Фотолетопись новейшей истории: выставка «Освобожденные территории» в Омске

Елена МАЧУЛЬСКАЯ

В Омске в парке «Россия – моя история» открылась фотовыставка Александра Малькевича «Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца».

Железные розы – символ Донецка – растут из снаряда «Град», ставшего основанием памятника. Руины, вызывающие четкие ассоциации с разбомбленным фашистами Сталинградом, – это Мариуполь, русский город на берегу моря... Вот уже год известный российский журналист, прежде генеральный директор ГТРК «Омск» живет и работает на освобожденных территориях. Фотографии, как подчеркивает автор, не профессиональные и ни в коем случае не художественные. Это кадры, снятые на камеру смартфона, просто запечатлели реалии новых российских регионов.



– В июле прошлого года я поехал в недельную журналистскую командировку для того, чтобы увидеть все своими глазами. В первую очередь интересовала жизнь в Херсонской и Запорожской областях, плюс я посмотрел еще Мариуполь. Все это произвело такое сильное впечатление, что я принял решение остаться и заняться созданием и реализацией медиапроектов, – рассказал журналистам Александр Малькевич на открытии выставки. – Я просто ездил, снимал, общался с людьми. Я хотел показать всей нашей большой России, как там, в новых четырех регионах, живут люди. Сейчас идет возрождение. Есть, правда, и обратный процесс –мы видим мирную жизнь, а потом руины – после обстрела укрофашистов...



Осколками иссечены и памятник митрополиту Игнатию на въезде в Мариуполь, и бюсты Александра Захарченко, Гиви и Моторолы на аллее героев в Донецке, и игрушки на детской площадке... Надпись крупными буквами «Осторожно мины!» – непременная часть городского пейзажа. Но жизнь продолжается – вопреки всему. Вот зримое тому подтверждение: жилой подъезд в разрушенном доме – несколько кресел и стопки книг на тумбочке, люди соорудили себе место для встреч и бесед. Донбасс на своем примере учит Россию стойкости.



– Там учишься ценить момент «здесь и сейчас» и не откладывать важные дела на завтра. За это время были уничтожены три гостиницы, в которых я жил, – поделился Александр Малькевич. – Ну а потом, 20 октября прошлого года, нашу колонну расстреляли в районе Антоновского моста. Шла эвакуация мирных граждан из Херсона на левый берег Днепра. Колонна журналистов и их семей была прицельно расстреляна ракетами HIMARS. Погибло четыре человека, пятый умер позже в больнице. Четырнадцать человек было ранено, в том числе наша юная корреспондентка Влада. Но уже где-то через месяц, даже раньше, мы восстановили вещание херсонской телерадиокомпании «Таврия» из города Геническа. Все раненые вернулись в строй, хотя были и серьезные ранения. И это одна из причин моей работы там – удивительные люди, удивительная смелость, сила духа, стойкость...



На выставке в разных форматах представлено более 300 работ. Фотографии развешаны на стенах, сменяют друг друга на экранах, размещенных в зале. Автор принципиально не дает никаких оценок, не оставляет под снимками комментариев, он предоставляет зрителям делать выводы самим. Каждая фотография как распахнутое окно: жители города, находящегося далеко от линии фронта, вдруг оказываются лицом к лицу с войной, ставшей привычной реальностью для людей в Новороссии.



– Эта выставка абсолютно точно передает то, что там происходит. Я там был, проходил, проезжал, – рассказал журналистам врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. – С Александром Александровичем мы знакомы давно, начали общаться, когда я сам еще работал в Донбассе. Вместе мы проехали и Запорожье, и Херсон, несколько раз попадали под обстрелы. Очевидно, что лучше один раз увидеть картинку, чем услышать тысячу слов. Хочется пожелать, чтобы как можно больше посетителей посмотрели выставку, увидели то, что реально происходит сейчас на западных рубежах нашей страны. Россия очень много делает, из пепла создает новые города. Каждый день мы в Омске собираем огромное количество грузов для новых регионов. Важно показать насколько эта помощь важна живущим там людям.



Да, на представленных на выставке фотографиях не только война, но и возрождение, возвращение жизни туда, где совсем недавно правила смерть. Памятник Александру Невскому в Мариуполе – дар города-побратима Петербурга, жилой комплекс, построенный в течение месяца на месте пепелища...



Выставка в Омске будет работать до 10 сентября.



– Дальше планируется Самара, потом Красноярск, Краснодар, Владикавказ – хочу показать жителям Северной Осетии тот вклад, который их республика вносит в возрождение Запорожской области. Я везде буду стараться добавлять реальный региональный компонент. Здесь – это фотография дома, строительство которого курировал Виталий Павлович Хоценко и потом вручал ключи жильцам, – рассказал «Культуре» Александр Малькевич.



В анонсе своей выставки на сайте https://berdyansk-news.ru/ журналист пишет: «Это «живая история» – то, что происходит здесь и сейчас. Да, я видел все своими глазами: как живут и работают люди, как, невзирая на круглосуточные обстрелы, каждый день созидают. Видел – и старался запечатлеть: кровавые раны и разрушения войны, и тихое счастье мирной жизни. Я старался фотографировать все, что цепляло меня. Все то, из-за чего я искренне считаю жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – настоящими героями. Приходите. Я считаю, жителям большой России необходима эта прививка… да, страха, но и настоящего мужества».



Фото: предоставлены историческим парком "Россия-моя история" Омск

