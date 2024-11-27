Бабочки, любовь и паблик-арт

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Художник Марина Звягинцева представила в Москве арт-объект, посвященный всем влюбленным.

В Москве в пешей доступности от ВДНХ и парка «Останкино» на территории жилого квартала iLove появилась инсталляция «Погода в доме» лидера российского паблик-арта Марины Звягинцевой. Арт-объект сделан в форме двух больших зонтов, соединенных одной ручкой, вокруг которых порхают бабочки, раскрашенные в авторской технике Звягинцевой — биотипии. Помимо эстетической составляющей — а на открытии у арт-объекта фотографировались не только журналисты, но и местные жители — есть и функциональная: в «беседке» можно спрятаться от дождя и прочих осадков, досаждающих москвичам большую часть года.

— Купол сделан из стеклопластика, а бабочки — несмотря на свою внешнюю хрупкость — из металла, причем, каждая раскрашена вручную, так что узор не повторяется. Это алкидная эмаль, очень стойкая. Больше всего я, как ни странно, намучилась с фундаментом. С одной стороны, нужен был очень прочный — ведь на нем держится буквально все, как и в жизни. С другой, он не должен быть скользким — чтобы люди могли заходить внутрь и фотографироваться. Поэтому мы отказались от металлического основания: пришлось искать специальную технологию, — рассказала «Культуре» Марина Звягинцева.

Впрочем, не меньше размышлений было связано с образом. Как небанально рассказать о любви? Растиражированный вариант с сердцами Марина сразу отвергла:

— Я долго думала над тем, как изобразить любовь без сердечек. Даже провела опрос в соцсетях — спросила мнение подписчиков. Предлагали самые разные варианты — например, сплетенные руки. А у меня был другой образ — бабочки в животе. Еще мне понравился ответ «Двое под одним зонтом». Оказалось, что подобные двойные зонты — с одной ручкой — действительно существуют. Так в итоге родилась инсталляция «Погода в доме». Как известно, соединить несоединимое может либо искусство, либо любовь.

Четырехметровый объект расположен на пешеходной площади в окружении современных новостроек — виды здесь вполне нью-йоркские. Марина Звягинцева начинала с проектов в спальных районах — когда о паблик-арте в России мало кто слышал. Так, в 2009-м на окраине Москвы, за МКАДом появилась уличная выставка-инсталляция: вдоль серого, в «шашечках» забора выстроилась вереница железных кроватей, затейливо преобразованных современными художниками. Автором идеи проекта «Спальный район» — показанного в рамках 3-й Московской биеннале современного искусства — была именно Марина. Впоследствии ее инсталляции появились в Южном Бутово, в парке «Кузьминки», в Тимирязевском районе. И хотя были и другие — в парке «Зарядье», в инновационном центре «Сколково», а также в Морозовской больнице — спальные районы Звягинцева вспоминает с особой теплотой. Эти проекты были сложными, но в то же время интересными, ведь приходилось взаимодействовать с «холодной», неподготовленной аудиторией, которую не так просто заинтересовать. В этом смысле показывать арт-объект около ВДНХ, в современном квартале — совсем другая история. Впрочем, и функции паблик-арта за прошедшие годы изменились: в том числе в глазах девелоперов.

— Здесь у нас действительно другие зрители. Когда я делала инсталляции в спальных районах, то заметила, что посетители парка «Кузьминки» сильно отличаются от посетителей парка «Садовники». То есть у каждого района — своя особенность. Жителей современных кварталов, мне кажется, уже не удивляет паблик-арт: они воспринимают его не как тренажер или детскую площадку, а как искусство. Раньше у меня была другая задача: преобразовать места, которые выглядели непрезентабельно. Теперь девелоперы строят комфортные дворы, в которых для жителей уже все предусмотрено. Зато появилась другая проблема — этим местам не хватает индивидуальности. С точки зрения комфорта потребности у всех более-менее одинаковые, поэтому на первый план выходит потребность в эмоциях. Когда мы работали над нынешним проектом, я предложила девелоперам пять объектов: один из них был функциональным — на нем можно было сидеть, другой — партиципаторный. Функциональный не выбрали: подобные арт-объекты теперь не востребованы — нужны другие, наполненные эмоциями. Все больше людей, застраивающих Москву, понимают, что паблик-арт придает месту индивидуальность, а также позволяет привнести на территорию нужные смыслы и рассказать о своих ценностях. Что касается партиципаторных, то это вопрос следующих пяти лет. Пока мы пока не доросли до объектов, предполагающих взаимодействие с публикой, — поделилась Марина Звягинцева.

Со временем, безусловно, подтянутся и регионы, где столичные тренды приживаются с некоторым опозданием. Ну а пока москвичи — особенно в непогоду — могут спрятаться под яркими оранжево-синими зонтиками. И вспомнить, что если дома все хорошо, то и снежная буря нипочем.

Фотографии предоставлены пресс-службой Марины Звягинцевой.