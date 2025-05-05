От Кустодиева до ар-деко: «Культура» о самых интересных выставках мая

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Музеи и галереи представили множество проектов, так что даже самый придирчивый зритель найдет себе что-нибудь по душе. Рассказываем, что посмотреть в последний месяц весны.

«Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр»

Москва, Государственная Третьяковская галерея. До 28 сентября

Борис Кустодиев был одним из самых талантливых учеников Ильи Репина, и все же он рискнул пойти своим путем, выбрав манеру, совершенно непохожую на визуальный язык наставника. Для многих зрителей Кустодиев ассоциируется с портретами русских красавиц и картинами ярмарочных забав и пышных застолий, с блестящими самоварами и румяными баранками. Однако его творческий диапазон был куда шире, и это доказывает нынешняя выставка в Третьяковской галерее. Наследие мастера представлено здесь с разных сторон: от портретов великих современников, вроде Федора Шаляпина, до театральных работ, например, эскизов к спектаклю «Блоха». Произведения Кустодиева наполнены ликованием, радостью жизни, хотя судьба обошлась с художником сурово: у него были серьезные проблемы со здоровьем, и последние годы жизни он провел в инвалидном кресле. Тем не менее, мастер не падал духом и умолял близких: «Не говорите о моей болезни никому — а, напротив, что я здоров, а главное весел, впрочем, это правда, несмотря на ужасные боли, я сам удивляюсь на свою жизнеспособность и даже жизнерадостность. Уж очень люблю, видимо, жить!»

«Великая страна — великая Победа. 1941-1945»

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж». До 22 июня

В прошлом году ЦВЗ «Манеж» показал пронзительный проект «Город-герой Ленинград», посвященный страшным блокадным дням. Нынешняя выставка, приуроченная к 80-летию Победы, рассказывает о подвиге в тылу и включает в себя более тысячи экспонатов. Масштабную экспозицию поделили на блоки: в разделе «Транспортная система» можно узнать о том, как проводилась эвакуация, в разделе «Сельское хозяйство» — как вынужденно переходили на новые культуры и использовали более простые инструменты. В разделе «Коммуникация. Пропаганда» показано, как советская власть старалась поддерживать боевой дух: в частности, при помощи кинолент, одна из которых — «Разгром немецких войск под Москвой» — получила «Оскара» в 1943 году в категории «Лучший документальный фильм». А «Медицина» рассказывает о важных вещах, часто остающихся в тени других тем: как удавалось предотвращать эпидемии и реабилитировать бойцов после тяжелых ранений.

«Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 7 сентября

Популярный на Западе стиль ар-деко почти не коснулся России: пока в мире наслаждались «ревущими двадцатыми», наша страна пыталась отойти от смуты революции и Гражданской войны. В относительно благополучные годы НЭПа в архитектуре царил конструктивизм, который, правда, к началу 1930-х уступил место сталинской архитектуре. Между тем, Россия подарила миру ряд авторов, приложивших руку к становлению ар-деко. Можно вспомнить легендарного Эрте, или Романа Тыртова, утонченного графика и иллюстратора. Его работы — как и творения Анри Матисса, Рауля Дюфи — представлены на выставке, открывшейся в Эрмитаже. Впрочем, акцент в экспозиции сделан на женской моде, и главное место занимают костюмы: роскошные платья прямого силуэта, украшенные вышивкой с растительными и геометрическими узорами, а также туфли, каблуки которых выложены стразами. Эти элегантные туалеты — среди которых есть работы известных модельеров, вроде Поля Пуаре — рисуют образ девушки эпохи джаза: упоительного времени, ставшего, увы, лишь передышкой между двумя мировыми войнами.

«Евгений Прохоренко. Послойно»

Москва, галерея Artstory. До 22 июня

Художник Евгений Прохоренко хорошо известен любителям стрит-арта: уже много лет его работы украшают улицы Калининграда, в том числе — «заброшки», трансформаторные будки и прочие непарадные части города. Здесь его знают под псевдонимом El Kartoon, а с его муралами — исполненными в ажурной «цифровой» технике — охотно фотографируются туристы. В 2022-м году художник бросил вызов самому себе, серьезно изменив визуальный язык. И вот — первая персональная выставка, причем, сразу в столице. Посетители галереи Artstory могут увидеть вещи, созданные в необычной технике — из металла, «вымоченного» в кислоте. Серые, зеленоватые, покрытые ржавчиной листы становятся материалом, из которого художник создает свою вселенную, наполненную размышлениями о человеке, его уникальности и типичности, а также о «встроенности» в этот мир и о глобальном одиночестве. И разгадывать эти смыслы, снимая слой за слоем, автор предлагает зрителю.

«Буквальные связи»

Москва, Центр современного искусства Az/Art. До 12 мая

Анатолий Белкин — личность для Петербурга легендарная: участник выставок неофициального искусства в ДК «Газа» (1974) и ДК «Невский» (1975), публицист, а в новейшее время — еще и основатель популярного журнала «Собака.ru». Выставка в ЦСИ Az/Art, подготовленная питерским куратором Александром Дашевским, знакомит московских зрителей с этим неординарным художником. И показывает, как через материальное — старые фотографии, рукописные рецепты, пожелтевшие лекала или обрывки веревок — можно говорить о большой культуре и о том, что останется от нее — в памяти тех, кто придет после нас.

Именно этот вопрос и занимает Белкина больше всего: память, удерживающая осколки европейской цивилизации, но все-таки очень хрупкая. И вот он приклеивает изображение Крита к карте, но бумажки, пропитанные клеем, вряд ли переживут нынешних зрителей, а, значит, угроза исчезновения по-прежнему велика. Точно так же беспокоится Белкин и за любимый Петербург с его ветшающей красотой. И эту тревогу только усиливает судьба двойников этого города — от покалеченной Пальмиры до Венеции, постепенно уходящей под воду.

«Что останется после нас?», — задумывается Анатолий Белкин. Одна из его картин испрещена знаками, похожими на забытую письменность. «Это и немое сообщение, и некое пророчество — о том, что наш язык и культура однажды превратятся в такой же нечитаемый, не поддающийся расшифровке документ», — рассказал зрителям Александр Дашевский на кураторской экскурсии. Не в силах изменить будущее, художник пытается спасти то, что уносят волны прошлого. Недаром его альтер-эго — археолог-исследователь, следы которого появляются в некоторых работах. Кто еще может по обрывкам и черепкам воссоздать ушедшую цивилизацию? «Лучик надежды в суровом белкинском мире, наполненном ощущением утраты и неминуемого хода времени, где все исчезает», — так охарактеризовал его Дашевский. А «бедные» материалы, вроде бумажек или старых снимков, становятся для зрителя проводниками в минувшую эпоху: нужно лишь внимательнее к ним присмотреться.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва; на анонсе - выставка Евгения Прохоренко "Послойно" фото предоставлено пресс-службой галереи Artstory.