Небо становится ближе: выставка «Твой белый дом» в AZ Art

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В новом пространстве Музея AZ на Маросейке показывают работы Татьяны Баданиной.

Эта выставка получилась очень светлой. Причем буквально: белые стены, нежный льющийся свет, полупрозрачные платья, словно парящие в воздухе. Белокаменные палаты XVII века с их историческим флером — когда-то здесь жила Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I — удивительно «подошли» проекту художницы Татьяны Баданиной «Твой белый дом». В целом, это совпадение не случайно: как отметила на открытии выставки генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, некоторые общественные пространства и даже квартиры в бывших палатах украшены работами Татьяны Баданиной и ее мужа, художника Владимира Наседкина. Кстати, именно творческая пара познакомила директора музея с этим местом. В итоге на Маросейке появилось пространство AZ Art, где музей показывает современных художников — в частности, весной прошла выставка того же Владимира Наседкина.

Проект Татьяны Баданиной назван строкой из стихотворения Ахматовой. «Твой белый дом…» Анна Андреевны рассказывает о расставании и о том, как любовь — прекрасное, но все-таки земное чувство — переплавляется в творчество и превращается в поэтическое, бессмертное, даже более совершенное. Как это ни горько, но невесомые белые одежды, созданные художницей, тоже отсылают к расставанию: самому страшному для родителя: потере ребенка… Дочь художницы Анна, талантливый модельер, погибла в автокатастрофе, и эти тонкие платья, сделанные из бумаги, с «выдавленными» на ней диковинными текстурами и орнаментами — дань ее памяти. А еще — отсылка к Откровению Иоанна Богослова: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его». Татьяна Баданина признается, что специально создает платья в человеческий рост: ведь они предназначены для людей, которые пройдут этот путь. Вообще сакральная отсылка не случайна: «Белые одежды» (сам цикл был начат еще в 2006-м) создавались для Серафимо-Знаменского скита в Московской области, где впервые и были показаны. Монастырь этот особенный, освященный в честь преподобного Серафима Саровского и связанный с именем схиигумении Фамари (Марджановой). А сама церковь Знамения Божией Матери и преподобного Серафима — с шатром из 24 кокошников — была спроектирована знаменитым архитектором Алексеем Щусевым. И хотя та выставка давно закончилась, одна работа Баданиной нашла в монастыре постоянное пристанище. Это «Лестница в небо», вариант которой показан на нынешней выставке: полупрозрачная светящаяся лестница, по которой «поднимаешься» взглядом – от умеренности, нижней ступени, до верхней – любви.

Художница рассказала журналистам, что рисует именно светом. Причем, в основном использует холодный свет — чтобы подчеркнуть нездешний характер образов и метафизики в целом. Можно еще вспомнить Феофана Грека, на иконах которого белые штрихи и блики являют образ фаворского света — Божественного, нетварного, созерцаемого на высших ступенях молитвенного делания. Недаром сама художница признается, что относится к работе как к молитве. Своеобразная трудотерапия стала для нее настоящим спасением. И какая это кропотливая работа! Полупрозрачные платья сделаны из бумаги ручного литья и украшены авторским тиснением. Кое-где белую хрупкость нарушает красная линия: этот цвет — символ Воскресенья, «драгоценный цвет», как говорит художница. И все же она настаивает, что главное — именно свет, который словно становится и материалом, и инструментом.

Для нынешней выставки Татьяна Баданина сделала и совершенно новую инсталляцию, задуманную еще в 2015 году.

— Я тогда впервые попала в Японию и увидела в сакральных местах ритуальные чаши для омовения рук. А в этих чашах отражалось небо. Было так здорово, что не только мы смотрим на небо, но и оно спускается к нам: его буквально можно черпать. Однако я не знала, как технически воплотить свою идею — все эти годы у меня не было такой возможности. И вот благодаря музею наконец удалось сделать инсталляцию, — рассказала журналистам художница.

И в этих пяти чашах, расставленных крестом в центре зала, действительно отражается небо — с легкими облаками, цветущими деревьями, ажурным шатром Церкви Знамения Божией Матери и преподобного Серафима. А еще — с мерцающей в 2,2 миллионах световых лет Андромедой, таинственной звездой чужой галактики, которая благодаря Татьяне Баданиной теперь тоже становится ближе.

Выставка работает до 27 августа

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея AZ.