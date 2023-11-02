Какие выставки посмотреть в Cube.Moscow: выбор «Культуры»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Выставки осеннего сезона будут работать еще неделю. «Культура» представляет наиболее интересные проекты.

Выставка объединения ВГЛАЗ «Гламурный андерграунд», Syntax Gallery (до 5 ноября)

Большой выставочный зал занят работами художественного сообщества «Вглаз» — так называется объединение, включающее в себя около 20 авторов. В том числе — Ольгу Кройтор, Ирину Корину, Людмилу Константинову, Георгия Острецова, Ольгу Божко, Сергея Пахомова и группу «Еликука». Как признаются сами художники, сообщество появилось не на коммерческой основе: оно объединяет, прежде всего, близких по духу авторов. Инициатором его создания стал Георгий Острецов: именно с его легкой руки «Вглаз» появился в 2010 году. Название вполне точно отражает философию художников — стремление отойти от традиций концептуализма с его бесконечными текстами-объяснениями и вернуться к визуальным образам. Согласно их представлениям, картины должны рассказывать о себе сами, без словесных подпорок. Удалось ли художникам реабилитировать изобразительность в полной мере, зрители могут сами оценить на выставке.

Выставка фотографий Душана Релина «Тонкая грань», pop-up проект (до 8 ноября)

Сербский фотограф Душан Релин сделал вполне успешную международную карьеру: его фотографии печатают в глянце по всему миру — от Франции до Японии, а портфолио включает в себя сотрудничество с такими брендами, как Lancome, Yves Saint Laurent и Givenchy. На свою первую московскую выставку Душан привез снимки, соединяющие фотографию с кинематографом: среди его моделей — такие звезды, как Уильям Дефо, Ванесса Паради, Юэн Макгрегор, Джессика Честейн, Меган Фокс, Харви Кейтель и Ева Мендес. Эти работы лишены провокационности — которая, впрочем, редко бывает уместной в коммерческой фотографии. Зато они показывают, что автору не чужд легкий юмор, а еще — эстетика «пленочных» снимков. Ведь его портреты — с легким расфокусом и крупным «зерном» — удивительно похожи на кадры из доцифровой эпохи. Сам Душан в разных интервью критикует современную фэнш-индустрию, ограничивающую право художника на самовыражение, но пытается даже в этих рамках найти место для вдохновения.

Выставка Алексея Ланцева «Форма апреля — прозрачность сентября», галерея «КультПроект» (до 5 ноября)

Алексей Ланцев известен, в основном, пейзажными работам, в том числе — видами европейских городов: с шумными улочками, залитыми утренним солнцем площадями и прохладными набережными. Пытливый зритель наверняка заметит, что у художника — родившегося и выросшего в Краснодарском крае — преобладает «южная тема»: его вдохновляет прозрачный воздух франко-итальянских и черноморских земель. Впрочем, встречаются на картинах и промозглые виды Лондона и Петербурга: можно предположить, что Ланцева привлекает близость воды, приносящей с собой сырость и туманы, а, значит, — интересные визуальные эффекты. Как бы то ни было, художник тонко чувствует цвет, и не только в пейзажах, в чем можно убедиться на нынешней выставке. В этом проекте Алексей Ланцев выходит за рамки привычных для себя жанров и представляет натюрморты. Лаконичные изображения цветов написаны в импровизированной манере, буквально одной линией. Причем, некоторые вещи утрачивают связь фигуративом и вплотную приближаются к абстракции, демонстрируя при этом колористическое мастерство автора.

Выставка Андрея Люблинского, галерея ЛУЧ (до 5 ноября)

Андрей Люблинский — один из самых известных авторов российского паблик-арта: зрители, которым незнакомо его имя, наверняка вспомнят пермских «красных человечков», хотя арт-объекты этой серии были установлены не только на Урале, но и в самых разных городах. На нынешней выставке представлены вещи, которые — в отличие от паблик-арт объектов — можно разместить в интерьере: барельефы, небольшие скульптуры и даже ковер. Заодно ретроспективно показано творчество автора: помимо миниатюрных «красных человечков» здесь есть три фигурки из серии «Я так вижу», изображающие Пушкина, Трампа и — как ни странно — Ксению Собчак. Эти объекты, напоминающие человечков из проволоки, были установлены в более масштабном формате в томской Университетской роще в 2021 году. Кроме того, на выставке есть «Простые пейзажи» — максимально обобщенные виды Москвы и Петербурга, словно взятые из старой компьютерной игры; «Приключения Казимира» — серия, изображающая персонажа картин Малевича в разных ипостасях, в том числе в майке AC/DC, а также новая серия «Спортсмены». И все это, как обычно у Люблинского, — в ярких, почти кислотных цветах и с отсылками к массовой культуре.

Выставка Вадима Тишина «Конец квартиры №50», Kupol Gallery (до 5 ноября)

Для работ петербургского художника Вадима Тишина характерны театральность и гротеск: неудивительно, что для нынешней выставки он выбрал самое мистическое произведение Михаила Булгакова — роман «Мастер и Маргарита», где даже бытовые московские эпизоды наполнены чертовщиной. Сам Тишин, успевший проявить себя в иллюстрации, не использует прямые отсылки к булгаковскому тексту: не считая нескольких цитат, под одной из которых — «Никогда и ничего не просите!» — изображает себя в образе Воланда. В целом же экспозиция состоит из фантазий на булгаковскую тему. Причем, еще одна страсть художника — костюмы — тоже нашла свое отражение: в виде ярких авангардных платьев, которые вполне могли бы носить свидетельницы событий романа.

Выставка Олега Котельникова «Памяти Тимура Новикова…», Arts Square Gallery (до 8 ноября)

Проект Олега Котельникова — одного из лидеров ленинградского андеграунда — посвящен памяти Тимура Новикова: его друга, одноклассника и соратника по художественно-богемной жизни. В 1970-е они вошли в группу «Летопись», организованную легендарным художником-философом Бобом Кошелоховым, в 1982-м объединились с друзьями в группу «Новые художники». К концу 1980-х каждый выбрал собственный путь: Тимур повернул сторону неоклассики, основал «Новую Академию изящных искусств», увлекся текстильными коллажами. Олег Котельников — ярко проявивший себя на музыкальном и поэтическом поприще — остался верен живописи в духе неоэкспрессионизма, напоминающей работы Жан-Мишеля Баския, а впоследствии обратился к акварели и коллажу. На нынешней выставке, ставшей своеобразным трибьютом Новикову, Котельников представил коллажи, в том числе из ткани, украшенные профилем Тимура. Яркие, лаконичные, они отсылают к работам самого лидера «Новой Академии». А подзаголовок выставки «65. LXV» указывает на юбилей друзей-ровесников, который они могли бы отпраздновать, если бы не трагический уход Тимура Новикова в 2002 году.

Фотографии фотографии предоставлены пресс-службой Cube.Moscow.