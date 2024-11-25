Мне нравится жить на Автозаводе: выставка «Скрытые чувства» в ДК ГАЗ

Татьяна ФИЛИППОВА, Нижний Новгород

Проект Волго-Вятского филиала ГМИИ имени Пушкина (музей «Арсенал»), Горьковского автозавода и фонда «Культурная столица Поволжья» — попытка взглянуть на район Нижнего Новгорода глазами его современных молодых жителей.

Нижегородский автозавод — одна из великих строек тридцатых годов: Днепрогэс, Уралмаш, Сельмашстрой, Кузнецкий металлургический комбинат и Горьковский автомобильный завод, который начал строиться примерно в то же время, что и другие гиганты, автомобильные и тракторные, и по такой же схеме. В проектировании участвовали два американца, автопромышленник Генри Форд, отправивший в топкие болота под Нижним Новгородом компанию Ostin, и архитектор Альберт Кан, создатель Детройта. Горьковский автозавод, возникший на низком берегу реки Оки на месте деревни Монастырки, до конца 1940-х называли «русским Детройтом».

Особая технология проектного дела, изобретенная Альбертом Каном, позволяла создавать чертежи крупных промышленных предприятий в немыслимо короткие сроки и так же стремительно их реализовывать. Горьковский автозавод был построен за восемнадцать месяцев. Вместе с ним рос рабочий поселок для автозаводцев — он был задуман как город-коммуна, в котором жители будут освобождены от быта ради свободного труда, учебы и творчества.

Нижегородский Соцгород должен был стать образцом для других соцгородов страны, но пока он строился, концепция изменилась: средств на социальную сферу не хватало, поэтому рабочие так и остались в бараках; книга большевистского функционера Николая Милютина «Соцгород» была признана вредной, а сам он, по признанию родственников, несколько лет ждал ареста и спал с револьвером под подушкой.

Нижегородские дома-коммуны, построенные в начале 1930-х, стали памятником величайшей утопии двадцатого века и в то же время домом для десятков, а может быть и сотен, тысяч людей, которые приезжали сюда из разных областей советской страны.

Проект, инициированный Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени Пушкина (музеем «Арсенал»), Горьковским автозаводом и фондом «Культурная столица Поволжья» при участии администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, — это попытка взглянуть на Соцгород глазами его современных молодых жителей.

В течение нескольких месяцев учащиеся местных школ совместно с художниками (в проекте участвовали Екатерина Васильева, Катя Гущина, Феодора Каплан, Ольга Кирсанова, Юля Левин, Анастасия Макарычева, Анна Мартыненко, Татьяна Пуховская, Катя Рыблова и Катя Червонных) совершали прогулки по Автозаводскому району, рассматривая его с разных точек зрения. Результаты прогулок можно увидеть на выставке «Скрытые чувства», открывшейся в центре Автозавода — в Дворце культуры ГАЗ. Работы на выставке столь же неожиданные, как и пространства Соцгорода.

Арка знаменитого «серобусыгинского» дома, построенного по проекту Ильи Голосова в 1938 году для инженеров, конструкторов и лучших рабочих Горьковского автозавода, подсказала Ладе Тореевой, участнице лаборатории художницы Анны Мартыненко, идею исследовать все арки в районе и послушать, как в них отражается звук. Полина Корнеева, еще одна участница «Скрытых чувств», обнаружила в каждом дворе района удивительный природный мир. «Открывая природу, вы открываете себя», — написала она в дневнике проекта.

В лаборатории художницы Кати Червонных ребята исследовали «заброшку», в которую превратилась одна из первых школ Соцгорода, и собрали связанные с ней справки, легенды и слухи. Все эти материалы легли в основу сказки-страшилки об Андрее Степановиче, призраке, который охраняет заброшенное здание.

А участники лаборатории фотографа Анастасии Макарычевой прошли по своему району маршрутами счастья и рассказали о своей жизни на Автозаводе, используя фотографии и личные истории.

«Я дала им задание написать список мест, где они были счастливы, — рассказала «Культуре» Анастасия Макарычева, — и эти места оказались за пределами границ школьных дворов. Мы ездили на окраину города с одной девочкой, которая проводила время в Стригинском лесу, другая, тоже из-за папы, выбрала Пермяковское озеро, это другая часть Автозавода, они там гуляют, и для нее это очень близкое место.

Моя любимая история — про стадион, построенный в Соцгороде, и дедушку, который водил сюда свою внучку, когда она была маленькая. Дедушка умер, и они не успели попрощаться. Когда мы приехали на стадион, девочка начала плакать, и я тоже переживала, потому что мы вроде про счастье, а там и другие чувства добавляются. Но это было для нее, наверное, полезно, потому что в этот момент она как бы попрощалась со своим дедушкой».

Возможно, часть представленных в проекте историй войдет в экспозицию или в фонды музея Соцгорода — такого музея пока нет, но его концепция, по словам советника директора Пушкинского музея Анны Гор, уже готова, есть и здание — один из корпусов так называемой «строчной» застройки, которую пропагандировали архитекторы Баухауса и советские конструктивисты. У музея будет три функции: первая — рассказывать о проекте Соцгорода, его планировке и архитектуре; вторая — дать слово людям, которые жили в нем в разное время и испытали на себе его влияние; и третья — выполнять роль клуба для неравнодушных жителей района.

Татьяна Эндеко, руководитель программы «Новый социальный вектор», которая стартовала в Нижнем Новгороде в 2021 году при поддержке предпринимателя Олега Дерипаски, считает, что такой музей району просто необходим. «Люди живут здесь, видят привычные улицы и дворы и не знают, что этот город в городе когда-то был мечтой, к которой присоединились архитекторы русского авангарда, пытавшиеся с помощью городской среды создать нового человека, воспитанного на идеалах коллективизма», — сказала она «Культуре».

Музей должен стать одной из точек развития промышленного туризма, популярность которого год от года растет. Автозавод и сейчас не обделен вниманием туристов, многие приезжают сюда, чтобы увидеть коллекцию обновленного музея истории ГАЗ, в которой есть уникальные, существующие в единственном экземпляре экспонаты. Но есть у него и еще одна задача — дать возможность жителям Автозаводского района, выросшего вокруг Соцгорода, ощутить свою причастность к великой утопии, осуществившейся — возможно, это и к лучшему — лишь частично. Чтобы каждый из них мог сказать, как одна из участниц проекта «Скрытые чувства»: «Мне нравится жить на Автозаводе».

Фотографии: Сергей Создателев и Михаил Костюнин/предоставлены пресс-службой проекта.