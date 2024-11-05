Все в сад: выставка Леонида Пурыгина и Сергея Горшкова в галерее Artstory

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

О мужском и женском — через народную культуру и современный быт.

Выставка «Парк культуры и отдыха Лени и Сережи» (куратор — Анна Апресян), ставшая одним из проектов юбилейного десятого года галереи Artstory, посвящена двум, казалось бы, совершенно разным авторам — Леониду Пурыгину и Сергею Горшкову. Горшков — создатель деревянных скульптур, выполненных в нарочито грубоватом стиле и напоминающих деревянных «пермских богов». А еще — книжный график и арт-директор галереи современного искусства «Х.Л.А.М», название которой расшифровывается как «Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты». Пурыгин — гуру неофициального искусства, пророк и пересмешник, создатель своей собственной вселенной, главный герой которой — он сам, «гений из Нары», как определил себя художник. Уроженец подмосковного Наро-Фоминска был умелым мифотворцем: отделить правду от вымысла в биографии Пурыгина не так уж просто. Его работы — большие деревянные «алтари» — нередко сравнивают с творениями Босха: в основном из-за диковинных персонажей, а также их гипертрофированной телесности. При этом работы гения Северного Возрождения, основанные в том числе на алхимических символах, с трудом поддаются расшифровке — слишком уж далеко отстоит современный зритель от философских диспутов той эпохи. С Пурыгиным, на первый взгляд, чуть проще: летающие фаллосы и груди, оголенные персонажи обоих полов укоренены в народной культуре — точнее, в ее карнавальном, смеховом начале. Но в этих работах много авторской мифологии: подсказками к ней служат подписи, которыми художник обильно снабжает свои произведения, — впрочем, и они не гарантируют легкости восприятия.

— Творчество обоих художников перекликается с традиционным, лубочным искусством, напоминает промыслы, — рассказала «Культуре» куратор выставки Анна Апресян. — Работы Пурыгина отличает яркость, но при этом гладкость, выверенность и детализация. Горшков же, как он сам метко сказал на открытии, более «брутальный». Часто сложно понять, чьи работы более выразительные и больше привлекают внимание зрителя: то эта самая брутальность Горшкова доминирует, то замысловатость, сложность и тонкость Пурыгина выходят на передний план. Наверное, именно в этом секрет их гармоничного сосуществования в одном пространстве. Как ни странно, произведения обоих авторов так или иначе основаны на реальных событиях. Пурыгин пропускает жизнь через своеобразный фильтр, превращая ее в мифологическую историю так, что порой сложно вычленить реальность. Ярким примером, объясняющим такой подход художника к творчеству, является история создания работы «Человек и пароход Леонид Пурыгин». Ею со мной поделился один из товарищей Пурыгина, с которым они вместе учились в художественной школе в Наро-Фоминске. Однажды они пошли на пленэр, заскучали и залезли на церковную колокольню. Именно эта история легла в основу картины, но без знания контекста понять это почти невозможно — изображение кажется чистой фантасмагорией. Сергей Горшков тоже преобразует реальность, однако его произведения не требуют от зрителя столь же серьезного осмысления. Они больше ориентированы на публику и понятны ей. Когда смотришь на объекты и рисунки, редко задумываешься об их возможных глубинных смыслах. Это успокаивает рядового зрителя — в то время как творения Пурыгина нередко, напротив, будоражат.

Как объяснила «Культуре» Анна Апресян, художники обсуждали возможность совместной выставки еще 30 лет назад. Помешала скоропостижная смерть Пурыгина — он скончался от инфаркта в 1995 году. Несостоявшийся проект планировали посвятить Раю, и эта идея проросла в нынешней выставке, хотя концепция существенно изменилась — слишком много воды утекло с тех пор. «Райский уголок» воссоздали в большом зале галереи, где обращает на себя внимание работа Пурыгина «Рай» с пышными цветами и, конечно, змеем-искусителем. Впрочем, есть и менее очевидные образы.

— Рай Леонида Пурыгина — это место, где царит любовь. Именно любовь во всех ее проявлениях является одной из главных тем в творчестве художника. Она проявляется в самых неожиданных и парадоксальных работах. Яркий пример — картина «Смерть Несси», изображающая большое мертвое существо, посвящена любви. Ведь смерть, по мнению художника, также является одним из актов любви. Как говорил Пурыгин, любое существо, умирая, дарит земле свои полезные элементы и тем самым дает возможность для появления новой жизни, — поделилась с «Культурой» Анна Апресян.

Рядом с работами Пурыгина расположились скульптуры Горшкова из серии «Люди-шкафы»: «мужской» и «женский» персонажи намекают на прародителей человечества — Адама и Еву. Но его главная «героиня» — огромная, сваренная из стали обнаженная дева. Окруженная множеством небольших объектов в виде цветов, она преподносит массивный «цветок» то ли зрителю, то ли портрету Пурыгина, висящему на противоположной стене и изображающему художника в Раю: эта работа Горшкова стала данью памяти коллеге.

Впрочем, выставка насыщена не только райскими коннотациями: прежде всего, это вселенная двух художников с отчетливо женскими-мужскими координатами. На это намекают два малых зала галереи. Один — насквозь брутальный, настоящая мужская берлога: вереница работ Горшкова из серии «Охотничьи трофеи» — головы разных животных и птиц, от медведя до ежа ушастого и даже котика, карнавализирующих, впрочем, идею охоты как мужского развлечения. На большом столе — объекты из серии «Выпивон» и «Закусон»: деревянные бутылки с алкоголем, палки колбасы и даже огурцы. Второй зал представляет собой взгляд художников на женскую сексуальность. Героини картин Пурыгина напоминают древних богинь эпохи матриархата, притягательных и пугающих. Горшков, в свою очередь, уводит зрителя из мистической плоскости в почти повседневную, показывая деревянное «нижнее белье»: от романтических «кружев» до старомодных «бабушкиных трусов». Есть здесь и женский стол, только вместо выпивки на нем расположились созданные скульптором баночки и тюбики с надписями «пудра», «крем», «духи». Размышления о мужском и женском, о чистом творчестве и карьере художника, о мистике и грубой действительности — все это составляет «парк культуры и отдыха Лени и Сережи», по «аллеям» которого предлагается прогуляться зрителям.

Выставка работает до 10 ноября.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва.