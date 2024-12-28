От сказки до ностальгии: выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века» в галерее Беляево

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Зимняя тема в работах современных художников.

Выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века» (кураторы — Дмитрий Буткевич, Валерия Галлай) предлагает зрителям погрузиться в атмосферу нынешних долгих месяцев — с их серым дневным светом, рано зажигающимися лампами и холодными вечерами. С другой стороны, это время белоснежных сугробов, душистых еловых веток, сверкающих гирлянд и теплых домашних встреч. Амбивалентность — вот, что отличает зимние образы в работах наших художников. Впрочем, зимний колорит вдохновлял и поэтов: в галерее Беляево можно не только увидеть произведения живописи, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства, но и прочитать стихи Анненского, Набокова, Бальмонта, Ахмадулиной. Да и сама экспозиция выстроена по литературным канонам — как рассказал «Культуре» Дмитрий Буткевич, у нее своя драматургия:

— Эта выставка является частью фестиваля «Русский стиль. Взгляд из XXI века», проходящего в Объединении «Выставочные залы Москвы». Обычно в его рамках мы показываем персональные проекты либо выставку двух художников. Это же — первая попытка представить групповой проект. Мы с моим сокуратором Валерией Галлай решились на него отчасти из-за особенностей площадки: Беляево — самая большая галерея Объединения «Выставочные залы Москвы». С некоторыми из представленных художников мы давно сотрудничаем, но с большинством участников выставки раньше не были знакомы. Всего показываем около 100 работ 30 художников. Авторы совершенно разные: реалисты, примитивисты, последователи авангарда. Медиа и техники тоже варьируются — от фотографий и гобеленов до бисероплетения, керамики и стекла. Всего у нас три зала. Первый получился более монохромным, с реалистическими работами. Второй — яркий, как цветовая вспышка. А в третьем цвет опять затихает: там представлены более академические, классические вещи. Некоторые произведения играют роль акцентов выставочного «повествования». Это, например, Егор Плотников с его большими живописными работами. Или яркие вещи Юры Татьянина и Оли Солдатовой. Нельзя не упомянуть чебоксарского художника Ваню Михайлова: я развесил его работы в разных залах, поскольку он не ограничивается одной техникой или стилем. Скульптор Алексей Якименко специально для нашего проекта сделал сайт-специфик работу — посвящение Ивану Билибину. А еще у нас есть костюмы, которые проходят через всю выставку.

Пульсация цвета и образа, о которых говорит куратор, заставляет зрителя «включиться», пропустить ритм через себя — как при чтении стихотворения. Вот черно-белые снимки известного российского фотографа-документалиста Алексея Мякишева. Серия «Колодозеро», сделанная на Русском Севере, отсылает к реальной точке на карте: маленькому селу на границе Карелии и Архангельской области. Жизнь там простая, даже бедная, но фотограф, оказавшийся зимой в Колодозере, ощущает себя словно в сказке. Точнее, в каком-то волшебном мире, где время будто остановилось. Рядом с этими кадрами — совсем иные по интонации фотографии Ивана Михайлова: ироничная серия «Русская сказка», запечатлевшая угрюмых деревянных персонажей, украшающих чей-то двор — настоящий «ЖКХ-арт».

Владимир Любаров погружает в свою карнавальную вселенную — с ее неказистыми, но архетипическими героями, простыми бабами и мужиками, на которых сам автор смотрит с чуть ироничной, но доброй усмешкой. А вот в работах Алексея Новикова — художника-нонконформиста, ушедшего в 2024 году, — мы видим совсем иную деревенскую жизнь, отсылающую к работам Казимира Малевича. Здесь же — Юрий Татьянин, мастер современного лубка, с его фирменными зайцами: деревянными фигурками, скалящимися на зрителя. Давно ставшие частью его авторского мифа, они также намекают и на творчество легендарного Йозефа Бойса — точнее, на его знаменитый перформанс «Как объяснить картины мертвому зайцу». Критики сломали немало копий вокруг этого действа, пытаясь угадать, что же Бойс нашептывал тушке животного. Ну а русский художник «перекодировал» образ в духе наивного искусства: его зайцы немного пугающие, но при этом невероятно обаятельные.

Перечисленными выше произведениями список «хайлатов» выставки не исчерпывается. Любители витражей затаят дыхание при виде работы Анны Бутиной «И снег пошел» из цикла «Вечность эпизода», изображающей одинокий домик посреди белоснежной стихии. Поклонники авангарда восхитятся необычным черно-белым костюмом «Снегопад», скроенным Мариной Васиной из фетра и отсылающим как к народному костюму, так и к гравюрам Фаворского и Чарушина. Защемит сердце от дымчатых образов Елены Утенковой-Тихоновой, словно выплывающих из глубин памяти: уютные зимние дворы с качелями, мама и папа, ведущие ребенка домой под светом фонаря… Трогательные воспоминания, связанные с зимой, есть у каждого, и хочется верить, что 2025-й добавит в нашу копилку несколько счастливых моментов.

Выставка работает до 12 января

Фотографии предоставлены пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»