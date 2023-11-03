Ближе к природе: выставка Дмитрия Кадынцева в ЦТИ «Фабрика»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект «Первооткрыватели» погружает зрителей в архаику и дает пример экологической сознательности.

Сухие ветки деревьев, сплетенные в диковинные конструкции, напоминающие то ли шалаш, то ли гигантскую ловушку для птиц. Яблоки, плавающие в огромных железных бочках. По соседству на скамейке — выстроившиеся в ряд банки с компотом. Тотальная инсталляция в зале «Артхаус» ЦТИ «Фабрика» переносит зрителя в сказочную вселенную — со зловещей атмосферой «Ведьмы из Блэр» и ностальгическими деревенскими мотивами: ты словно оказываешься в гостях у любимой бабушки — с ее осенними заготовками и закрутками. Всю эту сказку сотворил самарский художник Дмитрий Кадынцев. Весной он стал резидентом «Фабрики» в рамках программы «Фабричные мастерские», направленной на поддержку художников, находящихся в середине карьеры. То есть не новичков, которых с удовольствием поддерживают многие институции, и не «тяжеловесов», которые в помощи уже не нуждаются. «Речь об авторах, которые сделали несколько выставок, нашли свой стиль, но пока не стали коммерчески успешными, — рассказала «Культуре» куратор выставки Ира Конюхова. — Им нужна финансовая поддержка, и мы даем бюджет на выставку и предоставляем мастерскую на срок от полугода до года, — в которой художник может бесплатно работать. Правда, не каждый успевает выполнить проект, с которым заявился. Но пока у нас хороший тренд: почти все авторы сумели закончить проекты и показать их».

Дмитрий Кадынцев в качестве итогового проекта представил выставку «Первооткрыватели» с лихим подзаголовком: «Бабуль, привет, я работаю на фабрике».

— На самом деле, второе название хорошо подходит к этому проекту, — объяснила Ира Конюхова. — Ведь речь идет о загородной жизни, о вещах, которые происходят в лесу, на природе. А название «Первооткрыватели» — более философское, дискурсивное. Оно указывает на заложенные здесь смыслы, которые неочевидны при первом взгляде. Выставка достаточно графична и состоит из природных элементов. В целом она намекает на отсутствие человека, который появляется опосредованно, например, через бочки с яблоками и банки с компотом, но не присутствует явным образом. Дмитрий в основном занимается живописью, не инсталляциями, и на его картинах человек крайне редко появляется на первом плане. Скорее, можно увидеть животных, бактерии, даже предметы, которые наделяются человеческой агентностью, способностью мышления и суждения. В этой инсталляции происходит то же самое. Название выставки намекает на вопросы, волнующие художника. Ведь человек нередко примеряет на себя роль вершителя судеб. А миссия первооткрывателя имеет колониальную составляющую: открывая нечто, люди уничтожают то, что было до них. Это касается не только наций и культур, но также и природы — флоры, фауны. Мы можем наблюдать это в современном мире с его меняющейся экологической обстановкой.

Как пояснила куратор, проект обрел очертания в июле, когда художник, перепробовав множество техник, решил использовать в качестве материала именно дерево. В итоге зритель оказывается в некоем волшебном лесу, где, правда, обнаруживаются следы человека. Кто-то, например, бросил велосипед, на который, правда, водрузили огромное бревно, и неясно, чего в этом объекте больше — природного или культурного. Неподалеку стоит сделанное из веток «чучело» оленя — очевидно, творение рук человека. А по углам — ироничные «приветы» от художника: вроде аккуратно пронумерованных палок — словно это музейные экспонаты в запасниках, а не подобранная где-то рухлядь. Кстати, художник действительно собирал ветки по окрестностям — в частности, в Тимирязевском лесу и парках «Лефортово» и «Сокольники». Получилось безотходно и экологично.

— Этот материал подарил мне свободу: по работе часто приходится посещать строительные магазины, и от этого сильно устаешь, — рассказал «Культуре» Дмитрий Кадынцев. — А здесь я много времени провел на природе, в поисках веток, и мне это понравилось. Кстати, ранетки в компоте — тоже местные. Рядом с «Фабрикой» есть небольшой сад: в этом году там пышно цвела ранетка, было много яблок, и когда наступили холода, поднялся ветер, яблоки попадали на землю. Мне нравится, что многое можно сделать с помощью найденных, а не приобретенных вещей. А еще здорово, что после завершения проекта можно будет вывезти их в ближайший лес, и через пару зим все растворится. Такой саморазрушающийся материал — тоже хорошо.

Выставка работает до 12 ноября.

Фотографии: Таня Сушенкова / предоставлены пресс-службой ЦТИ "Фабрика".