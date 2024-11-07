От Петра Великого до истоков конструктивизма: «Культура» о самых интересных выставках ноября

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Музеи Москвы и Петербурга в последний месяц осени рассказывают о дворцовых интригах, научных достижениях и главных фигурах русского авангарда.

1. «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЩУКИН. НЕ ТОЛЬКО НОВОЕ ИСКУССТВО»

Москва, ГМИИ имени А.С. Пушкина. С 26 ноября по 16 марта

После масштабных показов воссозданных коллекций Щукиных и Морозовых, прошедших в Москве, Петербурге и Париже в 2017–2022 годах, тему Сергея Щукина, гениального собирателя, казалось, можно было считать исчерпанной. Щукин вошел в историю как коллекционер импрессионистов и постимпрессионистов — смельчак, не боявшийся покупать авторов, над которыми смеялись в их родной Франции. Именно он фактически прославил Анри Матисса, обеспечивая художника щедрыми заказами. Однако интересы Щукина не ограничивались современниками: подобно своим братьям, тоже коллекционерам, он интересовался разными эпохами. На выставке в Пушкинском музее можно будет увидеть, в частности, египетские древности. Известно, что Щукин отправился в экспедицию вдоль Нила в 1906-м — чтобы выдохнуть после страшных впечатлений революции 1905 года. Во время путешествия он получил трагические известия из Москвы: нашли тело сына Сережи, без вести пропавшего во время революционных волнений. Это была не единственная трагедия, всколыхнувшая мир Щукина: через два года умерла жена, не вынесшая горя; покончил самоубийством брат Иван... Не стало ли коллекционирование своеобразной отдушиной — островком стабильности в море бесконечных невзгод? Как бы то ни было, спектр интересов Сергея Щукина был широк: итальянская и нидерландская живопись, китайские и арабские древности, европейская резная деревянная скульптура эпохи барокко. Рассеянная сегодня по музеям — от Пушкинского и Оружейной палаты до институций Махачкалы и Якутска, — коллекция Щукина была воссоздана специально для нынешней выставки: кропотливо, с опорой на архивные документы. Зрители могут сравнить ее с древними артефактами, украшавшими коллекцию его брата Петра Ивановича, которые до 17 ноября показывают на выставке в Музее Востока («Восточный музей Петра Щукина»).

2. «ЛЮБА, ЛЮБОЧКА. ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА ПОПОВА. 1889–1924»

Москва, Еврейский музей и центр толерантности. С 3 ноября по 27 февраля 2025

Музеи наперебой радуют выставками, посвященными «амазонкам авангарда». Недавно в Русском музее прошла «персоналка» Ольги Розановой, Пушкинский музей показал проект, посвященный Варваре Степановой и ее современницам-«подругам», в число которых входила и Любовь Попова. Наконец, Еврейский музей и центр толерантности готовится представить первую за 35 лет монографическую выставку Поповой — или Любочки, как называл ее коллекционер Георгий Костаки. Увы, ее жизнь оборвалась слишком рано — как, впрочем, и Ольги Розановой: послереволюционные годы оказались тяжелыми для всех, в том числе для художниц. Розанова умерла от дифтерита. Попова — от скарлатины, которой заразилась от сына: ее сценографические эксперименты, которые будут представлены на выставке, выглядят многообещающим, но, увы, незавершенным шагом. А сколько еще осталось несделанным: ведь Попова не только экспериментировала с беспредметной живописью, но и занималась научной деятельностью, преподавала во ВХУТЕМАСе. Выставка, подготовленная совместно с Государственной Третьяковской галереей и Культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда», обещает представить не только работы художницы — в том числе знаменитый текстильный дизайн, которым они занимались вместе со Степановой, — но и произведения современников: от Пабло Пикассо и Андре Дерена до Казимира Малевича и Надежды Удальцовой. Нет сомнения, что они станут достойной компанией Поповой, о которой Осип Брик говорил: «Самая радикальная, самая принципиальная из нас».

3. «К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КУЗЬМЫ СЕРГЕЕВИЧА ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

Санкт-Петербург, галерея KGallery. С 19 ноября по 31 декабря

В прошлом году любители искусства отмечали 145-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина. Талантливый и самобытный художник, причудливо сочетавший западные достижения — от Ренессанса до кубизма — с древнерусской иконой, был еще и неординарным теоретиком. В своих работах он разрабатывал принцип «сферической перспективы», а еще был наставником молодых художников, многие из которых, увы, оказались сметены вихрем истории. Сам Петров-Водкин всю жизнь держался в стороне от мейнстрима и к своей работе относился серьезно. Он утверждал: «Для меня намечается с тех пор, что живопись — не забава, не развлечение, что она умеет каким-то еще неизведанным мне образом расчищать хлам людского обихода, кристаллизировать волю и обезвреживать дурное социальных взаимоотношений». Нынешний проект вписывается в ряд юбилейных выставок Петрова-Водкина, показанных в ряде музеев. Выделяет его, впрочем, один нюанс: в экспозиции будут представлены вещи из частных коллекций, обычно недоступные публике. Обещают показать предметы живописи, графики и фарфора, книги и документы, а также работы, воссоздающие контекст эпохи: от произведений Валентина Серова и Михаила Врубеля, повлиявших на Петрова-Водкина, до творений его учеников — от Александра Самохвалова до Леонида Чупятова.

4. «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: СОЗДАВАЯ НАСТОЯЩЕЕ»

Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж». До 9 февраля 2025

Политехнический музей уже больше 10 лет закрыт на реконструкцию — его открытие ожидается в следующем году. А пока экспонаты из фондов показывают, в частности, на временных выставках: так, весной и летом этого года в Музее Москвы прошел проект «Политехнический музей: приближая будущее», посвященный истории музея — одного из старейших научных музеев мира. Нынешняя выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» была подготовлена Политехом и ЦВЗ «Манеж» при кураторстве Курчатовского института. Здесь представлено более 300 предметов: например, экспонатов, связанных с достижениями атомной энергетики. Можно увидеть аэросани-амфибию А-3, созданные в 1960-е годы и активно эксплуатировавшиеся до конца 1980-х: они позволяли передвигаться по льду и снегу. Показаны и достижения Российской империи — в частности, полноразмерный макет самолета «Гаккель-III», совершившего свой первый полет в 1910 году. Впрочем, есть и совершенно футуристические вещи — например, искусственная кожа, используемая в медицине. Выставка также знакомит с биографиями отечественных ученых, конструкторов, инженеров. В том числе рассказывает о нашем современнике Владимире Пирожкове — известном промышленном дизайнере, участнике создания проекта многоразового пилотируемого космического корабля «Орел». Изначально проектировавшийся для «лунной программы», «Орел», как отметил весной гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, будет доставлять экипажи на российскую орбитальную станцию, строительство которой планируется начать в 2027 году.

5. «РУССКОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ»

Москва, Центр «Зотов». С 22 ноября по 23 марта 2025

Конструктивизм считается феноменом, зародившимся именно на российской почве, — как, например, русский авангард. Порой его сравнивают со школой Bauhaus, и хотя у архитекторов, работавших в рамках этих направлений, было много общего — в частности, стремление к функциональности, — различий тоже хватало. Конструктивизм был более дерзким, смелым, мечтательным: чего стоят многочисленные футуристические проекты, многие из которых так и остались на бумаге. А еще у него была сверхзадача — создать нового человека. Отсюда — головокружительные эксперименты с жильем и обобществленным бытом, вылившиеся в создание, например, фабрик-кухонь. Поскольку бытие определяло сознание, строитель коммунизма не мог жить в тех же условиях, что и разночинец дореволюционной России, — иначе он не сумел бы приблизить светлое будущее. О конструктивизме написано и сказано немало, однако авторы выставки — а среди кураторов есть архитектор Андрей Чернихов, внук легендарного архитектора-конструктивиста Якова Чернихова — обещают представить новый взгляд: в частности, поместить конструктивизм в более широкий культурный контекст. Так, соседствовать с работами конструктивистов будут творения нонконформистов и современных художников.

6. «ВЕЩИ И ВИДЕНИЯ»

Москва, Московский музей современного искусства. До 23 марта 2025

Московский музей современного искусства отмечает 25-летие масштабной выставкой, представляющей художников разных стилей и эпох: от родоначальников современного искусства вроде Казимира Малевича, Александра Родченко, Давида Бурлюка, Александры Экстер до наших современников — Николая Наседкина и Ирины Кориной. Впрочем, выставка — не просто подборка имен, показывающих коллекцию музея. Прежде всего она посвящена вещи — материальному артефакту, сохраняющему ценность, несмотря на захлестнувшую нашу жизнь виртуальность. А еще она рассказывает о видениях — визионерстве художников, воплотивших в холсте, камне, дереве, металле дерзкие и порой непонятные мечты. Также выставка касается музейной жизни вещей — например, процесса реставрации. В частности, можно узнать, что реставраторы любят старую бумагу — листы из старых блокнотов и книг, — поскольку их можно использовать для восстановления графических работ. В целом, именно в музее, по мысли авторов выставки, произведение реализует свое предназначение: хранится дольше человеческой жизни, метафизически прорастая в следующих поколениях.

7. «ЭЛЕКТРОАРТ»

Москва, Мультимедиа Арт Музей. До 15 декабря

Николай Полисский — легендарная фигура отечественного современного искусства. Его главные «творения» — арт-парк «Никола-Ленивец», а также фестиваль «Архстояние», для которого архитекторы создают причудливые арт-объекты из природных материалов вроде дерева или даже снега. Сам Полисский тоже начинал с творений из снега: в 2000 году он, еще живописец, с помощью жителей деревни Никола-Ленивец воплотил в жизнь необычный образ — армию снеговиков на берегу реки Угры. Этот проект, отсылавший к знаменитой терракотовой армии, а также к Стоянию на Угре, побудил Полисского полностью переосмыслить свое творчество. В итоге уже больше 20 лет его работы тяготеют к ленд-арту: впрочем, созданные из дерева, лозы, хвороста, они легко уживаются в пространстве музеев и галерей. Нынешний проект — подготовленный специально для Мультимедиа Арт Музея — возвращает нас из райского деревенского уголка в окутанный проводами мегаполис. Разноцветные конструкции, похожие на архитектоны Малевича, напоминают об электричестве, преобразовавшем нашу жизнь — и при этом ставшем для нас чем-то естественным. Недаром отключение электроэнергии, даже кратковременное, многими воспринимается как конец света. Полисский, намекая на привычность техногенного мира, делает эти «провода» из своих любимых материалов — дерева и лозы — и при этом, добавляя цвет, словно возвращается к живописи.

8. «НАСЛЕДИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО И ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

Москва, Музеи Московского Кремля. С 15 ноября по 23 февраля 2025

Музеи Московского Кремля готовят выставку, посвященную драматичному периоду российской истории. Петр I заслуженно считается грандиозным преобразователем русской жизни. Его реформы распространялись и на принципы престолонаследия: согласно его указу, наследник фактически определялся волей монарха. Это решение стало одной из причин борьбы за власть, развернувшейся после смерти монарха и продлившейся почти 40 лет, пока на престоле сменяли друг друга разные исторические деятели: в частности, Анна Иоанновна, Бирон, назначенный регентом при Иоанне VI Антоновиче, Елизавета Петровна и Екатерина II. Готовящаяся выставка обещает представить новый подход к этой любопытной теме и ближе познакомить зрителя с историческими фигурами, участвовавшими в переворотах или ставших их вдохновителями. Интриги и предательства, хитросплетения судеб — почти «игра престолов», только в исполнении известных исторических личностей. А участие 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга гарантирует показ интересных и редких экспонатов.

Фотографии предоставлены Центром «Зотов» и (на анонсе) пресс-службой Музеев Московского Кремля.