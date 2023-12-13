Художник-фронтовик и его музей: пейзажи из сибирской ссылки

Ирина ЕЛИСЕЕНКО, Красноярск

В самом сердце Красноярска, на улице Ленина есть маленький художественный музей, носящий имя Бориса Ряузова. Хотя собственные фонды музея весьма скромны, ему удается на всего 130 квадратных метрах не только хранить память о живописце-фронтовике, но и создавать удивительные масштабные события.

Имя Бориса Ряузова (1919–1994) сегодня знакомо больше специалистам и коллекционерам, чем широкой аудитории, хотя в советское время оно было на слуху у всего СССР.

Чем сегодня интересно творчество художника зрителю? В музее на этот вопрос есть очень простой ответ: он — современник сложной и противоречивой советской эпохи, все перипетии времени отразились в его судьбе. Не всегда фортуна была к нему милостива, но благодаря таланту, упорству и невероятной работоспособности этому самородку из глубинки удалось добиться невозможного.

Признание Борис Ряузов получил еще при жизни: его работы участвовали в крупнейших всесоюзных выставках, о нем писали газеты, а картины разбирали музеи, в том числе Третьяковка и Русский. Более того, Борис Яковлевич первым из красноярских живописцев был избран действительным членом Российской академии художеств.

За Уралом живописец оказался не по собственной воле, но сумел полюбить новую Родину всем сердцем. Родился будущий художник в Астраханской губернии в семье потомственного рыбака Якова Ряузова. В 1931 году его отца раскулачили и вместе с женой и детьми сослали ближе к полярному кругу — на север Омской области. В сибирской глубинке семье пришлось начинать жизнь с нуля. Но несмотря на тяжесть быта, Борис находил время на творчество и отказывал себе во всем, чтобы купить материалы для рисования. И в 1939 году талантливому 18-летнему юноше удалось пробиться в художественное училище в Омске. Однако закончить образование не вышло — семья бедствовала, юноша должен был помочь.

В 1941 году, за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, Ряузов приезжает в Красноярск. Здесь, в только что созданном местном товариществе «Художник», можно было заняться любимым делом, живописью, и при этом заработать. Молодой человек не сомневался: скоро командировка в Красноярск закончится и он вернется к родным. Но этим замыслам, как и планам миллионов советских людей, не суждено было сбыться. Началась война. Ряузова привлекают к работе в красноярском отделении Окон ТАСС, параллельно он пишет картины по мотивам газетных передовиц. В этих иллюстрациях-агитках художник создает яркие образы советских героев.

Так, с одной из самых известных его работ «Подвиг капитана Гастелло» (подбитый самолет брошен летчиком на вражеские позиции) была сделана гравюра. Ее напечатали 25-тысячным тиражом на почтовых бланках.

В 1942-м уходит добровольцем на фронт в составе 78-й Сталинской стрелковой бригады. Подразделение попало в самое пекло битвы за Ржев и в кровавых боях потеряло почти три четверти бойцов. Ряузову повезло — он выжил, прошел всю войну до конца, ни на день не бросив свое увлечение рисованием, и только укрепился в своем главном предназначении — быть художником.

«На фронте Борис Яковлевич был артиллеристом-разведчиком и навыки художника ему очень пригодились: он подбирался к вражеским укреплениям и срисовывал план местности, — рассказала «Культуре» руководитель Музея Бориса Ряузова Мария Русакова. — Находил время и на то, чтобы запечатлеть фронтовые сюжеты: изображал пленных немцев, советских солдат, детей военного времени и, конечно, героев. Например, ему принадлежит авторство самого первого фронтового изображения Александра Матросова, а затем и серии рисунков о его подвиге. Из материалов у Ряузова был только карандаш, и, чтобы добавить в рисунок цвета, он часто использовал то, что было под рукой. В ход шли и свекла, и зеленка...»

К концу войны у художника появились масляные краски. Ими он писал места прошедших сражений, разрушенные города и хутора. К этим сюжетам мастер возвращался и после войны. «Земля фронтовая» — программная картина, написанная в 1970–1980-е в нескольких вариантах, которые сейчас хранятся в разных коллекциях. На ней — место недавних боев, израненная земля, страшное месиво! Один из вариантов есть в Музее Ряузова.

«У нас в экспозиции картина перекликается с портретом матери Бориса Ряузова, ведь за своих родных, за Родину, бойцы Красной армии готовы были отдать жизни», — говорит Мария Русакова.

С войны Ряузов вернулся в Красноярск только в 1946 году. Получил комнатушку в деревянном доме, забрал из Омской области мать (отца к тому времени расстреляли) и продолжил работу в местном Союзе художников.

«Еще в юности Борис Яковлевич, сын репрессированного, стремился сделать всё, чтобы избавить себя и семью от клейма врага народа. При этом художник искренне верил в правоту советского строя. И в конце 1940-х он побывал в Туруханске и в Курейке, где до революции отбывал ссылку Иосиф Сталин. Пейзажи Ряузова, созданные на Севере, были отобраны на Всесоюзную выставку, а затем попали в коллекцию Русского музея», — отмечает Мария Русакова.

В 1960-х художник взялся за лениниану — писал места ссылки Ильича в Шушенском. За эту серию он получил Государственную премию имени Репина, звание заслуженного деятеля искусств, а позже стал народным художником РСФСР и действительным членом Российской академии художеств.

При кажущейся конъюнктурности тематики, работы Бориса Яковлевича были высоко оценены именно за живописные качества. Считается, что именно с него началась в Сибири волна интереса к пейзажному жанру, которому красноярский художник был верен до конца жизни. Он умел в суровой северной природе увидеть магию, гармонию. Не случайно Ряузова называли мастером пейзажа, создавшим гимн природе Сибири. Жизнь Бориса Яковлевича прошла на просторах великих рек — Волги, Оби, Енисея. Наверное, поэтому живопись Ряузова так созвучна восточной философии, в которой природа — всё, а человек лишь песчинка на ее фоне. В каждый взмах кисти он вкладывал еще личную историю.

— Одно из самых больших моих впечатлений — картина «Небо». На огромном полотне тоненькая полоска земли и бесконечный голубой свод с гигантскими облаками. Когда смотришь на нее, лучше понимаешь место человека во Вселенной, — делится руководитель музея.

Борис Яковлевич ушел из жизни скоропостижно, никто к этому не был готов — ни семья, ни коллеги. В мастерской остались тысячи работ. Уважение к художнику в профессиональном сообществе было так велико, что для сохранения наследия Ряузова было решено создать именной музей. Учредили организацию быстро, но только через 10 лет, к 60-летию Победы, музей распахнул двери для посетителей. К тому моменту многие произведения разошлись по зарубежным коллекциям. В новый музей вдова художника Нина Васильевна Ряузова передала фронтовые рисунки и серию картин о Красноярске.

Сегодня живопись Ряузова представлена в 65 музеях бывшего СССР, в частных собраниях, значительное количество работ хранится в красноярских музеях. «Конечно, коллеги предоставляют нам эти экспонаты для организации выставок, но хочется, чтобы полотнами Ряузова пополнялись и наши фонды. Нам предложили приобрести картину из Туруханской серии. Цена полмиллиона, пока у нас таких денег нет. Но надежду мы не теряем», — улыбается она.

Музей обращается к творчеству и других художников. Почти каждый месяц в одном из двух залов (второй всегда Ряузовский) — новая экспозиция.

«Миссия музеев — хранить и демонстрировать подлинники, существующие в единственном экземпляре, — объясняет Мария Русакова. — Я же хочу, чтобы каждое посещение наших залов стало путешествием к самому себе, а выставка — приключением, которое рассказывает истории о временах и людях».

Фотографии предоставлены Музеем художника Б.Я. Ряузова.