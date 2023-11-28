Вещные ценности: выставка «Вселенная в деталях» в Омске

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

В Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля показывают искусство Западной Сибири древности и Средневековья.

Бронзовые птицы и звери, ажурные многофигурные композиции, керамические сосуды с «космическим орнаментом», огромные металлические котлы... В Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля работает долгосрочная выставка «Вселенная в деталях». Ее посетители могут в подробностях рассмотреть произведения древнего искусства. И погрузиться в атмосферу минувших тысячелетий.

Эта выставка отличается от классических музейных археологических экспозиций. Экспонаты сгруппированы не по принадлежности к археологическим культурам, представители которых в древние времена населяли Омский регион, а иначе — по тематическим блокам. Авторы концепции выставки художник Сергей Баранов и искусствовед Галина Гурьянова стремились к максимальной концентрации архаического прекрасного. В экспозицию вошло около ста пятидесяти предметов из фондов музея имени Врубеля и археологического музея ОмГПУ — артефакты бронзового века, раннего железного века и Средневековья. В таком количестве найденные на территории Омского региона произведения древнего искусства экспонируются впервые.

С экспонатами перекликаются ставшие элементами оформления фотографии, на которых изображены увеличенные фрагменты древних артефактов, а также рисунки, имитирующие археологическую прорисовку.

— Сделано это не случайно. Музейный предмет — это вещь, которую руками трогать нельзя, но очень хочется. Увеличенные фрагменты и детали делают выставку максимально тактильной. Здесь глаз заменяет руку. То есть мы смотрим на эти детали, видим эту фактуру, и мы ее представляем, буквально чувствуем, — пояснила журналистам заместитель директора по научной работе Омского государственного музея изобразительных искусств имени Врубеля Ирина Симонова.

Такой подход не только делает древности, размещенные под стеклом, более осязаемыми. Он позволяет увидеть древний предмет с неожиданного ракурса. Снятая с увеличением поверхность котла превращается в поверхность планеты — мы видим настоящие лунные кратеры. А когда мы смотрим на увеличенные орнаменты на керамических сосудах, они напоминают древние карты, на которых изображены какие-то географические объекты, реки и озера. Действительно, целая Вселенная...

Впрочем, название выставке дано не только по этой причине. В древности все накопленные знания об окружающем мире передавались из поколения в поколение посредством визуального изобразительного кода. Проще говоря — с помощью изображений. Так что все древние произведения искусства — это повествование о Вселенной.

— На территории нынешней Омской области в древности господствовали мифологические представления о трехъярусной картине мира. В верхнем ярусе обитают духи верхнего мира, там путешествует в колеснице, запряженной лошадьми, солнце. Ночью оно спускается под землю и в лодочке, которую везут утки, проходит вторую половину своего пути, чтобы на следующий день снова подняться на небосвод. На среднем ярусе — привычный нам мир, где живут люди и животные. Нижний ярус — подземный мир. Там протекает подземная река, там же находятся корни мирового древа, которое соединяет три мира. И по этому древу может путешествовать шаман — единственный из людей, кто может пересекать границу мифологического космоса и попадать в потусторонний мир, — рассказывает Ирина Симонова.

Омская область находится на перекрестке леса и степи. Потому в местном бестиарии присутствуют кони и орлы, медведи, тетерева и росомахи. Есть даже львы и грифоны. Но особенно много птиц, и это не случайно. Один из самых первых космогонических мифов повествует, что земля возникла из яйца космической птицы. А еще древние верили, что душа человека после смерти превращается в птицу и улетает на вершину мирового дерева, там какое-то время отдыхает от земной жизни, а потом возвращается в средний ярус мифологического космоса и вселяется в тело новорожденного ребенка...

В экспозиции много предметов культового назначения, ведь именно шаман был носителем мифологической традиции. Схематичные человечки нашивались на шаманский костюм: они символизировали духов-помощников шамана. У духов была своя иерархия: человечек в круге — это дух-покровитель, самый главный. А остальные — его «рабочий отряд».

Любое украшение для наших древних предков было оберегом. Ведь браслет или гривна круглые, а значит, являются символом солнца. А именно солнце защищает человека от нечисти, которая по ночам выходит на охоту.

Древние керамические сосуды — с непривычно круглым или даже заостренным дном — тоже связаны с мифом.

— Миф о появлении человека из глины совпадает с появлением гончарного дела. Кстати, до сих пор в названиях частей сосуда сохранилась антропоморфная символика. У любого сосуда есть венчик — то есть венец, корона, есть шейка — шея, плечики, есть тулово, ручки. Все эти названия связаны с человеческим телом... — продолжает свой рассказ Ирина Симонова.

Одновременно в керамике присутствует и космическая символика. Каждый сосуд — тоже своего рода Вселенная в миниатюре. Не случайно их хранили кверху дном — чтобы злые духи не могли пробраться внутрь...

Орнаменты на древней керамике для ученых служат маркерами археологических культур, ведь они передавались из поколения в поколение. Для саргатской археологической культуры, например, характерны треугольники, вписанные один в другой, их называют фестонами. Если смотреть на такой сосуд сверху, получается, что его украшает схематичное изображение солнца…

— Свое название эта археологическая культура получила по могильнику у села Саргатское в Омской области. Исследователи выяснили, что это было самое массовое население Западной Сибири — с V в до н.э. до IV века н.э. Саргаты были искусными воинами и владельцами огромных табунов, — рассказал «Культуре» хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства музея Игорь Глазов.

В зале зримо присутствует и еще один миф — монументальное панно основателя омского археоарта Николая Третьякова, созданное в 1977 году по мотивам Томских писаниц для оформления зала археологии Сибирского края Омского историко-краеведческого музея (этот музей тогда размещался в здании генерал-губернаторского дворца). На основе архаичных образов Третьяков создал собственную Вселенную. Центральные ее персонажи — лось, лосиха и охотник. Но это не банальная сцена охоты, а отсылка к алтайскому мифу о великом стрелке Когульдее и трех небесных маралухах.

Когда для краеведческого музея было построено новое здание, здание генерал-губернаторского дворца передали Музею изобразительных искусств. В этом помещении долгое время хранился фонд народного искусства. Но в прошлом году фонд наконец переехал в здание «Эрмитажа-Сибирь». А залу археологии вернули его первоначальное предназначение.

— Получилась очень гармоничная экспозиция — панно в жанре археоарта, созданное художником-шестидесятником, произведения древнего искусства и абсолютно авторский взгляд на эти предметы через фотоувеличение и археологический рисунок. Так что у нас здесь сложилась собственная Вселенная в деталях с художественным уклоном, — резюмирует Ирина Симонова.

Фотографии: Елена Мачульская.