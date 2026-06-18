ТАСС уполномочен показать: столетие Фотохроники отметили на Красной площади

В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная вековому юбилею легендарной Фотохроники ТАСС — крупнейшей в России и СНГ службы, специализирующейся на выпуске фотоновостей в режиме реального времени.

Летопись страны: с «лейкой» и блокнотом

История Фотохроники началась 1 февраля 1926 года, когда в составе вновь образованного Телеграфного агентства Советского Союза (оно сменило Российское телеграфное агентство, РОСТА) был создан отдел пресс-клише (клише — типографский термин, обозначающий печатную форму для воспроизведения иллюстраций). Политическую лояльность обеспечивал отдел печати ЦК РКП(б), художественную составляющую — издательство «Огонек». Структура несколько раз меняла названия (трест «Союзфото», «Фотоклише ТАСС», с 1941-го — Фотохроника ТАСС), но задача у нее была одна: снабжать все печатные издания СССР и мировые СМИ иллюстративным материалом о жизни первого в мире социалистического государства. Репортеры агентства были очевидцами и участниками всех крупнейших событий, происходивших в нашей стране.

Валерий Генде-Роте. «Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин, первый в мире человек, совершивший 12 апреля 1961 года орбитальный космический полет на советском космическом корабле «Восток», во время торжественной церемонии встречи в аэропорту Внуково». 1961

Генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин назвал Фотохронику важнейшим историческим источником, позволяющим сохранять память о прошлом. «Выставка дает возможность понять, насколько значима работа фотокорреспондентов в формировании нашего восприятия текущих событий и сохранении исторической памяти», — отметил гендиректор ГИМа.

«Фотохроника ТАСС — это бронежилет, который защищает нас от искажений истории, — подчеркнул на открытии выставки генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. — Потому что любой снимок, сделанный в том или ином месте фоторепортером ТАСС, — это и есть историческая правда, которую мы храним и которой сегодня гордимся».

Все, чем гордится страна

Сотрудниками Фотохроники были знаменитые Наум Грановский и Сергей Лоскутов, Евгений Халдей и Эммануил Евзерихин, Макс Альперт и Лев Портер, Семен Майстерман и другие мастера, чьи работы стали классикой советской и мировой фотожурналистики. Многие их снимки нашли достойное место в Историческом музее. Но экспозиция в ГИМе не только показывает шедевры фотоискусства, созданные тассовцами, но и рассказывает, благодаря чему эти снимки появились. Рядом с кадрами, давно ставшими историческими документами, выставлена фотоаппаратура, запечатлевшая ключевые, знаковые события в жизни страны: встречу Гагарина во Внуково после космического полета, трогательные объятия Брежнева и Луиса Корвалана (снимок Владимира Мусаэльяна 1976 года называется «Товарищ Лучо снова с нами!»), прогулку Горбачева, Рейгана и Буша-старшего по нью-йоркскому острову Говернос в 1988 году...

Вот — тяжеленная камера «Iохимъ и Ко» с кожаными мехами (1904 год, российское производство!), которой в 1918-м Петр Оцуп снимал Ленина в Кремле, и тут же — первый официальный снимок председателя Совета народных комиссаров. Любопытный факт: именно по фотографиям, сделанных Оцупом, печатались портреты вождя на советских деньгах.

Петр Оцуп. «В.И. Ленин в кабинете в Кремле». 1918

«Iохимъ и Ко»

Самое почетное место занимает Leica IIIa или «Аннушка». С ней фотокореспондент ТАСС Евгений Халдей прошел всю Великую Отечественную войну от Мурманска до Берлина и сделал великий снимок — «Бойцы 8-й гвардейской армии РККА Алексей Ковалев и Абдулхам Исмаилов с красным знаменем на крыше здания Рейхстага после взятия города советскими войсками 2 мая 1945 года». Нам же приятно напомнить: после 15 лет работы в Фотохронике ТАСС и в «Правде» заслуженный работник культуры РСФСР Евгений Халдей трудился фотокорреспондентом газеты «Советская культура» — до выхода на пенсию. Документальное свидетельство той поры — портрет Евгения Ананьевича, выполненный его младшим коллегой Валентином Мастюковым.

Валентин Мастюков. «Бывший военный корреспондент ТАСС, фотокорреспондент газеты «Советская культура» Евгений Ананьевич Халдей». 1985

К сожалению, организаторы выставки уделили мало внимания культуре. Среди авторов «культурных» снимков, ставших классикой репортажной съемки, можно отметить разве что Александра Конькова и Валентина Мастюкова, запечатлевших французскую актрису, члена жюри V Московского международного кинофестиваля Лесли Карон: она убегает от зарубежных папарацци (июль 1967 года), а тассовцы успевают звезду перехватить!

Александр Коньков, Валентин Мастюков. «Французская актриса Лесли Карон во время V Московского международного кинофестиваля». 1967

Выделим еще одну фотографию — лирическую, из семидесятых годов прошлого века, обнаруженную в углу экспозиции: клоун Карандаш, он же народный артист СССР, Герой Социалистического труда Михаил Николаевич Румянцев, гуляет в ленинградском Летнем саду со своими собаками (всех черных терьеров Карандаша звали Кляксами). Автор, собственный корреспондент ТАСС по Ленинграду Юрий Белинский назвал свой снимок «Закадычные друзья».

Юрий Белинский. «Народный артист СССР клоун Михаил Николаевич Румянцев (Карандаш) во время прогулки с собаками». 1976

Кадр дался ему нелегко. «Михаил Николаевич снимать просто не давал. Ему должно было быть 75 лет, юбилей. А снимков хороших нет. Я только камеру поднимаю в гардеробной — нельзя. Начинаю снимать во время выступления — тоже запрещает, — рассказывает историю снимка Юрий Белинский. — Так прошла неделя, он спрашивает — ну, как? Никак, говорю, нечего в Москву посылать. — А что бы вы хотели? — Да хотя б вы с собачками своими гуляете. Мы идем в Летний сад с собачками гулять — а в Летний сад с собачками нельзя. У меня был собственный советский объектив «Таир-3»... Этот мощный телевик позволил мне как бы подглядывать за ним».

Выпущенный Красногорским механическим заводом «Таир-3» тоже представлен на выставке. А вообще, вся фототехника, которую можно здесь увидеть, — из личной коллекции руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна, выступившего куратором проекта.

Обилие тут знаменитых снимков военных лет закономерно вдвойне, ведь выставка открылась накануне памятной, трагической даты — 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Подписи под фото многим посетителям тоже знакомы: «Жители Москвы у репродукторов на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз», «Парад Победы на Красной площади в Москве. Особый сводный батальон с опущенными немецкими знаменами на Красной площади» (оба снимка сделал Евгений Халдей), «Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Гордеевич Еременко (комбат), поднимающий солдат в атаку» (Макс Альперт). Эти фотографии обошли весь мир.

Военную тему продолжает раздел, посвященный работе фотокорров ТАСС в зоне Специальной военной операции. Военные корреспонденты агентства Александр Река, Дмитрий Ягодкин, Алексей Коновалов и Александр Полегенько освещают события на линии боевого соприкосновения в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях, нередко — с риском для жизни.

В Артиллерийском дворе ГИМа. Фото: Александр Курганов

Гаубица Д-30 во время боевой работы артиллерийского подразделения 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Днепр» в зоне СВО. Фото: Алексей Коновалов

Юбилейную экспозицию развернули в двух выставочных пространствах ГИМа — в галерее над Воскресенскими воротами и в Артиллерийском дворе, что само по себе является событием: внутреннее пространство Старого Монетного двора, здания в стиле «московского барокко», долгое время было закрыто для посещения. Сейчас здесь можно увидеть коллекцию артиллерии из собрания ГИМа: пушки и пищали русских оружейников времен царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, стволы российского производства XVI–XIX веков, артиллерийские орудия Великой Отечественной войны. Сейчас экспозицию «дополнили» фотографии современных огневых систем, которые воюют в зоне СВО: РСЗО «Град», 152-мм пушка-гаубица Д-20, гаубица Д-30...

В Артиллерийском дворе ГИМа. Фото: Александр Курганов

Снимкам нынешних корреспондентов, пожалуй, все-таки далеко до великих, страшных и правдивых фотографий 1941–1945 годов. В теперешних — больше цвета, глянца, некой постановочной изощренности... Да и людей на снимках почти нет, «позирует» техника...

История с фотографией

Конечно, история русской фотографии насчитывает куда больший срок, чем 100 лет. Так, один из самых «старых» снимков, который удалось обнаружить в фотоархиве ТАСС — репродукция группового портрета русских писателей, сотрудничавших с журналом «Современник»: Иван Гончаров, Иван Тургенев, Лев Толстой, Дмитрий Григорович, Александр Дружинин, Александр Островский. Весной 1856 года между редакцией журнала и литераторами было заключено «обязательное соглашение», по которому их новые произведения должны были печататься только в «Современнике». Чтобы закрепить этот «союз», Лев Толстой предложил сделать общее фото, при этом настоял, что снимется в мундире. Вот как свидетельствует об этом запись в дневнике Александра Дружинина: «Утром (15 февраля 1856 года. – «Культура») по плану Толстого сошлись у Левицкого я, Тургенев, Григорович, Толстой, Островский, Гончаров... Общая группа долго не удавалась...».

Автор снимка Сергей Левицкий был хорошо знаком со многими русскими литераторами (а с некоторыми даже связан родственными узами, например, приходился двоюродным братом Александру Герцену). Один из пионеров отечественной фотографии поменял успешную карьеру чиновника канцелярии Министерства внутренних дел на увлечение дагеротипией (одним из первых методов создания фотографии) и в 1844 году вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя необычному на тот момент хобби.

В 1849 года на Невском проспекте открылось фотоателье «Дагеротипное заведение Сергея Левицкого». К нему ломились представители высшего света, члены императорской фамилии... Мастер портретной съемки внес значительный вклад в развитие техники и искусства фотографии.

Это — только одна «история с фотографией», а сколько их можно еще рассказать... Ведь Медиабанк ТАСС включает в себя 1,2 миллиона уникальных исторических кадров, созданных фоторепортерами агентства на протяжении XX века.

На анонсе: Анатолий Грахов. «Медвежата». 1969