От Серебряковой до Нестеровой. «Культура» о самых интересных выставках января

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 26 декабря 2024 года.

В первый месяц нового года можно увидеть выставки мастеров авангарда, классического и советского искусства, а еще восхититься блеском драгоценностей.

1. «ПРЕКРАСНЫЙ ДАР»

Новосибирск, Новосибирский государственный художественный музей. До 26 января

В декабре художественный мир отмечал круглую дату — 140-летие со дня рождения Зинаиды Серебряковой. На юбилей, правда, откликнулись не столичные институции (хотя в Третьяковской галерее семь лет назад прошла масштабная ретроспектива), а Новосибирский государственный художественный музей, где хранится небольшая, зато выверенная коллекция произведений художницы, всего 21 работа. Многие из них были переданы в музей детьми Серебряковой, оставшимися в России: Татьяной Борисовной — той самой хрупкой балериной с картин художницы, и Евгением Борисовичем. Татьяна Серебрякова, протанцевавшая два сезона на сцене МАЛЕГОТа (нынешнего Михайловского театра), попрощалась с балетной карьерой и посвятила себя оформлению спектаклей. А еще — популяризации творчества матери, с которой они были разлучены на три с половиной десятилетия. Выставка в Новосибирском художественном музее охватывает основные этапы творчества Серебряковой. Есть здесь ранние вещи — например, вариант знаменитого «Автопортрета с шарфом», созданный в особенный период жизни художницы, наполненный семейным счастьем и творчеством. Есть портрет ее мужа, инженера Бориса Серебрякова, мирно читающего книгу: никто не мог предположить, что через несколько лет художница останется вдовой с четырьмя детьми. Представлены и картины балетной серии, созданные в страшные годы Гражданской войны: в живописи Серебряковой, как и в балетном искусстве, не видна изнанка творчества — только легкость и грация. А еще есть вещи из драгоценной марокканской серии: яркие краски Африки навсегда поразили художницу и дали мощный импульс ее творчеству.

2. «ВИКТОР ВАСНЕЦОВ. К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. До 23 июня

Не успела отгреметь выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в Третьяковской галерее, как Русский музей представил свой проект, приуроченный к 175-летию со дня рождения русского классика. Правда, на Крымском Валу показывали не только знаменитых «Богатырей» или «Витязей на распутье», но также изображения средневековой Москвы, выполненные братом мастера Аполлинарием Васнецовым. А еще — работы внука Виктора Михайловича Андрея Васнецова, одного из основоположников «сурового стиля». Именно этот «династийный» смотр стал изюминкой московской выставки. Экспозиция в Русском музее сделана иначе: здесь решили сосредоточиться на творчестве самого юбиляра. Зрители могут увидеть его классические вещи — вроде «Аленушки» или «Ивана-Царевича на сером волке», приехавших из Третьяковки, работ на религиозную тему — дивных эскизов росписей Владимирского собора в Киеве, редко экспонируемой графики. И, конечно, предметов декоративно-прикладного искусства, выполненных в неорусском стиле.

3. «РЕПИН. ДЕТАЛИ»

Санкт-Петербург, Музей Академии художеств. До 29 марта

Окунуться в творческую атмосферу легендарных «Пенат» — дома, где жил и работал Илья Репин, — можно теперь, не выезжая из Петербурга: костюмы и предметы быта представлены на выставке в Музее Академии художеств. Показанные рядом с картинами самого Репина, эти предметы исторической обстановки позволяют заглянуть в творческое закулисье — тем более что некоторые вещи «перекочевали» на полотна мастера. Например, фитильное ружье изображено на картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». А ваза работа Врубеля — на одном из портретов второй жены Репина Наталии Нордман, личности, кстати, незаурядной — не только суфражистки, но еще и горячей поклонницы вегетарианства, кормившей друзей художника «едой из сена». Иван Бунин, приглашенный позировать для портрета, описывал курьезный случай: «Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, и говорит: «Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже ваш проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге». И это лишь одна из колоритных деталей, из которых складывается портрет самого Репина.

4. «ХРУПКОСТЬ»

Нижний Новгород, Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина. До 23 марта

Проект, посвященный необычной теме — хрупкости, — включает в себя не только древние артефакты, но и работы современных художников. Памятники ушедших культур — например, предметы, отсылающие к Древнему Риму и Египту, — доказывают, что даже тысячелетиям порой не под силу уничтожить хрупкую материальную оболочку. Список современных художников тоже впечатляет: от Франциско Инфанте-Араны и группы «ТОЙ» до норвежской художницы Марианны Хеске, одной из пионеров видеоискусства. Кстати, участие зарубежных авторов — изюминка нынешней выставки. Сама экспозиция состоит из трех разделов. Первый посвящен коллективной памяти — непостоянной и хрупкой, как мы знаем из уроков истории. Второй напоминает о том, что изменение не всегда является слабостью и «может привести к перерождению, которое превращает изъяны в ценность». Наконец, третий раздел рассказывает о том, что за внешней хрупкостью порой скрывается неожиданная сила, и это применимо не только к экспонатам выставки, но и к нам, зрителям.

5. «ДРАГОЦЕННОСТИ! БЛЕСК РУССКОГО ДВОРА»

Москва, Государственный исторический музей. До 12 мая

Роскошная выставка, напоминающая шкатулку с драгоценностями, — результат сотрудничества Государственного исторического музея и Государственного Эрмитажа. Получилось впечатляюще: в Эрмитаже хранятся коллекции драгоценностей, принадлежавшие российским монархам, а также поступившие из дворцов знати в ходе национализации. Например, хозяевами некоторых сокровищ были Юсуповы, Нарышкины, Шуваловы. Со многими вещами связаны интересные истории: так, подвеска «Якорь», скорее всего, была привезена Петром Великим из Голландии. Увидеть эти украшения можно в разделе «Галерея драгоценностей». Впрочем, центральным разделом выставки стал «Бал», погружающий в атмосферу одного из самых блистательных дворов Европы. Именно здесь представлены богато отделанные кружевом и вышивкой платья, которые дамы демонстрировали на светских раутах. Посмотреть на эту красоту в одном месте удается нечасто, так что москвичам и гостям столицы стоит воспользоваться подобным шансом.

6. «ДМИТРИЙ ЖИЛИНСКИЙ. ЛИЧНОЕ»

Москва, Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. До 23 февраля

Дмитрий Жилинский — уникальная фигура советского искусства. Успешно существовавший в рамках официальной системы, он всегда сохранял свою инаковость и не был похож на товарищей по цеху — не только на тех, кто писал вполне конъюнктурные вещи, но и художников, работавших в рамках «сурового стиля». Возможно, дело в его уникальной судьбе — в том числе прямой связи с классиками прошлого: он был потомком единокровной сестры Серова. Или же причиной стала пережитая в детстве трагедия, когда на его глазах из дома забрали отца (Жилинский-старший был репрессирован), потом на фронте погиб старший брат. Для работ художника, даже ранних, характерна строгость, торжественность восприятия жизни — как у мастеров прошлого, всегда помнивших не только о земных радостях, но и о смерти. Недаром искусствоведы подчеркивают родство его картин с шедеврами Ренессанса и древнерусской иконописи. Дизайн экспозиции в РОСИЗО в этом смысле совпал с общей тональностью его произведений: лаконичное оформление и негромко звучащая классическая музыка настраивают зрителя на особый лад. А работы из Русского музея, Третьяковской галереи и других институций, перемежаемые вещами из коллекции семьи, позволяют взглянуть на творчество Жилинского с разных ракурсов.

7. «ФАБРИКА АВАНГАРДА. ВЫКРОЙКА НОВОГО МИРА»

Серпухов, Серпуховской историко-художественный музей. До 18 мая

Серпуховской историко-художественный музей, обладающий прекрасной коллекцией русского авангарда, представил вторую выставку в недавно отреставрированном «Каретном сарае». Год назад здесь показывали произведения Владимира и Константина Маковских, а теперь зрителям представили результат работы молодых кураторов, обучающихся в рамках программы Avant-Garde Lab 6 — совместного проекта Центра авангарда Еврейского музея и Энциклопедии русского авангарда. В своем исследовании кураторы охватывают широкий пласт искусства: от ранних авангардных работ вроде произведений Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой до творений 1950–1970-х. Слово «выкройка» появилось в названии не случайно: художники-авангардисты, как известно, пытались переделать по своим лекалам не только искусство, но и весь мир. Кроме того, на выставке можно увидеть текстиль серпуховских авторов Тамары Мухатаевой и Евгении Шестеры, переосмысливших открытия 1920–1930-х десятилетия спустя. Этот акцент на разные медиа, а также на локальность — особенность выставки, авторы которой попытались заново отрефлексировать феномен авангардного искусства.

8. «КАЗУС МЕЙЕРХОЛЬДА, ИЛИ «РЕВИЗОРА» ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА»

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. До 6 апреля

Санкт-Петербург — город, связавший судьбы двух выдающихся мастеров, Николая Гоголя и Всеволода Мейерхольда. Как известно, Гоголь посвятил немало страниц блистательной и инфернальной Северной Пальмире. И здесь же в 1939 году был арестован Мейерхольд — вскоре обвиненный в контрреволюционной деятельности и расстрелянный. Среди его знаменитых постановок был и гоголевский «Ревизор» — премьера которого, правда, состоялась в Москве в 1926 году, в Театре имени Мейерхольда. Кстати, именно «Ревизор» стал последним спектаклем, показанным на сцене этого театра, закрытого за полтора года до гибели режиссера. Все эти линии переплелись в проекте «Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда», подготовленном Музеем театрального и музыкального искусства совместно с Бахрушинским театральным музеем и Международным фестивалем искусств «Дягилев P.S.» к 150-летию со дня рождения режиссера. Из его огромного творческого наследия решили вычленить несколько тем: так появились разделы «Ревизор», «Петербург» и «Влечение к строительству». Название последнего намекает не только на роль режиссера-демиурга, реформировавшего театр и предложившего новаторскую «биомеханику», но и на неосуществленную мечту — строительство нового здания ГосТИМа, который должен был стать грандиозным театром будущего, однако история, как известно, распорядилась иначе.

9. «НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА. ИСТОРИИ И РЕБУСЫ»

Москва, Новая Третьяковка. До 23 марта

В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Натальи Нестеровой, ушедшей из жизни два года назад, и Третьяковская галерея приурочила к ее юбилею большой персональный проект. Нестерова была одним из самых необычных позднесоветских художников — не уходивших в оппозицию, но при этом творивших свою собственную вселенную. В этом плане она напоминала своего учителя Дмитрия Жилинского, хотя и обладала уникальным почерком: в ее работах оммажи к классическим полотнам соединяются с отсылками к примитивному искусству и гротеску. Выставка представляет работы художницы разных лет, в том числе впервые показаны большие полиптихи, посвященные библейской истории.

10. «УТОПИЯ И УХРОНИЯ»

Москва, Московский музей современного искусства. До 2 февраля

Необычная и остроумная выставка, организованная совместно с Галереей a-s-t-r-a, заставляет зрителя зависнуть между воображением и реальностью, прошлым и будущим. Художники Сергей Сонин и Елена Самородова погружают нас в особый мир, где несостоявшийся индийский поход — план по захвату Британской Индии, обсуждавшийся Павлом I и Наполеоном Бонапартом, тогда еще первым консулом Франции, — вдруг стал реальностью. Это и есть та самая Ухрония — утопическая реконструкция исторических событий, не случившихся в действительности. Что произошло бы, если б Россия и Франция вдруг договорились, — вопрос, конечно, любопытный. Художники добавляют фантасмагории, подмешивая сюда еще один временной пласт — падение метеорита, а вместе с ним и спускаемой капсулы с космонавтом из космической станции «МИР 2» из 80-х годов XX века в 1800 год. Подобные переплетения хронологических рядов создают удивительную реальность, «свидетельства» которой художники предъявляют зрителям. Например, это изразцы, изображающие павловских гренадеров, выносящих «Посланника» — то есть космонавта в скафандре. Или акварель с Павлом I в слоновнике, показывающая, как император готовится к индийскому походу. А также уникальный объект — географическая карта «Востока и Запада», на которую нашиты кусочки ткани: вещественное воплощение метафоры о «перекройке мира». Для пущего эффекта все эти «артефакты» перемежаются подлинными историческими предметами, правда, тоже необычными. В одной из витрин можно увидеть булавку, украшенную изображением посмертной маски Наполеона. А рядом — веер, на котором изображена встреча Бонапарта с сыном в загробном мире. Каким бы стал мир, если б история развивалась не по известному сценарию? Определенно не скучным.

Фотографии: Д.Д. Жилинский "Лето. Художники Юра и Оля Ивановы". 1976, предоставлено Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО". На анонсе: Н.И. Нестерова "Карлики и собаки". Полиптих. 2010 г., предоставлено Третьяковской галереей.