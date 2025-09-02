От Куинджи до авангарда: какие выставки откроются в сентябре

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

«Архип Куинджи. Иллюзия света»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. С 11 сентября по 30 марта 2026

«Магия блеска. Стразы и граненая сталь XVIII — начала XIX века из собрания Исторического музея»

Москва, Государственный исторический музей. С 3 сентября по 12 января 2026

«Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А-Я»

Москва, Центр «Зотов». С 4 сентября по 18 января 2026

«Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда»

Москва, Еврейский музей и центр толерантности. С 19 сентября по 11 января 2026

Фотографии предоставлены пресс-службой Государственного Русского музея (на анонсе) и Архитектурным благотворительным фондом имени Якова Чернихова

Архип Куинджи был одним из самых успешных художников своего времени, а еще — одним из самых загадочных. Его картины вызывали не только восторг, но и пересуды. Современники удивлялись тому, как он виртуозно изображал солнечный и лунный свет. В чем его только не обвиняли: от использования специальных красок до сделки с дьяволом. Впрочем, художник и сам с удовольствием подогревал интерес публики. Например, устраивал выставку одной картины: его «Лунная ночь на Днепре» демонстрировалась в небольшом полутемном зале с направленным на полотно электрическим светом. Эффект превзошел все ожидания: зрители выстраивались в очереди, чтобы подивиться ярко-зеленым «лунным» краскам. После оглушительного успеха Куинджи неожиданно ушел в затворничество и на протяжении 30 лет работал только для себя. А имущество и картины завещал Обществу художников имени А.И. Куинджи, созданному за год до его смерти.На готовящейся ретроспективе — а Русский музей является обладателем самой большой коллекции Куинджи, состоящей из 202 работ — без «Лунной ночи», конечно, не обойдется. Специалисты Русского музея исследовали ее пять лет назад и, похоже, разгадали некоторые секреты. Например, выяснили, что художник процарапывал живописную поверхность палочкой или черенком кисти и снимал краску почти до белого грунта. И чем ярче таинственный зеленоватый свет, тем сильнее на самом деле счищена краска.В наши дни стразы обычно воспринимаются как синоним бижутерии, хотя некоторые бренды все равно превращают их в высокое искусство — в частности, Swarovski. Надо сказать, они далеко не первыми придумали, как сделать блеск страз особенно манящим. Выставка в Историческом музее расскажет о стразах и граненой стали, использовавшихся в украшениях XVIII — начала XIX века, в которых блистали даже при дворе. Эти декоративные элементы начали использовать из-за их доступности и дешевизны — по сравнению с драгоценными камнями. А еще они эффектно сверкали при свете свечей и собирали множество восхищенных взглядов. На выставке можно будет увидеть около 250 экспонатов из фондов Исторического музея — серьги, кольца, медальоны, лорнеты, часы, ордена, парадные шпаги и даже масонские знаки. А еще — предметы интерьера: от шкатулок и подсвечников до роскошно украшенной мебели.Журнал «А-Я» просуществовал не так уж долго: с 1979 по 1986 год. Свет успели увидеть только восемь выпусков, но их значение сложно переоценить. Издание, тайно готовившееся в Москве, а затем печатавшееся в Париже, делали два человека — Александр Сидоров и Игорь Шелковский. Им удалось почти невероятное — познакомить публику с художниками русского авангарда, в то время напрочь забытыми, и с современным неофициальным искусством. Впервые громко прозвучали имена Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Комара и Меламида, Александра Косолапова — в общем, всех, кто вскоре стал звездами аукционов русского искусства. В журнале публиковались работы художников 1920–1930-х, их теоретические тексты — так был проброшен мостик между «первым» и «вторым» авангардом. Экспозиция будет выстроена вокруг этого диалога: обещают показать работы Малевича, Филонова, Шелковского, Целкова, Пивоварова, Кабакова. В общем, «бумажный музей» — как называли журнал «А-Я» — на время воплотится во вполне реальный выставочный проект: всего покажут более 350 экспонатов.Якова Чернихова называют архитектором-визионером. Его работы и в наши дни выглядят слишком футуристическими. Что уж говорить о прошлом веке, хотя архитекторы 1920-х отчаянно мечтали о мировом переустройстве и придумывали смелые, порой совершенно невозможные вещи. Впрочем, графика Чернихова выделялась даже на их фоне. Можно вспомнить, например, его знаменитые архитектурные фантазии — композиции, изображающие удивительные города будущего, контуры которых начали проступать только в наше время.По неизвестной причине Чернихов долго оставался в тени коллег-современников — того же Константина Мельникова. И лишь в последнее время его имя стало звучать чаще. Этим летом в отреставрированном творении Чернихова — Канатном цехе с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» в Петербурге — открылся музей Якова Чернихова. И вот теперь — масштабная выставка, которая обещает представить более 500 экспонатов. И показать не только Чернихова-архитектора, мечтателя и визионера, но и талантливого преподавателя, а еще, например, — создателя шрифтовых моделей.