«Варшава, Италия, Альпы, Измаил, Одесса, Волга, Урал и Кубань – это все Суворов, ему везде найдется место»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Жизнь главного русского полководца – не только сказания о минувшем. Деяния Суворова и сейчас помогают сохранить российскую государственность.

В тихом, респектабельном уголке Северной столицы, напротив знаменитого Таврического сада, неизменно привлекает взор и вездесущего туриста, и привычно проходящего мимо старого петербуржца здание, построенное по проекту архитекторов Александра Фон Гогена и Германа Гримма специально для Музея Александра Васильевича Суворова. Узорчатая шатровая крыша, сюжетные исторические мозаики, посвященные отъезду полководца из своего новгородского имения и переходу русских войск через Альпы, теремное крыльцо на входе, которое очень напоминает вход в храм – вот и я во время посещения музея увидел строгого, высокого и тощего монаха, склонившегося в глубоком поклоне. Кому был положен этот поклон – Высшей силе, хранящей нашу державу, или славному сыну Отечества и его солдатам, защитившим Россию на полях сражений? Наверно, всему вместе. А еще в суворовском музее – сама жизнь. И экспозиция это ярко отражает. Вот реконструкция знаменитого Голицынского креста, установленного в Альпах, вот трофейные орудия, военные стяги. Забавный экспонат – «русская» чарка, ставшая очень популярным сувениром в усмиренной Пруссии: когда воины плющили полновесные русские серебряные рубли, а в дно сосудика вчеканивали местный пустяшный пфенниг. Предприимчивые туземцы быстро нарастили производство «аутентичной» продукции, изготавливая свои поделки уже из фальшивых рублей – чем не провозвестие нынешних туристических фикций, когда у Парфенона или Колизея реализуются «древности» фабричного производства?

Но не все выглядит так весело, когда речь заходит о судьбе страны и трагических моментах нашей истории и современности. В одном зале выставлены и посмертная маска Александра Васильевича, и изваяние Екатерины Великой: посмотришь из-за плеча государыни – и упрешься взором в картину, изображающую чудесное спасение Суворова во время баталии на Кинбурнской косе. Той самой, которая сейчас является нашим форпостом на юге в противостоянии с нацистским противником. А в соседнем пространстве любой желающий может принять участие в патриотической акции, написать «Суворовское письмо» и отправить его нашим ребятам на фронт. Сами участники СВО, проходящие лечение в неподалеку расположенном госпитале, частые и желанные гости музея.

О сегодняшнем дне Государственного мемориального музея А.В. Суворова и его непростой и благородной миссии «Культуре» рассказали заместитель директора по научно-экспозиционной и просветительской работе Александр Лукирский и заведующий отделом патриотической и культурно-массовой работы Владимир Шишов.

– Какова сегодняшняя реальность суворовского музея? Кому сейчас интересна ваша экспозиция?

А.Л.: – Для нашего посетителя характерна любовь к истории и желание получить новые знания. Наличие в школьной программе разделов, посвященных Суворову, обеспечивает внимание со стороны школьных групп, увеличение внимания к патриотическому воспитанию расширило нашу аудиторию за счет курсантов и слушателей военно-учебных заведений, кадетских классов при школах и военных академиях. Одной из наших задач становится рассказ посетителям не только про взятие Измаила, а ведь это только две недели из жизни Суворова и событие, которое есть в школьной программе, а о всей его жизни, посвященной военной службе. Можно и нужно объяснять молодым людям, что Суворов – полностью «селф-мейд» человек. Он с детства учился и не стеснялся этого занятия. Каждый день старался узнавать что-то новое. Однажды выбрав профессию военного, совершенствовался в ней всю жизнь. В результате достиг карьерных вершин в реалиях России 18-го века – стал князем Италийским и весьма обеспеченным человеком. И с полным правом мог говорить: «Потомство мое прошу брать мой пример».

Если вернуться к нашим посетителям, то это и семейная аудитория: кроме собственно музея Суворова у детей и взрослых особой популярностью пользуется Музей оловянного солдатика. Из новых категорий посетителей – участники СВО, удивительно скромные люди. Они зачастую не пользуются положенными льготами, отказываются от бесплатных билетов.

Жизнь Суворова – далеко не только лишь история, это и современность. К середине 19-го века жизнь Суворова распалась на две части – историческую и мифологическую. Например, род князей Италийских Суворовых, графов Рымникских, пресекся в марте 1893 года. Живущие ныне потомки А.В. Суворова восходят к его дочери, а есть и самозванцы, которые утверждают, что они настоящие потомки. Одна из функций нашего музея – бороться с мифами про полководца.

– И эти мифы порой бывают откровенно злобными. На память сразу приходит недавний «документальный» мультфильм авторства иноагента Зыгаря и озвученный, естественно, артисткой Хаматовой. Там Александр Васильевич просто кровавый упырь, а не гордость России.

А.Л.: – К сожалению, у многих людей, потребителей подобной продукции, наблюдаются большие проблемы с образованием, с построением логических связей и нежелание проверять факты. Как пример можно привести другую историю – подавление ногайского восстания 1783 года. Люди, муссирующие эту историю, забывают, что у Суворова были прекрасные дружеские отношения с частью ногайских родов. В 1783 году ногаи присягают Российской империи. Добровольно соглашаются переселится за Волгу. Им выделяют средства, конвой, чиновников. В процессе переселения по неизвестной до сих пор причине часть ногаев поднимает восстание, начинается не только мятеж, но и гражданская война среди них. Ногаи убивают представителей тех родов, которые были сторониками России, в том числе личных друзей Суворова, его визави с ногайской стороны, и уходят назад в свои кочевья. Был отдан приказ – покарать. Суворов его исполнил.

В.Ш.: – На тему ролика хорошо высказался историк Олег Геннадьевич Леонов, который написал монографию, посвященную событиям 1794 года. Он очень здорово осветил моменты, про которые «забыл» Зыгарь*: резню русского гарнизона в Великий четверг на день Тайной Вечери, другие события, которые сделали польские события для русского офицера и солдата актом мести. Суворов, кстати, отчасти стал спасителем столицы Речи Посполитой – по одной версии, после взятия Праги Варшавской, он приказал сжечь мосты через Вислу, чтобы русские войска не перекинулись на Варшаву и не устроили кровавого возмездия, мстя за убитых товарищей и своих друзей, за поруганную честь, за павшие знамена.

А.Л.: – Еще наши оппоненты не любят вспоминать, как польские солдаты, уходя к Висле, забегали в дома горожан и начинали стрелять по русским. Они использовали дома обывателей как огневую точку – мы это видим и сейчас, когда враг использует живые щиты. Это и тогда, и сейчас было нарушением правил войны.

Для Суворова враг – ровно до того момента, пока он с тобой воюет. Противник сдался, сложил оружие – все: он уже не враг, он человек. Необходимо снабжение, медицинское обслуживание, в госпиталях лечили и русских, и французов, и турок. Человеку страдающему оказывалась помощь. Это было нормально для русских войск уже в восемнадцатом веке.

В информационной войне против России часто используют образ русских как дикарей, безжалостных варваров. Это история не нова: так изображали и Суворова в конце 18-го века, приводя в пример взятия Измаила и Праги, так его изображают враги России и сейчас. При этом они не вспоминают о варварской бомбардировке Копенгагена англичанами или о взятии крепостей в Испании во время наполеоновских войн.

– Одной из «фишек» музея Суворова стало открытое хранение коллекции оружия. А юным посетителям полюбился Музей оловянного солдатика. Расскажите про это подробней.

А.Л.: – Да, пройдя определенную процедуру доступа, можно посмотреть значительную часть оружейной коллекции. Здесь представлены такие артефакты, как шпага последнего маньчжурского императора Пу И, сабля маршала Леонида Александровича Говорова, с которой он участвовал в Параде Победы, шпага Великого князя Михаила Павловича, сына Павла I, полученная им за подавление польского восстания 1830-31 годов, одна из шпаг Суворова, помимо той, что находится в основной экспозиции. Есть ряд предметов, интересных в силу их редкости – европейское ружье с навинчивающимся на ствол «котлом» – своего рода смесь миномета и гранатомета 18 века. Есть крепостной дробовик, весящий килограммов десять, японское оружие. Представлены африканские образцы – например, суданский меч 19-го века. Если убрать змеиную кожу с рукоятки и немного переделать навершие, получится классический рыцарский меч. Возможно, во время Крестовых походов такую форму меча увидели и зафиксировали – получилась консервация оружейных технологий. Еще большим интересом у посетителей пользуется полковая казна 19 века – большой деревянный ящик, обитый железом – сейф прежних времен.

Что касается нашего структурного подразделения «Музей оловянного солдатика», то в 1966 году суворовский музей получил коллекции Михаила Люшковского и Александра Любимова, более шестидесяти тысяч солдатиков. Давно существовала идея сделать отдельный музей – были идеи разместить его и в Белой башне в Царского Села или в Петропавловской крепости, но они не осуществились. Коллекцию показывали в рамках временных выставок. В начале 2000-х годов было принято решение открыть экспозицию в домике музейного смотрителя. В экспозиции музея солдатиков, кроме них самих, можно увидеть проекции и механику: солдатики движутся! А для девочек (и не только!) есть одиннадцатиминутная сказка «Стойкий оловянный солдатик». Мне кажется, получилось шикарно.

– Но все же цифровизация представляется одним из необходимых инструментов для современного музея, который должен быть доступен и для тех, кто не может непосредственно попасть на экспозицию.

В.Ш.: – Конечно, ведь это способ расширить поле деятельности музея. В этом вопросе мы сочетаем аналоговый и цифровой подход. У нас есть передвижные проекты, которые ездят по нашей родине, недавно закончилась выставка в Донецком республиканском краеведческом музее, другая сейчас находится в Геническе (временном административном центре Херсонской области), после поедет в Луганск: на недавнем форуме «Интермузей» мы познакомились с Артёмом Владимировичем Рубченко –- директором Луганского краеведческого музея, ветераном СВО, который заинтересовался нашими проектами. Мы стараемся делать планшетные выставки, дополнять их манекенами, репликами предметов снаряжения и вооружения, чтобы посетители могли не только прочитать стену текста, от чего как раз хочется уйти, но и пощупать оружие, форму суворовского солдата – погрузиться в атмосферу. Есть и движение в обратную сторону: ребят, родители которых не могут провести отпуск в Петербурге, особенно тех, кто находится на новых территориях, мы приглашаем на наши фестивали. Только что отгремел «Александровский стяг»: интеллектуальное троеборье, которое собрало команды из Петербурга, Выборга, Калуги, Магнитогорска, Старого Оскола, Новомосковска (Тульская область), ДНР, ЛНР, Ростовской области. Многие не знали, смогут ли приехать из-за происходящих в том или ином регионе сложностей. Тем не менее, мы их сюда пригласили и не только испытывали конкурсами и заданиями, но и размещали, кормили, возили на экскурсии, концерты и даже устроили целое представление с реконструкторами и полевой кухней. Мне кажется, это тот фактор, который работает на сцепку музея и регионов. Осенью мы проведем «Суворовское знамя»: первенство среди кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ со всей страны. Строевая подготовка там соседствует с интеллектуальными конкурсами. Даже в офлайне мы стараемся не снижать накала страстей. Суворов – это фигура, которой можно объединить то, что сейчас сложно представить. Варшава, Италия, Швейцарские Альпы, Измаил, Одесса, междуречье Волги и Урала, Кубань – это все Суворов, ему везде найдется место. Это направление, которое формально еще не в сети, но уже за пределами музея.

А.Л.: – У нас музей «классический», экспозиция по музейным меркам достаточно старая. Перед нами стоит задача реэкспозиции музея. Концептуально мы рассматриваем цифровизацию как вещь скорее вспомогательную. Например, мы не сможем вернуть в наш музей картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы», которую подарил музею Николай II, но в цифровом виде ее воспроизвести можно.

Формат цифровизации мы широко применяем на выставках. Делается разный контент – например, была выставка, посвященная образу Суворова. На картинах он разный, есть портреты, где он изображен бородатым или всклокоченными волосами. Дизайнеры сделали такой аттракцион: используя метод «фоторобота» можно было собрать «своего» Суворова: взять прическу, глаза, нос из разных портретов и совместить. На некоторых таких «портретах» получался вылитый Пушкин. К временной выставке мы делали цифровую битву игрушечных солдатиков. Не так давно на основной экспозиции появился проект, с помощью которого посетители могут увидеть цифровые копии переписки Суворова с дочерью: не только увеличить изображения и попробовать разобрать очень непростой суворовский почерк, но, прочитав их, попытаться понять его как отца.

В.Ш.: – Для выставки, посвященной Швейцарскому походу, мы установили информационную панель, рассказывающую о проекте «Суворов – 220», в котором музей принимал участие, помогал группе реконструкторов: участники проекта, в том числе наши сотрудники, пошли по суворовскому пути в 2019 году и пересекли швейцарские Альпы. По Швейцарии люди шли в форме того времени, устраивали реконструкции, небольшие сражения, организовывали привалы. Это все ярко смотрится. На 2020 год была запланирована поездка в Италию, которая не состоялась из-за ковида. Сейчас же все, к сожалению, застопорилось окончательно.

– Места боевой славы Суворова и русского оружия отмечены мемориалами – в каком они состоянии на фоне враждебного отношения к России со стороны европейских стран?

А.Л.: – Что касается Швейцарии, то там все достаточно сложно. Находятся те, кто мемориал павших русских воинов у Чертова моста, одно из главных суворовских мест в Швейцарии, обмазывают краской с понятно какими лозунгами, а местные жители сами приходят и чистят памятник. Для них это часть истории. Каждый год в сентябре проводились памятные мероприятия. Сейчас все обходится без приглашения представителей России.

Не знаю, что сейчас происходит у финнов: Лаппеэнранта, Котка, Савонлинна – это все крепости, где бывал Суворов, а некоторые даже строил. Сейчас нет никаких контактов, был свернут проект «Суворовский путь» в Южной Финляндии, который должен был служить развитию туристических маршрутов по обе стороны границы. На его реализацию финны получали деньги от ЕС с целью музеефикации и созданию водного маршрута между озерами по каналам, построенными под руководством Суворова.

В.Ш.: – Если вернуться в Швейцарию, то отмечу, что участок у Чертова моста принадлежит России и для местного муниципалитета это прекрасный повод сказать: «территория не наша». Но помогают местные жители. Там, на удивление, есть швейцарское отделение байкерского клуба «Ночные волки», члены которого проводят совместные конференции с русскими, говорят на ломаном русском, любят Россию, готовы бдить и помогать. Есть Вальтер Гелер – один из тех, кто хранит в Швейцарии память о Суворове и даже создал музей полководца. Это системная работа не швейцарского государства, а энтузиастов, фанатиков, уважение к которым беспредельно: люди тратят собственное время и средства на память о русской славе, на мемориальные таблички, на постройку небольших памятников, на содержание их в порядке.

* - является иноагентом

Фотографии предоставлены Музеем А.В. Суворова.