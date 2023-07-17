Барнаул превратился в город художников: как проходит выставка «Сибирь – XIII»

Лариса ВИГАНДТ, Барнаул

C 5 по 28 июля в Барнауле работает масштабная межрегиональная художественная выставка «Сибирь – XIII». Экспозиция занимает около четырех тысяч квадратных метров. Каждый день ее посещают около тысячи зрителей.

Выставка расположилась в самом большом публичном здании столицы Алтайского края — спортивном комплексе «Титов-арена» (бывший Дворец зрелищ и спорта). Чтобы разместить в одном месте полторы тысячи работ более чем семисот авторов, потребовалась особая организация пространства. Экспозиция имеет главный проспект и примыкающие к нему кварталы, которые распределены между сибирскими регионами-участниками. Это республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская области. Центр арены, саму ее чашу занимают живописные полотна и скульптура, на периферийной части — графика, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационные произведения, научные искусствоведческие труды. Эта концепция «города художников» разработана под руководством архитектора Дмитрия Индюкова.

Всесибирский художественный праздник в Барнауле организован при поддержке краевого бюджета (в рамках госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края») и с использованием гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Церемония открытия вернисажа собрала на площади возле «Титов-арены» около двух тысяч человек. Последний раз столь масштабную экспозицию столица Алтайского края принимала 43 года назад — в 1980 году, — когда подобные выставки определялись как зональные и назывались «Сибирь социалистическая». А сама традиция проведения таких мероприятий берет начало в 1964 году.

Интересно, что есть художники, которым посчастливилось быть зрителями или даже участниками обеих экспозиций. С просьбой сравнить вернисажи «Культура» обратилась к известному томскому графику Сергею Лазареву:

— Было опасение, что нынешняя выставка окажется слабее той, что прошла более сорока лет назад. Тогда выставлялись известные шестидесятники, все было овеяно «суровым стилем». Сейчас же многие из молодых зациклены на технических новшествах, они хотят мгновенного результата. Компьютерные технологии сильно влияют на конечный результат того, что должно быть рукотворным. К счастью, мои опасения не оправдались. У «Сибири – XIII» хороший уровень. И молодежь радует. Не вся, естественно. Но все же есть молодые художники, которые любят свое дело и представили на выставку качественные работы.

Некоторые различия между той «Сибирью», в 1980 году, и нынешней заметила и барнаульский живописец, участница обеих выставок Татьяна Ашкинази.

— Конечно же, это две совершенно разные выставки. Та, что сорокалетней давности, была весьма идеологизирована, хотя в ней участвовали прекрасные художники. Однако на той выставке невозможно было встретить работы, выполненные слабо, непрофессионально. В нынешней экспозиции встречаются, к сожалению, таковые. И все равно я уже трижды обошла всю выставку. Безумно интересно. Что там говорить, — настоящий праздник, — поделилась она с «Культурой».

— По мере возможности стараюсь всегда посетить именно открытие региональных выставок. Только здесь и сейчас можно встретиться с мастерами искусства из разных регионов Сибири и России, со многими из которых подружился в давние годы, которых уважаешь, любишь их творчество. Это общение бесценно! Например, с живописцем Петром Рещиковым из Новокузнецка мы знакомы еще с «Сибири-9», проходившей в Иркутске, поэтому столь сильны при встрече наши эмоции. А вот моего молодого товарища, талантливого скульптора из Горного Алтая Арчына Баданова, который приехал на «Сибирь – XIII» как зритель, я с удовольствием познакомил с коллегами по цеху Хеймер-Оолом Донгаком из Кызыла и барнаульцем Михаилом Кульгачёвым, — рассказал «Культуре» приехавший в Барнаул из Горно-Алтайска художник и педагог Амыр Укачин.

Заместитель директора по научной работе Музея изобразительных искусств Кузбасса Марина Чертогова, рассказывая о своих впечатлениях «Культуре», заметила, что ценит такие выставки в том числе за возможность познакомиться с художниками лично:

— Это грандиозный смотр творческих сил обширного региона, который проводится раз в пять лет. Это панорама художественной жизни, в которой можно отследить этапы развития, актуальные тенденции, новое поколение художников, яркие имена. Для меня как музейщика это уникальная возможность сравнивать и выбирать. Работ, которые отличаются содержательной и формальной завершенностью, всегда мало. Их нужно увидеть, оценить, и сделать так, чтобы они остались в коллекции музея. Эти работы — свидетельства о нашей эпохе, нашей жизни.

Два дня подряд — 6 и 7 июля — в интерьерах выставки проходили XIII Сибирские искусствоведческие чтения. Также в программе выставки «Сибирь – XIII» — мастер-классы и экскурсии: барнаульские художники предлагают обучающие занятия по акварели, каллиграфии, живописи, аэрографии, скульптуре, а искусствоведы Государственного художественного музея Алтайского края приглашают всех желающих на экспресс-лекции по выставке.

На церемонии закрытия выставки 28 июля запланировано награждение участников. Уже известно, что на всероссийскую выставку «Россия», которая состоится в 2024 году в Москве в залах Новой Третьяковки, отправится 150 работ.

Фотографии: Никита Постоялко (Барнаул )/ предоставлены Союзом художников России (Алтайский край).