Путешествие внутрь мифов: выставка «Сны Сибири» во Владивостоке

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА, Владивосток

Проект, впервые показанный в Государственном историческом музее, приехал в обновленном виде на Дальний Восток.

Улицы Владивостока ныряют вниз и тут же взмывают вверх, заставляя карабкаться по лестницам из последних сил. Наградой, впрочем, служат потрясающие виды: домики эпохи модерна соседствуют на горизонте с современными стекляшками и недавно построенным Спасо-Преображенским кафедральным собором, а над ними парит ажурный мост, перекинутый через бухту Золотой Рог. Его родной брат — мост на остров Русский — завис над проливом Босфор Восточный: названия, как легко заметить, отсылают к Стамбулу, древнему Константинополю, намекая на геополитическую значимость российского города. И все же у Владивостока — свое особое лицо. Здесь остро ощущается молчаливое соседство Востока: от традиционных чифанек — дешевых китайских кафе — и корейских товаров до туристов из КНР, постепенно возвращающихся после пандемии. И понимаешь, что находишься в точке, где Европа вплотную встречается с Азией — и где всем нужно договариваться.

А еще здесь заканчивается Транссиб — Великий Сибирский путь, когда-то связавший воедино огромную страну. Прокатиться по нему через лесостепи и густую тайгу — до сих пор мечта многих романтиков. Именно в этом направлении, на восток, отправилась выставка «Сны Сибири», впервые показанная зимой 2022—2023 года в Государственном историческом музее в Москве. Проект, придуманный и реализованный Фондом развития науки и культуры «Таволга», знакомил столичную аудиторию с археологическими сокровищами древних народов Сибири. А еще с помощью удивительного оформления, придуманного главным художником выставки Петром Бирюковым, буквально погружал в транс. Соединение старинных артефактов, мультимедиа и необычных элементов дизайна, вроде фигур медведя и тигра, а также парящих под потолком сов, оказалось успешным, и теперь выставку (кураторы — археологи Николай Смирнов и Василий Новиков) принял музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Причем проект, осуществляемый при поддержке Министерства культуры РФ, не просто переместился на другую площадку, но заметно изменился: все-таки для Москвы Сибирь почти такая же диковина, как для иностранцев, хоть и занимает три четверти территории страны. А вот для Дальнего Востока это уже не экзотика, и здесь нужна иная интонация. Авторы выставки прекрасно это понимают: из нового проекта исчез один из главных образов — могучий Транссиб, связывающий Европу и Азию. Сибирь решили показать не как увлекательное путешествие в пространстве, а как путь к себе. И поэтому усилили образ сна, в который погружается зритель — чтобы пройти свой уникальный маршрут и выйти из транса обновленным. Кроме того, добавили дальневосточных экспонатов. А еще стало меньше современного искусства: в Москве под них был выделен целый зал, здесь же ограничились деликатным вкраплением работ одного автора — знаменитого бурятского художника Даши Намдакова.

— В основе этого проекта — моя личная история, — рассказала «Культуре» основатель и председатель попечительского совета Фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева. — По работе я много путешествовала по России, посетила огромное количество городов и деревень. Это невероятные ощущения — когда едешь, например, вдоль Байкала: в какой-то момент я поймала себя на мысли, что таких эмоций, как от этой земли, природы, культуры, я не испытывала давно. И когда мы уже создали фонд и начали заниматься культурными проектами, я предложила обратиться к теме Сибири. Среди нас нет музейных работников, и визуальное воплощение выставки получилось совершенно нестандартным: если бы мы учились музейному делу, никогда бы, наверное, так не сделали. И я благодарна музеям, что они нас поддерживают и работают с нами. Для них это абсолютный эксперимент — прежде всего для Государственного исторического музея, который первый согласился работать с нами. Кроме того, проект готовится в содружестве с Российской академией наук — прежде всего с Сибирским отделением, а теперь и с Дальневосточным. Первым из академического сообщества нас поддержал Институт археологии и этнографии СО РАН.

Итогом этих усилий стало пространство, погружающее в сказочный сон, чему способствует и царящий в залах полумрак, и фантазийные фигуры животных и птиц, а также красивой девушки, олицетворяющей Сибирь. Ощущение ирреальности происходящего усиливается благодаря древним предметам, ведь значение многих до сих пор остается неизвестным: ученые продолжают гадать не только о функции миниатюрных фигурок или пластин, но и о том, каких именно животных они изображают. Например, на окончании бронзовой рукояти VIII-VI веков до нашей эры изображен некий хищник, скорее всего волк, однако эта версия далеко не окончательная. Есть и совсем загадочные предметы: в частности, фигурка мифического существа с тремя головами (VI в. до н.э. — V в. н.э.), принадлежащая кулайской археологической культуре. В целом в этих артефактах воплощаются мифологические представления древних народов. Например, гибрид человека и лося — характерный для пермского звериного стиля — является своеобразным посредником между двумя мирами, земным и небесным. И не случайно именно «Лось», правда созданный уже нашим современником Даши Намдаковым, открывает экспозицию и приглашает зрителя в путешествие.

С каждым шагом посетитель уходит все дальше во глубину веков. Он видит глиняные погребальные антропоморфные маски, относящиеся к таштыкской археологической культуре (V—VI вв. н.э.): снятые с умерших людей, они сохранили их индивидуальные черты. Подобные маски использовались в сложных погребальных обрядах: например, служили лицом специально сделанной куклы, в которую после кремации помещали прах покойного. А вот уникальные деревянные экспонаты: как объяснил Василий Новиков, дерево — сложный материал, который тяжело привозить на выставки. Один из любопытных деревянных артефактов — деталь украшения конской узды в виде фигурки грифона (V—III вв. до н.э.), относящаяся к пазырыкской археологической культуре. Показан и необычный бронзовый кинжал, сделанный под маленькую руку (V—III вв. до н.э.): ребенка или, вероятно, женщины. Здесь же — огромные стелы из Хакасии с антропоморфными и зооморфными изображениями. Правда, это копии из полимерных материалов — оригиналы, выполненные из песчаника и гранита, весят несколько тонн. «Мы не можем привезти эти камни, — рассказал журналистам Василий Новиков, — поскольку они тяжелые и хрупкие».

Путешествуя во времени, зритель в конце концов приходит к самым древним экспонатам. Старейший из показанных артефактов — скульптурное изображение головы лося (конец VI тыс. до н.э.), найденное в Иркутской области, в могильнике Шаманка II, на южном берегу Байкала. Рядом — жемчужина выставки: так называемая «Кондонская Нефертити» — глиняная статуэтка археологической культуры среднего неолита (IV—III тыс. до н.э.), обнаруженная известным археологом Алексеем Окладниковым в 1963 году в Хабаровском крае. Широкие скулы, раскосые глаза, небольшой подбородок, чуть наклоненная вперед изящная шея заставляют вспомнить бюст древнеегипетской царицы, а также архаических «палеолитических венер». Необычный облик «Кондонской Нефертити» поначалу вызывал удивление и даже сомнения в подлинности, однако впоследствии были обнаружены и другие статуэтки: в итоге они получили общее название «Амурские Венеры». Кстати, на выставке можно увидеть тактильные копии «Кондонской Нефертити»: одна из них — выполненная в натуральную величину, другая — увеличенная. Подобные тактильные копии есть еще у некоторых экспонатов. Таким образом зрителю дарят тактильные впечатления, обычно недоступные, когда речь идет об археологических древностях.

Выходя из последнего зала, посетитель вновь видит бронзового «Лося» Даши Намдакова: волшебный проводник помогает вынырнуть из сна, вернуться в реальность. Путешествие окончено, хотя желающие могут пойти и на второй, и на третий круг, ведь познание себя, как известно, — процесс бесконечный. Ну а для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему Сибири, подготовили образовательную программу: в частности, можно узнать о «сибирском тексте» русской литературы на примере романа Алексея Иванова «Тобол». Сама же выставка в октябре продолжит свое путешествие и переедет Красноярск. Впрочем, как рассказала «Культуре» Марина Бондарева, этим проектом фонд «Таволга» не закрывает для себя тему Сибири и Дальнего Востока: в июле в Историческом музее откроется выставка, посвященная архитектуре вокзалов Байкало-Амурской магистрали.

Выставка работает до 6 октября

Фотографии предоставлены организаторами выставки.