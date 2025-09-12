Дом, милый дом: династия Мессереров в галерее «Беляево»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Первое, что видишь на выставке «Дом Мессереров», — эскиз оформления конного номера к гастролям цирка во Франции авторства Анель Судакевич 1960-х годов. Рядом висят детские рисунки: так, на соседних стенах встретились работы старших и младших художников семьи Мессереров. Самый известный ее представитель — Борис Мессерер, на счету которого — более 150 оформленных спектаклей. Но его работы на этот раз в выставку не вошли: в фокусе внимания другие представители творческой династии, проявившие свои таланты в разных областях — от изобразительного искусства до балета и кино.Начинается все с фотографий, запечатлевших молодую пару —Анель Судакевич и Асафа Мессерера, родителей Бориса Мессерера. Асаф Мессерер — полное имя которого звучало Авиасаф — и правда был «крылатым» танцовщиком, поражавших зрителей своей легкостью и прыжком. А еще он оказался талантливым хореографом: поставил знаменитый «Класс-концерт», который до сих пор идет на сценах наших театров. Наконец, он проявил себя как талантливый педагог: вел класс в Большом театре, который, как утверждала его племянница Майя Плисецкая, «лечил ноги».Анель Судакевич тоже блистала — но на съемочной площадке: ослепительная красавица, она была звездой немого кино. Ее образ украшал рекламные плакаты и открытки, но стремительная карьера оказалась прервана наступлением эпохи звукового кино. Впрочем, Анель — в ту пору уже супруга Асафа Мессерера — нашла себя в другом искусстве: стала художником по костюмам. Сначала в кино, а потом и в цирке — на протяжении семи лет она была главным художником Московского цирка. И придумала, кстати, знаменитую клетчатую кепку Олега Попова., сын Бориса Мессерера и его первой жены, солистки Большого театра Нины Чистовой, продолжил художественную династию. Однако выбрал жизнь вдали от больших городов: вместе с женой, тоже художницей, покинул Москву ради простой деревенской жизни. Поначалу уехали на зиму на дачу — в крошечный домик без водопровода. Но постепенно обосновались там и обжились. И даже в самые трудные дни не хотели возвращаться в безумный столичный вавилон. Их картины не отсылают к театру, так много значившему для династии Мессереров: они выстроены вокруг более тихих и «земных» сюжетов.рассказал «Культуре»:— В их творчестве ключевую роль играет дом. Свой первый дом они купили в 2006 году в дереве Красново, недалеко от Ферапонтова монастыря — старинный, покосившийся, скрипучий. Рядом возвели новый. А недавно обрели дом в Переделкине, в поселке писателей. Впрочем, дом для них — не только стены, но и метафизическое понятие, объединяющее семью на духовном уровне. Для них важен уклад, который можно назвать стармосковским: когда все сидят вокруг стола, разговаривают — как было в нашем детстве. В Красново часто приезжают их знакомые, художники, живут в старом доме и пишут картины: cемья Мессереров — хлебосольные хозяева. Так что дом — это еще и метафизическое понятие, Дом с большой буквы, вокруг которого крутится вся их жизнь. В общем, существует дом реальный и дом в философском смысле, и они сошлись на этой выставке.На картинах Анны и Александра Мессерер изображены деревенские утра и закаты, тюльпаны в соседском саду и нехитрая утварь — лейка, кувшины, заставленный чашками стол и комната старого дом с пузатыми шкафами. В общем, самая настоящая повседневность. Причем, множество мелочей вдруг превращаются в пространство смыслов. Быт для Мессереров — не синоним чего-то скучного, проходного: наоборот, по-настоящему важны лишь простые домашние дела. Недаром галерея «Сад» «выросла» именно на базе их переделкинского дома: Анна и Александр проводят здесь выставки, показывают свои работы и произведения художников из разных городов. И по-прежнему не разделяют искусство и жизнь — как, наверное, и должно быть.