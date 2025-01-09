Цвет вдохновения — красный: что смотреть в январе в Cube.Moscow

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Современные художники обращаются к теме детства и исследуют возможности красного цвета.

Арт-пространство Cube.Moscow вошло в новый год с целой россыпью выставок. Самые интересные из них — в обзоре «Культуры».

Коллективная выставка «Основные ингредиенты», MSCA Gallery (большой выставочный зал Cube.Moscow)

Двадцать молодых художников — студентов Московской школы современного искусства — предлагают поразмышлять о механизмах творчества. Групповая выставка, кураторами которой стали художники и преподаватели MSCA Жанна Бобракова и Алексей Мандыч, а также художник и директор MSCA Михаил Левин, представляет попытки саморефлексии молодых авторов. Интересно, что художники, работающие в совершенно разных медиа, обращаются к одному кругу тем. Как социальный и культурный бэкграунд определяет творчество? Какую роль играют воспоминания? Как спрятаться от бесконечного потока информации и прислушаться к себе? Останется от нас хоть что-нибудь или время сотрет все в пыль? Например, Ольга Айдина представила работу «Тело каждого» — металлические пластины, на которых видны ее отпечатки. В аннотации сообщается, что, как правило, медный сплав обезжиривают, чтобы избежать следов, однако художница, напротив, хотела запечатлеть свое присутствие. В итоге нейтральный носитель информации — а медные доски используют, например, для создания офортов — превратился в свидетельство бытия художницы. А вот Мария Кизима в проекте «Воспоминариум» воскрешает детскую игру в «секретики»: когда травинки и фантики от конфет прячут в ямках и накрывают цветным стеклом, а затем засыпают землей. Сколько таких «секретиков» спрятано на детских площадках — не счесть. Художница замуровывает в стекло значимые для себя мелочи: брелок с названием любимого футбольного клуба, детское ожерелье, пуговицу — так происходит овеществление воспоминаний. Каждый предмет напоминает о важном моменте жизни, и все вместе они составляют калейдоскоп прошлого, вызывающий ностальгию и легкую грусть.

Персональная выставка Олеси Новиковой «Небылицы», Arts Square Gallery

Тема детства звучит и в работах Олеси Новиковой — правда, в несколько иной тональности: зритель погружается в яркий мир, населенный сказочными персонажами, и вновь чувствует себя ребенком. С одной стороны, огромные птицы и «царюхи» — царевны-лягушки — отсылают к знакомому пласту русского фольклора. С другой, это кусочки вселенной, созданной художницей с опорой на ее собственные воспоминания. Новикова обращается к детству как опыту, формирующему каждого из нас. Как известно, на заре жизни вымысел кажется не меньшей реальностью, чем установленный факт, и в интерпретации художницы более счастливого времени не существует.

Инсталляция Льва Казака «Окно в ничто», галерея M.A.R.S.H.

Петербуржец Лев Казак — совсем молодой автор (2008 г.р.), однако выставка, кураторами которой стали Роман Шалганов и Екатерина Зверева, выглядит цельным высказыванием. Художник призывает зрителя сделать шаг, чтобы оказаться в ином, чужеродном пространстве. С помощью занавеса в галерее выделен зал, наполненный старыми, потрепанными вещами — кастрюлями, циферблатами от часов, автомобильными дисками: все это располагается на конструкциях из деревянных досок. Инсталляция вызывает в памяти работы Ивана Чемакина — живущего и работающего в деревне Ленинградской области: произведения из «бедных» материалов давно стали его фирменным знаком. Однако Чемакин апеллирует к массовой культуре и нередко воссоздает ее символы — с помощью того же дерева. Казак же задался иной целью: «порвать шаблон» зрителя, перевести из его привычного «сонного» измерения в экзистенциальное, бытийственное, очищенное от повседневной шелухи. И его предложение заглянуть в «Ничто» — это возможность задуматься о силе привычки и ощутить уязвимость того, что порой кажется совершенно незыблемым.

Коллективная выставка «Цвет красный», галерея «КультПроект»

Как сделать выставку, посвященную красному цвету? Самое очевидное — проанализировать его символику, тем более что у нее богатая история. В Античности красный цвет ассоциировали с богом войны Марсом, в христианской культуре — с кровью Христа, пролитой Им ради спасения людей. Однако создатели проекта (кураторы — Юлия Манусевич и Ирина Солнцева) решили пойти иным путем и обратились к возможностям цвета и его взаимодействию с линией. Здесь можно увидеть работы Алексея Ланцева, известного по его прекрасным фигуративным работам, хотя и в них художник всегда тяготеет к обобщениям. А его абстракции — какой-то особый этап творчества, исследующий игру цвета и формы. Кроме того, представлены работы Евгения Зарембы, Александра Ситникова и его дочери Натальи Ситниковой, а также Ольги Булгаковой, представительницы известной художественной династии.

Выставки работают до 19 января.

Фотографии предоставлены пресс-службой Cube.Moscow.