор — вовсе не Ангелика Кауфман, как считалось прежде, и изображены на портрете не Барятинские и не Толстой. Изначально Генрих Фюгер писал князей Лихтенштейнских, однако неизвестный ушлый мастер пририсовал одному из изображенных наградные знаки графа Толстого. Зачем? Очевидно, чтобы продать Барятинским!



Кто-то спросит: неужели Барятинские не знали, как выглядели их родственники? Видимо, черты пращуров стерлись из памяти за давностью лет. Портрет был написан в 90-е годы XVIII века, а попал в коллекцию только во второй половине XIX столетия.



На экскурсии показывают картины, купленные за рекордные суммы, и полотна с уникальным провенансом — например, «Благовещение» Симона Вуэ, которое когда-то висело в парижской капелле кардинала Ришелье. Важный экспонат — масштабное полотно Антонио Бруни «Жатва», где на фоне Марьинского дворца изображены княжеские дети в окружении крестьян и дворовых. При подготовке к выставке был совершен ряд открытий. Отдельные произведения, включая шедевры французской живописи и римский саркофаг, бережно отреставрировали. Самое трогательное — наконец-то воссоединились «дедушка» и «бабушка» кисти Бальтазара Деннера.Целых сто лет «Голова старухи» хранилась в Екатеринбурге, а «Голова старика» — в Волгограде, хотя было очевидно, что это — объединенная неким авторским замыслом пара. Более того, эти образы были любимыми у Екатерины Гольштейн-Бекской. Свои покупки Екатерина Петровна отправляла из стран Западной Европы в Россию, но с этими двумя не расставалась. Может быть, они напоминали ей кого-то... Сейчас уже не узнаешь.Специалисты ГМИИ определили авторство «Натюрморта с ковром». Данную работу можно назвать жемчужиной, возле нее всегда толпятся люди. Ворс ковра написан так реалистично, что с трудом удерживаешься от желания потрогать. В Курском музее натюрморт долгое время значился как работа неизвестного русского художника. К началу выставки справедливость восстановили — на этикетку вписали имя итальянца Франческо Нолетти, прозванного Мальтезе.Еще одна почти детективная история развернулась вокруг полотна «Портрет графа Николая Александровича Толстого с супругой Анной Ивановной, урожденной Барятинской, и их старшим сыном Александром». В наши дни выяснилось, что автор — вовсе не Ангелика Кауфман, как считалось прежде, и изображены на портрете не Барятинские и не Толстой. Изначально Генрих Фюгер писал князей Лихтенштейнских, однако неизвестный ушлый мастер пририсовал одному из изображенных наградные знаки графа Толстого. Зачем? Очевидно, чтобы продать Барятинским!Кто-то спросит: неужели Барятинские не знали, как выглядели их родственники? Видимо, черты пращуров стерлись из памяти за давностью лет. Портрет был написан в 90-е годы XVIII века, а попал в коллекцию только во второй половине XIX столетия.На экскурсии показывают картины, купленные за рекордные суммы, и полотна с уникальным провенансом — например, «Благовещение» Симона Вуэ, которое когда-то висело в парижской капелле кардинала Ришелье. Важный экспонат — масштабное полотно Антонио Бруни «Жатва», где на фоне Марьинского дворца изображены княжеские дети в окружении крестьян и дворовых.









Наиболее любопытная часть собрания — гравюры. В них Екатерина Барятинская действительно разбиралась. Она успела собрать более 270 произведений первых имен. На выставке в Пушкинском представлен, например, сам Альбрехт Дюрер, а зрители часто задерживаются возле буднично-страшной работы Каспара Давида Фридриха «Гроб на краю могилы».

И это как раз то, что хотелось бы рассмотреть более тщательно. Перед открытием выставки анонсировали издание специального каталога, однако на момент написания материала он в продажу так и не поступил. Наиболее любопытная часть собрания — гравюры. В них Екатерина Барятинская действительно разбиралась. Она успела собрать более 270 произведений первых имен. На выставке в Пушкинском представлен, например, сам Альбрехт Дюрер, а зрители часто задерживаются возле буднично-страшной работы Каспара Давида Фридриха «Гроб на краю могилы».И это как раз то, что хотелось бы рассмотреть более тщательно. Перед открытием выставки анонсировали издание специального каталога, однако на момент написания материала он в продажу так и не поступил.





Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва".

— Собрание князей Барятинских, компактно существовавшее до 1918 года, было национализировано, рассеяно по 25 музеям страны. Кое-что было продано, что-то разграблено. Впервые за сто с лишним лет коллекция собралась на одной экспозиционной площадке, — говорит эксперт по культурным ценностям, заместитель директора ГОСНИИР Алексей Петрушкевич.В общем, нисколько не умаляя заслуг организаторов, скажем: да, отыскали, собрали, показали... Однако перед посещением зрителю рекомендуется либо очень хорошо «изучить предмет», либо уже на месте оплатить экскурсию. Иначе есть серьезный риск увидеть сумбур вместо живописи.Проекты о выдающихся династиях стали доброй традицией Пушкинского. Так, например, с успехом прошли выставки, посвященные братьям Морозовым и Сергею Щукину. Но те были выдающимися коллекционерами, коими Барятинские отнюдь не являлись. Они — «эрудированные дилетанты», как было сказано во вступительном слове куратора...Рискнем предположить, что появление выставки стало следствием чрезвычайного обстоятельства. У семьи до революции было фамильное имение Марьино (под Курском), которое из-за обилия сокровищ называли «Курским Версалем». Недавно в этих краях бесчинствовали вторгшиеся в пределы «старой России» недоброжелательные соседи. Ценные экспонаты из некоторых музеев Курщины в ту пору эвакуировали, и теперь они гастролируют по стране.Интересное совпадение: в 2020 году о Барятинских напомнила писательница Марина Степнова, написавшая роман «Сад», где главные действующие лица — именитое и состоятельное семейство. Одного из героев, князя Владимира Борятинского, автор представляет как друга юности Александра II. Мол, обращались они друг к другу «Сашка и Володька», выросли вместе, делили одних и тех же красавиц...Автора ругали за вольности (понятно, что никакие дворяне не могли называть императора «Сашкой»), однако в целом Степнова обрисовала ситуацию полуторавековой давности верно. Семейство Барятинских действительно дружило с императорской семьей и даже было поименитее Романовых, поскольку вело происхождение от Рюрика.Начиная с XVIII века некоторые члены этого аристократического клана отличились на ниве собирания коллекций. Причем все собирали разное. Кто-то — европейскую живопись, кто-то — часы, кто-то — русское серебро и масонские книги. Все это богатство прекрасно смотрелось в большом дворце, но как вписать его в пространство музейной выставки?Восприятие экспозиции усложняется и ее архитектурой, подчеркивающей эклектичность. Информация о Марьинском дворце дана не отдельным блоком, а мелькает то там, то сям. Генеалогическое древо Барятинских выставлено в одном конце зала, портреты членов семейства и их вторых половин — в противоположном. Имена и фамилии путаются в голове, трудно понять, что кому принадлежало.Кроме того есть ощущение, что создатели выставки несколько переоценили уровень образования зрителя. Некоторые экспонаты представлены без соответствующих объяснений, а выставленное в витрине письмо на французском языке дается без перевода.Собрать разрозненные предметы в единую увлекательную историю помогает экскурсия. Начать ее стоит с того, что коллекцию основала женщина. 8 января 1767 года князь Иван Барятинский женился на 16-летней принцессе Екатерине Гольштейн-Бекской. Свахой выступила сама Екатерина II — в качестве благодарности: она помнила, что князь, занимавший хорошее место при дворе, в свое время саботировал приказ Петра III об ее аресте. Долг платежом красен. Императрица подобрала Барятинскому лучшую невесту.Супруга оказалась женщиной с норовом. Считала брак неравным, беспрестанно давала мужу понять, насколько она его во всем превосходит. Заводила связи на стороне. В итоге отказалась быть Барятинской и вернула себе девичью фамилию. Но именно она начала собирать предметы искусства, подражая императрице Екатерине II, которая была для нее кумиром.Какому-то отдельному правилу Гольштейн-Бекская не следовала. Денег и связей хватало на то, чтобы получить работы популярных и дорогих художников, преимущественно северных школ. В частности, бывшая принцесса была на короткой ноге с легендарной Ангеликой Кауфман — самой известной художницей своего времени, одной из основательниц лондонской Королевской академии искусств. Ангелика не единожды писала и Екатерину Петровну (ознакомиться с портретами можно на выставке). Особый интерес представляет ее изображение со взрослыми детьми. Мужа тут нет, но он представлен в миниатюре на медальончике, который держит в руке Екатерина Гольштейн-Бекская.Сын Екатерины Петровны Иван увлекался агрономией, и именно он построил усадьбу под Курском, назвав ее в честь жены Марии.— Иван Иванович продолжил собирать искусство, но уже не в качестве модного увлечения, а ради того, чтобы привить хороший вкус детям и дать им образование, — говорит куратор выставки, заместитель директора по научной работе Курской государственной картинной галереи Марина Тарасова.Добрый барин увлекался просветительскими идеями, вкладывался в образование своих крестьян. Наиболее талантливых посылал учиться в Италию к художнику Антонио Виги. Под стать Ивану Ивановичу оказалась и его супруга: не только поддерживала увлечения мужа, но и сама была настолько прогрессивна, что кормила детей грудью, не прибегая к помощи кормилиц, как это делали дамы ее круга. (Тут-то и понимаешь, к чему на выставке помещен портрет кормящей женщины.)Самый известный представитель династии — сын Ивана Ивановича Александр Барятинский. Когда мальчик родился, довольный отец написал целую программу воспитания. Саше выделили несколько десятин земли и поручили возделывать ее маленькими грабельками и плугом. Мальчика в семье именовали «плугарем», полагая, что он продолжит дело отца. Ребенок не возражал. В экспозиции представлена трогательная работа — детский рисунок маленького Саши, на котором он изобразил себя рядом с лошадками и оставил подпись: «С усердием буду исполнять ваше приказание».Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Отец умер, когда плугарю едва исполнилось десять, а подросший Александр выбрал военную карьеру. Со временем стал фельдмаршалом, героем Кавказской войны. В 1859 году пленил имама Шамиля, и это стало главной военной победой России на Кавказе. На экскурсии подчеркивают: пленение было вовсе не таким, каким мы его представляем. Шамиля никто не захватывал, по рукам-ногам не вязал. Тот сам приехал к князю и преподнес фельдмаршалу свою саблю. Впоследствии они подружились, имам приезжал в Курск, гостил у Барятинских. Благодаря Александру Ивановичу в коллекцию вошли батальные сцены и кавказские пейзажи, а Марьино превратилось еще и в музей Кавказской войны.Еще одна любопытная история (от Алексея Петрушкевича) гласит о том, как Марьино в начале XX века избежало разграбления, при том что находилось в регионе, где орудовали и анархисты, и украинские националисты.— Вокруг дворца располагались различные производства, приносившие доход, — говорит Петрушкевич. — Были сахарный и кирпичный заводы, а выручка скапливалась во дворце, в котором для наличных имелась специальная комната-сейф. Последняя интересовала мародеров больше, чем какие-то картины или вазы. Так что большая часть наследия сохранилась.