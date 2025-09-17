Меньше слов, больше зрелищ: 13-я Международная ярмарка Cosmoscow подвела итоги

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

«Не думайте о гречке»

Как открыть Индию

«Коллекционеры отвечают рублем и репутацией»

Фотографии: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла уже в 13 раз. Как и в прошлом году, она открылась в спальном районе Москвы, в новеньком «Тимирязев Центре», расположенном на улице с романтичным названием Верхняя аллея. На самом деле, до цивилизации здесь рукой подать — о чем напоминает Останкинская телебашня, выглядывающая из-за опытных полей Тимирязевской академии. Но значительная часть арт-тусовки к выезду за Садовое кольцо отнеслась с опаской: раздражение вызывали и опытные поля, и приютившийся здесь же птичник, и сама Верхняя аллея, на дни ярмарки наглухо вставшая в пробке.И все же надо признать: новое помещение (а Cosmoscow много лет проходила в Гостином дворе, затем в «Манеже» и «Экспоцентре») оказалось светлым и просторным и позволило ярмарке раскинуться на двух этажах: наверху разместилась секция дизайна. Насчет фаворитов этого года тоже спорить бессмысленно. Наталия Опалева («Коллекционер года») и правда выдающийся коллекционер. Если у кого-то оставались сомнения, то они рассеялись после впечатляющего показа ее собрания нон-конформистов в Русском музее («Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту») в 2023 году. Нижегородцы «Провмыза» — Галина Мызникова и Сергей Проворов («Художники года») — давно известные и уважаемые авторы. В этот раз они показали масштабный триптих «Семена», отсылающий как к классике (например, своей алтарной формой), так и к современности и похожий на документацию перформанса. Наконец, красноярский Музейный центр «Площадь Мира» («Музей года») и ЦТИ «Фабрика» («Институция года») в представлениях не нуждаются. К тому же в этом году у них важные даты: 30 лет Красноярской музейной биеннале и 20 лет самой «Фабрике».А вот с содержанием Cosmoscow оказалось не так гладко. Самое очевидное изменение последних лет — ставка на зрелищность. А также неуклонное сокращение деловой программы, иначе говоря — публичных дискуссий, позволявших услышать мнения экспертов — галеристов, коллекционеров, художников — и понять, куда движется российский арт-рынок, в существование которого до сих пор верят далеко не все игроки. Конечно, в этом году дискуссии тоже прошли, но в меньшем количестве. Зато коллаборациями с брендами ярмарка явно приросла: стендов коммерческих компаний, от производителей обуви до косметических брендов, оказалось немало, причем, порой поражавших воображение. Бурную дискуссию спровоцировал стенд гречки одного известного бренда: с гипнотической надписью «Не думайте о гречке» и раскачивающимся маятником в виде гигантского зерна. У некоторых это вызывало восторг — как и само упоминание гречки на ярмарке искусства с семизначными ценами. Впрочем, тут можно вспомнить куда более яркий кейс — появление гречки другого бренда в клипе Робби Уильямса Party Like a Russian в 2016-м. До сих пор не понятно, был ли это умелый продакт-плейсмент или искренняя любовь к гречневой каше.Одной из находок Cosmoscow стал специальный проект «Индия: как дух обретает материю», который подготовили— известные коллекционеры индийского искусства. О том, что означает собирать произведения другой культуры, образно и афористично высказался коллекционер, выступавший на Cosmoscow в рамках деловой программы: «Во всем мире люди коллекционируют искусство той страны, в которой они выросли. Нейронные связи выстраиваются следующим образом: если вас в детстве кормили оливье и винегретом, вы будете всю жизнь предпочитать русскую кухню. Это ваш национальный код. Корейские, индийские, китайские, американские коллекционеры покупают свое искусство. Нужно сильно постараться, чтобы выйти за пределы своей страны. Необходимы определенные интеллектуальные усилия, а мы ленивые и не хотим этого делать. Поэтому коллекционер, вышедший на международный рынок — всегда в некотором смысле герой. Человек, погрузившийся в чужой контекст, похож на эмигранта в первом поколении: ему тяжело».Как призналась в рамках деловой программы сама Екатерина Теребенина: «Мы с мужем страстно влюблены в индийское искусство и считаем, что его должны знать у нас, потому что за этим регионом будущее. Люди говорят: «Мы боимся ехать в Индию, там все по-другому». То есть они находятся во власти стереотипов. А ведь всем обязательно нужно ехать в Индию, Китай, Индонезию, изучать эти страны. И дело не только в том, что Индия лет через пять будет в тройке самых быстроразвивающихся стран. Наши взгляды слишком западоцентричны, и нужно раскрыть глаза, увидеть мир — чтобы понять, кто мы и куда идем».При этом современных индийских авторов в России знают плохо: основные потребители подобного искусства — сами индийские коллекционеры. В последние годы арт-рынок Индии бурно развивается: он оброс почти всеми необходимыми атрибутами — есть и ежегодная международная ярмарка India Art Fair, и биеннале Кочи-Музирис, и несколько десятков крепких галерей. Некоторые из них — Threshold, Espace, а также дизайнерские студии Mango Tree Craft & Design и Anuvad Innovation — можно было увидеть на Cosmoscow в рамках «индийского» спецпроекта. Причем, студии представили необычные работы, на стыке традиционных техник и мультимедиа. Одна из таких — тончайшая вышивка по шелку с изображением птиц — оживала при прикосновении: можно было услышать пение колибри, скворца или попугая. Правда, все это оказалось доступно лишь счастливому обладателю: возле работы, отмеченной красным кружком (то есть проданной), висела грозная записка «Не трогать».В целом, Cosmoscow оставила полярные впечатления. С одной стороны, как всегда достойно выступили флагманы отрасли — галереи вроде Marina Gisich Gallery, pop/off/art, Anna Nova Gallery, KGallery, «Наши художники» или Futuro, чей стенд с работами Леонида Костина был признан лучшим. С другой — хватало и малоизвестных галерей, причем, на соседних стендах порой висели работы совершенно разного уровня. Что касается статистики, то ярмарка чуть улучшила показатели прошлого года: 55 тысяч посетителей вместо 50 тысяч в 2024-м. А деловая программа — пусть дискуссий оказалось меньше, чем ожидалось — подтвердила: одной из самых острых проблем остаются подделки. Как рассказал на одной из секций, основатель и владелец галереи pop/off/art, на рынке появились вызывающе фальшивые работы, авторы которых даже не пытаются копировать стиль художника: «Например, пейзаж с воздушными шариками, подписанный Михаилом Рогинским. И потом эту работу, на которой стоит «подпись», невозможно вывести из состава подлинных. Таким образом девальвируется имя художника — через расширение его актива. Подобное часто происходит с русским авангардом, но там хотя бы пытаются имитировать стиль художника. А в современном искусстве стали появляться подделки, не похожи не оригиналы — Рогинского, Булатова».Выходом мог бы стать каталог-резоне — включающий все известные работы художника. Но, как заметила в рамках одной секций искусствовед, это утопия: «В мире всего 10 авторов у которых есть каталог-резоне. Их авторы буквально посвятили свою жизнь созданию каталога. Ведь речь идет не только о главных работах художника, но и вещах пятого-седьмого ряда, разбросанных по всему миру». В целом, по мнению Сергея Попова, экспертиза должна базироваться на трех китах. Во-первых, включать в себя работу экспертов, во вторых — материальный анализ (например, технико-технологическую экспертизу), а в третьих — взаимодействие с наследниками, которые часто много знают о бытовании работ. А художник и коллекционер Паруйр Давтян выразил, наверное, общее мнение арт-среды, наученной горьким опытом: «Самые лучшие эксперты по современному искусству — коллекционеры, поскольку они всегда отвечают своим рублем и репутацией». В общем, легких решений в этой области пока нет — и в ближайшее время не предвидится.