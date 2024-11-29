От Кустодиева до Кукрыниксов. «Культура» о самых интересных выставках декабря

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №11 печатной версии газеты «Культура» от 28 ноября 2024 года.

Первый месяц зимы радует любителей искусства выставками на любой вкус — Эрмитаж участвует в юбилейном годе Каспара Давида Фридриха, «Новый Иерусалим» показывает Александра Лабаса, а московские зрители увидят работы Виктора Попкова.

1. «БОРИС КУСТОДИЕВ. ПАТРИАРХАЛЬНАЯ РОССИЯ»

Суздаль, Музейный комплекс «Кремль». С 14 декабря по 25 февраля 2025

В этом году Суздаль с размахом отмечал свое тысячелетие, и в завершение праздничного года публику приглашают полюбоваться работами Бориса Кустодиева. Он был удивительно гармоничным художником и его «жажда жизни, солнца, красок», как писал Кузьма Петров-Водкин, выплескивалась на полотна. И это несмотря на тяжелую болезнь, приковавшую мастера к инвалидному креслу и заставлявшую порой кричать от боли. Петров-Водкин вспоминал: «...он всегда был бодр, энергичен, так что я в тяжелые годы после революции приходил к нему освежиться, набраться энергии и отдохнуть. Сам он был каким-то удивительным человеком, во время самой тяжелой болезни стоило заговорить с ним о Тициане, как он буквально оживал, делался точно здоровым и много и увлекательно говорил». Выставочный проект готовит Владимиро-Суздальский музей-заповедник в партнерстве с крупнейшими российскими музеями, обещают представить произведения, отражающие милые образы провинциальной России — с ее красочными ярмарками и народными гуляниями.

2. «А В СТЕПИ: БУШУЕТ ВЕТЕР...»

Москва, Центр современного искусства AZ/ART. До 2 февраля 2025

Владимир Яковлев — трагическая фигура нонконформистского искусства. Расцвет его творчества пришелся на 60–70-е, когда о больших официальных выставках можно было только мечтать. Все осложнялось серьезными проблемами со здоровьем: Яковлев с юности наблюдался у психиатра, а в последние 30 лет практически не видел. Неудивительно, что в его творчестве ощущался надлом, хотя и картины, и графика — в этом сходятся специалисты — оставались на удивление светлыми. Нынешняя выставка, посвященная 90-летию со дня рождения художника, подготовлена мощной кураторской командой: помимо основателя Музея AZ, мецената Наталии Опалевой в нее также входят коллекционер Сергей Александров и заведующий отделом Третьяковской галереи Валерий Силаев. Экспозиция открылась в экспериментальном пространстве Музея AZ, что кажется вполне логичным: Владимир Яковлев высоко ценил Анатолия Зверева, которому посвящена институция, и даже пытался ему подражать — что, впрочем, не помешало Яковлеву обрести собственный стиль. В универсуме мастера причудливым образом переплетаются лица людей, изображения цветов, крестов, а также кошек, держащих в зубах рыб. Для выставки из яковлевской вселенной выбрали два изобразительных ряда — цветы и лица, позволяющие проследить прорастание неодушевленного в одушевленном и ощутить надежду и утешение, которых так не хватало самому художнику.

3. «ЛАНДШАФТ ДУШИ. КАСПАР ДАВИД ФРИДРИХ И РОССИЯ»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. С 8 декабря по 13 апреля 2025

В этом году мир отмечает 250-летие со дня рождения Каспара Давида Фридриха — крупнейшего представителя раннего немецкого романтизма. По всему миру проходят выставки, и Россия тоже не осталась в стороне. А все потому, что в Государственном Эрмитаже хранится крупнейшая за пределами Германии коллекция работ художника. Как так получилось? Секрет прост: работы Каспара Давида Фридриха пользовались успехом у монарших особ. В 1810-м несколько произведений художника приобрел прусский двор, а десять лет спустя его мастерскую посетил великий князь Николай Павлович — будущий император Николай II: он купил в подарок супруге две картины — «На паруснике» и «Ночь в гавани (Сестры)». Впрочем, самым активным популяризатором творчества немецкого романтика оказался поэт Василий Жуковский. Впервые он увидел работы Каспара Давида во дворце прусского короля, через год познакомился с автором и обрел таким образом нового друга: их общение продолжалось в течение 15 лет. Жуковский с удовольствием покупал работы немецкого романтика, всего в его коллекции было девять картин и пятьдесят рисунков, в то время как в царской семье — лишь восемь работ. Кроме того, благодаря поэту Каспаром Давидом «заболела» передовая российская общественность: его произведения, поступившие в музеи после революции, происходили из частных коллекций аристократических семейств. Выставка в Эрмитаже обещает подробно раскрыть этот «российский след» в творчестве мастера.

4. «ЧЕРЕСЧУР»

Москва, фонд Ruarts. До 11 мая 2025

Новая выставка в фонде Ruarts посвящена феномену китча — яркого, броского дешевого искусства, базирующегося на клише. Впрочем, в экспозиции зритель не встретится с искусством условного Арбата, только с рефлексией известных художников на тему китча. Хронологически выставка включает в себя период от ранних постсоветских работ вплоть до нынешнего времени. Здесь можно увидеть творения блиставшего в 90-е Влада Мамышева-Монро, ловко жонглировавшего штампами массовой культуры. Или Дубосарского с Виноградовым, иронично обыгрывавших гламур нулевых. И, наконец, авторов, связанных с десятыми и двадцатыми: от Ирины Кориной до Ивана Горшкова. Откликающиеся на разные темы — вроде культа знаменитостей или принятых в обществе стандартов красоты, — они показывают, что современный художник может работать с чем угодно, причем получится не чересчур, а вполне гармонично и остроумно.

5. «НЕВЕСОМОСТЬ. АЛЕКСАНДР ЛАБАС О СКОРОСТИ, ПРОГРЕССЕ И ЛЮБВИ»

Истра, музей «Новый Иерусалим». С 29 ноября по 25 мая 2025

В следующем году исполняется 125 лет со дня рождения Александра Лабаса — романтика, визионера, художника, устремленного в будущее и при этом сохранившего гуманистическую интонацию. Он грезил о том, каким станет человек, — но не спешил бездумно переделывать его, в отличие от многих современников. Художник был свидетелем многих масштабных изменений — как технических, так и бытовых. На его глазах диковинные машины — самолеты — превратились во вполне доступное средство передвижения, взлетели в космос ракеты и опустились под землю эскалаторы метро. Он отзывался на это всем сердцем и все же сохранял ощущение камерности в своих работах и умел показать, что это его личный взгляд и он говорит только за себя. Лабас умел передать ощущения человека, оказавшегося в исторических обстоятельствах, — в этом заключался его особый дар. Выставка в музее «Новый Иерусалим» представляет его ключевые работы, созданные в 1920–1930-е; в проекте участвуют 18 музеев и 12 частных коллекций.

6. «АРХИПЕЛАГ УТОПИЙ»

Москва, галерея «КультПроект», арт-пространство Cube.Moscow. До 15 декабря

Об архитектурных утопиях человечество грезило веками — можно вспомнить мрачноватые фантазии Пиранези или более близкие к нашему времени холодные расчеты Ле Корбюзье, предлагавшего снести добрую часть исторической Москвы, чтобы превратить столицу в «Лучезарный город». Множество смелых проектов конструктивистов так и остались нереализованными: головокружительные эксперименты подмял под себя сталинский ампир. Наконец, можно вспомнить всплеск «бумажной архитектуры» 1980-х, связанной с новым поколением мастеров, участвовавших в западных конкурсах, но не имевших шансов воплотить свои мечты на родине. Что же представляют из себя современные архитектурные утопии? На этот вопрос взялась ответить галерея «КультПроект», подготовившая большую коллективную выставку. В ней участвуют 15 художников — от тонко играющего геометрией Владимира Наседкина и его супруги Татьяны Баданиной до цифрового художника Кирилла Rave, показавшего новую серию работ «Фрактальная деконструкция». Кстати, это не первый проект галереи, посвященный архитектурно-урбанистической теме, — ему предшествовали выставки «Урбанизм: pro&contra» (2014) и «Мегаполис: pro&contra» (2020).

7. «КУКРЫНИКСЫ»

Москва, ЦВЗ «Манеж». До 15 декабря

Художники Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов вошли в историю под псевдонимом Кукрыниксы. Зритель знает этих авторов по жестким сатирическим работам, созданным в годы Великой Отечественной, а также по зарисовкам с Нюрнбергского процесса и, конечно, карикатурам времен холодной войны. Все эти вещи составили костяк нынешней выставки, приуроченной к столетию образования Кукрыниксов: кстати, это первый проект подобного масштаба с прижизненной выставки художников 1977 года. Впрочем, зрители могут увидеть и совсем неожиданные вещи: например, портреты, натюрморты и лиричные пейзажи. Николай Соколов утверждал: «Я, как Куприянов, тоже люблю писать воду: еще в юности, живя на Волге, я пристрастился к ней. У Левитана мы старались научиться мастерству пейзажа картины, композиционной цельности образа природы. Природа может быть и холодной, и суровой, и мягкой. Вот и приходится художнику осмысливать свои впечатления, уметь почувствовать разные состояния природы». Кроме того, на выставке есть театральные работы, принесшие художникам славу ярких сатириков, — например, эскизы костюмов к спектаклю «Город Глупов» по роману Салтыкова-Щедрина «История одного города» (Театр Сатиры). А также книжная графика — Кукрыниксы, в частности, иллюстрировали «Дон Кихота» Сервантеса и «Мертвые души» Гоголя. В целом, стоит настроиться на долгий вдумчивый просмотр — всего представлено 314 работ.

8. «СОВПАДЕНИЕ ГОРИЗОНТА»

Москва, галерея Artstory. До 5 января 2025

Выставка, завершающая празднование десятилетия галереи Artstory, получилась необычной. С одной стороны, на ней представлены сходства и различия «горизонтов видения» двух художников — Владимира Мигачева и Александра Кабина. Оба не раз показывали свои «персоналки» в Artstory, и сопоставление этих авторов приходило на ум многим зрителям. Причем сходство обнаруживается не на уровне техники или визуального ряда, а, скорее, общего настроения — когда вспоминаешь, что жизнь неразрывно связана со смертью, следующей за ней настойчивой тенью; когда будущее мгновенно превращается в прошлое, а ускользающее настоящее притворяется бесконечным; и когда катастрофа буквально ощущается в воздухе. Оба художника выбирают сдержанный колорит, и все же у Мигачева цвет выглядит активнее, тогда как Кабин уходит практически в монохром. Что любопытно, проект не только сопоставляет горизонты двух авторов, но и сравнивает их с точкой зрения коллекционеров — основателей галереи Artstory Люсинэ Петросян и Михаила Опенгейма. В двух малых залах представлены работы художников из коллекции галереи, выбранные ее владельцами. А в большом зале и коридоре — новые работы Кабина и Мигачева. И это возможность для зрителя проверить «совпадение горизонта» — чей выбор ему окажется ближе.

9. «ВИКТОР ПОПКОВ»

Москва, Государственная Третьяковская галерея. С 4 декабря по 11 мая 2025

Виктор Попков — художник удивительной судьбы. С одной стороны, он был обласкан советской властью: так, его дипломную серию «Транспорт» купила Третьяковская галерея — случай, прямо скажем, неординарный. За этим триумфом последовали и другие: его работы печатали в журналах, а самому художнику разрешали выезжать за границу. Кроме того, Попков был одним из родоначальников «сурового стиля»: эталонное в этом плане произведение — «Строители Братска» — также было приобретено Третьяковской галереей. В 1967-м мастер получил Гран-при биеннале в Париже, однако к тому времени попал в сложную ситуацию: из-за конфликтов с ретроградами от искусства его работы практически перестали брать на выставки. А потом — внезапная, нелепая смерть, обстоятельства которой остаются до конца неизвестными: художник погиб от пули инкассатора в центре Москвы.

Возможно, Попков предчувствовал свой трагический уход — недаром его работы год от года становились мрачнее, особенно автопортреты, через которые он словно пытался угадать свою судьбу. Менялся и колорит, уходили яркие краски. Некоторые вещи по понятным причинам художник писал для себя, и они стали доступны уже новым поколениям зрителей. Последняя большая выставка Попкова прошла в 2013 году в залах Российской академии художеств, на ней сопоставлялись его официальные и неофициальные вещи. Третьяковская галерея, в свою очередь, обещает представить крупнейшую монографическую выставку Виктора Попкова — всего покажут более 200 работ, — и поклонники этого неординарного художника уже скоро смогут ее оценить.