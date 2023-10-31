Три выставки в новом пространстве: в Москве открылся Askeri Club

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Этой осенью в центре Москвы появилось арт-пространство Askeri Club, открывшееся выставками трех художников — испанца Хуана Мигеля Паласиоса, Кван Йонг Чана из Южной Кореи и российско-британского автора Юрия Купера.

Доходный дом Петра Александровича Скопника уже больше века украшает собой Садовую-Кудринскую. Он возведен на пересечении трех улиц: здесь также «скрещиваются» Спиридоновка и Вспольный переулок. Изогнутые линии в стиле модерн и атланты, поддерживающие эркер, купольная беседка на крыше и ажурный балкончик — автором этого любопытного проекта был немецкий архитектор Густав Гельрих. Сам зодчий около 1914 года уехал из России, и следы его затерялись, однако дом пережил и революцию (из квартир сделали коммуналки, которые расселили только перед Олимпиадой), и крушение Советского Союза. Теперь на первом этаже дома сестры Аскери открыли арт-пространство Askeri Club: Полина — основательница московской галереи современного искусства Askeri Gallery, Ангелина — создательница дизайн-студии Angelina Askeri Interiors. Предполагается, что новая площадка объединит в себе функции галереи, дизайн-бюро, дискуссионного клуба и лектория. А пока в этих светлых залах недалеко от Патриарших прудов до 3 ноября можно увидеть работы трех художников — Хуана Мигеля Паласиоса, Кван Йонг Чана и Юрия Купера.

Южнокорейского художника Кван Йонг Чана зрители помнят по прошлогодней «персоналке» в Московском музее современного искусства, организованной Askeri Gallery. Его визитной карточкой считаются панно из ханчжи — традиционной бумаги ручного производства, изготовленной из коры шелковичного дерева. Эти листы — более толстые и структурированные — отличаются от привычной нам бумаги. Ханчжи использовали для буддийских, исторических и медицинских текстов, из нее создавали бумажные шары и даже теплицы. Впоследствии ручное изготовление бумаги уступило позиции фабричному производству — впрочем, некоторые южнокорейские художники до сих пор обращаются к традиционным технологиям. В их числе — Кван Йонг Чан, выбирающий для своих арт-объектов старые документы: например, бухгалтерские отчеты. Скрученные особым образом, они образуют большие панно — красного, синего или землистого цвета, отсылающие одновременно к практикам западных инсталляций и к восточным традициям.

Хуан Мигель Паласиос, автор ярких красочных работ, привез в Москву новую серию, которую наши зрители увидели раньше всех. И даже сумел сам приехать на открытие, несмотря на сложную логистику современных перелетов. Художник, родившийся в Испании и с 2013 года проживающий в Нью-Йорке, рассказал «Культуре», что получил российскую визу без каких-либо проблем: «И въехал тоже легко. Я первый раз в Москве. С Полиной Аскери мы познакомились несколько лет назад в Грузии. Начали работать, спланировали выставку — аккурат перед пандемией. И вот наконец-то она открылась в Москве — в этом новом пространстве. Я показываю здесь серию Variations, посвященную рефлексии о границах абстракции и фигуративных изображений. До этой серии занимался как раз фигуративом — в другом зале можно увидеть работы из серии Wounds (портреты с разным спектром человеческих эмоций. — «Культура»). В моих работах содержание всегда превалировало над формой, но в какой-то момент захотелось чего-то нового — особенно после пандемии. Вообще я пишу маслом уже много лет, хотя изучал и другие материалы — плексиглас, алюминий, гипсокартон. Но теперь мне нравится делать вещи в традиционном ключе. На выставке показываю лишь часть работ, выполненных в прошлом году — мы выбрали их вместе с Полиной».

Юрий Купер, много работавший в театре и кино и представивший летом ретроспективу в Третьяковке, стал третьим гостем нового пространства: известно, что художник заключил эксклюзивный договор с Askeri Gallery. На его картинах изображены, казалось бы, простые вещи: кисть, букет сирени, аскетичный натюрморт — яблоко и перо; желтеющее поле травы или кувшинки в болотной тине. Краски, как всегда у Купера, — приглушенные, негромкие. У этих простых, на первый взгляд, вещей есть нечто общее с камерными натюрмортами Джорджо Моранди, стремившегося запечатлеть красоту лаконичных форм. Работы Купера с их деликатным колоритом и особым вниманием к живописным нюансам кажутся покрытыми патиной времени. Тем самым они задают особую перспективу и обеспечивают глубину восприятия. Время помогает путешествовать по эпохам и странам и напоминает нам не только о Моранди, но и, например, о раннем итальянском Ренессансе.

Выставки работают до 3 ноября.

Фотографии: предоставлены пресс-службой Askeri Club.