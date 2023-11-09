Ренессанс в оренбуржских степях

Дмитрий ЗУЕВ, Оренбург

Через год в структуре Оренбургского областного музея изобразительных искусств откроется сразу два новых выставочных пространства — филиал Государственного Эрмитажа и Музей современного искусства.

Оба масштабных проекта задуманы как многофункциональные культурные центры, занимающиеся проведением выставок и внедряющие в жизнь города актуальные арт-практики. У Государственного Эрмитажа в России уже действует несколько выставочных центров: открытый в 2005-м «Эрмитаж-Казань», основанный пять лет спустя «Эрмитаж-Выборг», «Эрмитаж-Сибирь» в Омске (2019) и «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге (2021).

Оренбург выбран Эрмитажем в качестве партнера не случайно. В каком-то смысле эта задумка стала для руководства санкт-петербургского музея личным делом. У семьи Пиотровских давние исторические связи с городом на Урале. Отец Михаила Пиотровского, Борис Борисович, провел здесь детство и, как подчеркнули в пресс-службе Эрмитажа, именно там «заинтересовался древностями музейной жизни». В городе же жил дед Михаила Борисовича, математик Борис Бронеславович Пиотровский (1876–1929), служил прадед, генерал Бронислав-Адольф Игнатьевич Пиотровский (1849 – не ранее 1914).

Эрмитаж идет на Восток

Культурно-просветительский центр — спутник Эрмитажа разместится в историческом центре города, в здании бывшей городской управы, памятнике архитектуры первой половины девятнадцатого века, где в марте 1918 года прошел первый Оренбургский губернский съезд Советов.

Сейчас в просторном двухэтажном особняке на улице Правды идет реставрация декоративных элементов и «чистовой» ремонт. Строение вплотную примыкает к главному корпусу Оренбуржского областного музея и изначально являлось частью единого архитектурного ансамбля. В советское время, вплоть до реконструкции, дом принадлежал педагогическому университету, использовался как спортзал и пришел в плачевное состояние.

Заместитель директора по развитию музея Яна Савина рассказала «Культуре», что сейчас проект нового корпуса находится на завершающей стадии, закончены самые трудоемкие этапы, связанные с заменой ветхой кровли и полов, обновлением фасада и коммуникаций. В будущих экспозиционных залах размещено выставочное оборудование.

«На первом этаже будет малый зал, где будут проходить сменные выставки, — говорит представитель музея, — на втором этаже, в большом зале, который когда-то использовали для заседаний городской управы, установят передвижные перегородки, позволяющие расширить экспозиционное пространство для Эрмитажа. Мы планируем проводить две-три такие в год — точного графика пока нет, но наше сотрудничество давно налажено. Дни Эрмитажа уже проходили в Оренбурге и вызвали у публики огромный интерес, несмотря на то, что в привозных коллекциях еще не было произведений непосредственно изобразительного искусства.

Последние выставки у нас прошли осенью 2022 года. Это были два проекта. Первый — «Дары бухарских эмиров», где были представлены декоративные блюда, элементы для украшения лошади — эгрет, ханские халаты, которые передавались российскому императору через послов, и так далее. Вторая, более крупная — западноевропейские часы XVI–XVIII веков, на которой было представлено около тридцати предметов. Сейчас между Государственным Эрмитажем, ООМИИ и правительством Оренбургской области заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут проходить не только выставки из фондов одного из главных музеев мира, но и сопутствующие культурные мероприятия — мастер-классы, показы фильмов, повышение квалификации и другие арт-проекты. В культурном центре также должны разместиться читальный зал и яшмовая комната — аналог янтарной комнаты. Оренбургская область, в частности Орск, славится пейзажной яшмой с уникальным, богатым оттенками срезом, применяемой в декоративных художественных работах».

Музей современного искусства в ордонансгаузе

В ближайшие годы культурную жизнь Оренбуржья ждет качественное обновление — после реконструкции должны быть открыты два новых филиала Музея ИЗО — знаменитая галерея «Оренбургский пуховый платок» и городской Выставочный зал, созданный в советские годы. В 2021 году под крылом ООМИИ было открыто подразделение «Музей скульптуры имени Петиных», передан в ведение и принципиально обновлен Дом-музей семьи Ростроповичей. По нему теперь бродят голографические коты (в музее недавно установили медиаоборудование для создания подвижных 3D-образов так называемой дополненной реальности), а во внутреннем дворике организовано пространство «бытовой культуры», где воссоздана атмосфера времен юности музыканта.

Но главный и в значительной степени незапланированный поворот культурной жизни города — начало реставрации еще одного исторического здания, по адресу Советская, 3, где планируется открытие Музея современного искусства. Здание является важнейшим по федеральным меркам объектом культурного и исторического наследия. Первоначально одноэтажное и каменное, оно появилось в конце XVIII века, затем неоднократно перестраивалось. В дореволюционную эпоху здесь располагалось комендантское управление (ордонансгауз), где в 1847-м находился в заключении Тарас Шевченко.

К моменту возникновения идеи о реставрации двухэтажный дом в стиле русского классицизма находился в обветшалом состоянии и шанс на перерождение получил благодаря доброй художественной воле. В 2019 году заслуженный художник РФ Юрий Алексеевич Рысухин выступил с инициативой о передаче коллекции своих картин (это более 450 полотен) в дар Оренбургскому музею изобразительных искусств. Правительство области поддержало идею Рысухина, начали выбирать подходящий дом для масштабных левкасов (левкас — название грунта и древняя технология, которую использовали ранее в иконописи), сделавших имя мастеру, некогда переехавшему в Оренбург с юга России вслед за живописцем и педагогом Виктором Ни (Рысухин до сих пор работает в студии «Ни»). Довольно быстро организаторами было принято решение совместить музей автора с пространством, о потребности в котором в Оренбурге говорят очень давно.

Дело в том, что в запасниках музея вот уже несколько десятилетий хранится коллекция советской реалистической живописи, доступная зрителю только во время сменных выставок, а большую часть времени — лишь в виде каталогов и альбомов. Отдельного упоминания заслуживает уникальное собрание гравюры известного русско-мексиканского художника Влади (Владимира Кибальчича), одного из значительных живописцев и графиков прошлого века, почетного члена Российской академии художеств. В 2003 году Влади (1920–2005), передал в дар городу своего детства 145 своих офортов.

В 2021 году было издано постановление о передаче здания по улице Советской, дом 3, в безвозмездное пользование Оренбургскому областному музею изобразительных искусств в качестве нового структурного подразделения. Сегодня внутри объекта идет ремонт. Согласно проекту, под одной крышей разместятся несколько арт-пространств. Помимо авторской галереи Юрия Рысухина, появятся резиденции для молодых художников с мастерскими, жилыми комнатами и кафе; несколько тематических залов, посвященных людям, имена которых обладают достаточной степенью международной известности и которые исторически связаны с культурой и искусством Оренбуржья. Новый филиал Музея изобразительных искусств будет соседствовать с главным архитектурным памятником города — пятиэтажным зданием Оренбургского высшего авиационного училища, в котором учился первый в мире летчик–космонавт Юрий Гагарин и на спасение и восстановление которого возлагают огромные надежды не только оренбуржцы.

На фотографиях: проект спутника Эрмитажа в Оренбурге; изображения предоставлены Оренбургским областным музеем изобразительных искусств.