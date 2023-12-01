Ван Гог и зайцы: выставка Юрия Татьянина в галерее Ростокино

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

«Русский стиль» XXI века в работах липецкого художника

Первое, что видит зритель, заглянувший на эту выставку, — ярко-красный зубастый заяц, держащий в лапах странную фигурку. Приглядевшись, понимаешь — это супрематическая крестьянка с картин Казимира Малевича: как и положено, без лица. Так, без лишних слов липецкий художник Юрий Татьянин погружает посетителя в свою особую вселенную — полную китча, ностальгии, жонглирования обывательскими мифами и населенную веселыми (хоть порой и страшноватыми) зайцами и котами. Вообще Татьянин считается мастером современного лубка, хотя сам называет себя «интуитивным наивистом» и «гением земли липецкой». Его работы — написанные на холсте и фанере или вышитые на мешковине — и правда напоминают потешные картинки: яркие, лаконичные, отсылающие к советским мифологемам. Впрочем, никакого развенчания идеологии в них нет — резкость соц-арта художнику не близка. Это не критика прошлой жизни, а — как сказали бы блогеры — «подсвечивание» каких-то ее важных точек, не исчезнувших вместе с советским строем, но продолжающих жить в массовом сознании. Недаром на выставке есть несколько артефактов — старых фетровых чемоданов, найденных художником чуть ли не на помойке. Расписанные татьяниновскими персонажами, они как бы актуализируются, иначе говоря — получают новую жизнь. Не переставая при этом быть огромными и старомодными — вот такая диалектика.

Впрочем, сама биография Юрия Татьянина далека от клишированных представлений о художниках. Мастер закончил не художественный вуз и даже не училище, а машиностроительный техникум, хотя изначально вообще мечтал стать писателем. Несколько лет работал машинистом сцены в Липецком государственном академическом театре драмы имени Толстого. А в поворотном 1991 году занялся книжным бизнесом — продавал интеллектуальную литературу и альбомы по искусству. И вскоре решил сам окунуться в сферу искусства. Надо сказать, время выбрал непростое — 1993 год. Но, возможно, дух той эпохи — веселой и страшной — определил образ его творческой вселенной, населенной зубастыми зайцами и котиками.

Нынешняя выставка «Юрий Татьянин. 60/30» в галерее Ростокино (куратор — Дмитрий Буткевич) отсылает сразу к двум важным датам: юбилею художника и 30-летию его творческой деятельности. Даты серьезные, но Татьянин и не собирается «взрослеть». Главные герои здесь все те же лихие зайцы. Надо сказать, в произведениях художника они появились не случайно. Липецкий мастер работает не только с обывательскими, но и с культурными мифами. Точнее, с фактами художественной жизни, которые оказались широко растиражированными и вошли в массовое сознание. Один из примеров — Ван Гог, о котором зритель обычно знает, что художник был бедным, невостребованным и даже безумным; что от горя отрезал себе ухо, а потом и вовсе наложил на себя руки; ну еще, конечно, вспоминают его картину «Подсолнухи». Всеми этими представлениями и жонглирует Татьянин, изображая рыжеволосого гения (тоже в своем фирменном «зубастом» стиле) с подсолнухом в руках или окруженным ангелами — опять же зубастыми. Другая фигура, крепко засевшая в массовом сознании, — возмутитель спокойствия Казимир Малевич с его «Черным квадратом». Татьянин показывает его в виде супрематического крестьянина, окруженного супрематическими же ангелами. Немецкий художник Йозеф Бойс массовому зрителю известен меньше, между тем один из его главных авторских мифов был связан именно с Россией. Бойс, служивший в годы Второй мировой в немецкой авиации, рассказывал, что его самолет был сбит над Крымом. Раненого немца якобы выходили татары, обмазавшие его жиром и завернувшие в войлок, сохраняющий тепло. Ставший впоследствии художником, Бойс часто использовал в своих инсталляциях жир и войлок. Впрочем, самый известный его перформанс назывался «Как объяснить картины мертвому зайцу». Зрители могли наблюдать, как художник, с головой, покрытой медом и сусальным золотом, что-то нашептывал тушке зайца, переходя от картины к картине. Эта акция собрала множество отзывов: ее пытались толковать в духе связи живой и неживой природы; золото рассматривали как символ просветления и мудрости; мед сам Бойс называл живой субстанцией, преобразующей выхолощенную «мертвую» интеллектуальную мысль. Вспоминали, что заяц в эпоху готики воспринимался как символ человеческой души, убегающей от греха, а изображенный у ног Девы Марии — олицетворял собой победу над чувственностью. В общем, своей акцией Бойс оставил широкий простор для толкований. Ну а Татьянин в своих работах — которые специалисты называют примером «концептуального примитивизма» — через образ зайца напоминает: растолковать обычному зрителю смысл современного искусства примерно так же «легко», как объяснить его мертвому зайцу. При этом визуальный язык самого художника на первый взгляд весьма простой. Но, конечно, совсем не примитивный, и «продвинутый» зритель получит особое удовольствие от просмотра.

А одна из серий (художник показывает на выставке работы, сделанные за последние пять лет) и вовсе выглядит пророческой. Родилась она, впрочем, из шутки: Татьянина позабавили баннеры, украшавшие его родной Липецк, о том, что «Наши пенсионеры — самые счастливые», а «Наши сталевары — самые производительные». Так появились картины, изображающие микробов — тоже самых больших и красивых и даже с именами: Алеша, Сережа, Наташа. Между прочим, работы датируются 2018 годом — художник словно предсказывает коронавирусную историю, знатно встряхнувшую всю планету. Смотришь на эти вышитые на плюшевой ткани образы и не сомневаешься: наши микробы — самые «микробистые» в мире. И совсем не страшные: несмотря на острые зубы, огромные уши и выпученные глаза. Ведь изображены — как и все, к чему обращается художник, — с большой любовью.

Выставка работает до 5 декабря.

Фотографии предоставлены объединением "Выставочные залы Москвы".