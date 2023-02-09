«Шерлок Холмс говорил по-русски, читал Достоевского, размышлял о загадочной русской душе»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №1 печатной версии газеты «Культура» от 26 января 2023 года.

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля работает выставка «Приключения Шерлока Холмса в России». По-святочному забавная экспозиция поднимет настроение самому угрюмому посетителю.

Литературное рождение Шерлока Холмса состоялось в 1887 году. Именно тогда английский врач Артур Конан Дойл опубликовал свое первое произведение со знаменитым сыщиком. Затем Холмс стал героем четырех повестей и 56 рассказов. И вот уже почти 140 лет детектив с Бейкер-стрит остается одним из самых знаменитых литературных героев в мире.

А ведь писатель Шерлока Холмса не любил, да что говорить — стеснялся, ведь Дойл видел себя серьезным романистом. Он так описывал английского детектива: «Образ его не допускал никаких контрастов. Холмс является счетной машиной, и любой дополнительный штрих снижает этот эффект. Так что разнообразие в рассказах должно зависеть от необыкновенной выдумки и четких сюжетных ходов».

Но у «искусственного интеллекта» был прототип — хирург и учитель Конан Дойла Джозеф Белл, преподававший анатомию в медицинском институте. Наблюдательный врач всегда мог рассказать о пациенте историю жизни — собственно из его рассуждений и родился дедуктивный метод. В своем же творчестве Дойл был последователем Эдгара По. Сыщик Огюст Дюпен из рассказов По был «героем моего детства», как говорил сам Артур Конан Дойл.

В дореволюционной России рассказы о Шерлоке Холмсе были невероятно популярны. Их первые переводы появились в 1890-е. К началу 1900-х уже 20 издательств публикуют издания о Шерлоке Холмсе. К 1908 году вместо того, чтобы печатать учебную литературу, в августе выходит более 800 тысяч экземпляров сыщицкой литературы только в одном Санкт-Петербурге.

Что говорить, если даже религиозный философ Василий Розанов зачитывался рассказами о Шерлоке Холмсе! В «Опавших листьях» он писал: «Дети, вам вредно читать Шерлока Холмса. И, отобрав пачку, потихоньку зачитываюсь сам. В каждой — 48 страничек. Теперь «Сиверская — Петербург» пролетают как во сне. Но я грешу и «на сон грядущий», иногда до 4-го часу утра».

Заведующая научно-экспозиционным отделом Государственного литературного музея куратор выставки «Приключения Шерлока Холмса в России» Марина Краснова рассказала «Культуре», что причиной популярности Шерлока Холмса стали очень многие моменты в современности, которые уловил Дойл.

— В первую очередь, конечно, технический прогресс и появление в культуре образа сверхчеловека. Достаточно вспомнить, что Фридрих Ницше издал книгу «Так говорил Заратустра», в которой развивал учение о сверхчеловеке, в 1883–1885 годах. А мы помним, что первый рассказ Дойл издал в 1887 году. Шерлок Холмс — это герой, который спасает мир, и он наделен суперспособностями. Наша же экспозиция представляет русский взгляд на Шерлока Холмса. Этот взгляд нашел отражение в иллюстрациях, спектаклях, переводах и — пастишах (вторичное художественное произведение, представляющее собой имитацию стиля работ автора. — «Культура»), — делится она.

Фигура сыщика — уникальна. Вроде бы Холмс существует в викторианском Лондоне, но в то же время его можно перенести в Россию, и он также сможет расследовать дела в нашей стране. Даже можно переместить его во времени — в наши дни Шерлок будет все так же раскрывать преступления. Авторы пастишей поняли это сразу. Холмс приезжал в Российскую империю, где применял свои сыскные таланты.

— Говорил при этом Шерлок по-русски, читал Достоевского, размышлял о загадочной русской душе. Были рассказы и о его поездках в Сибирь, где он развенчивал европейские мифы о «диких» сибиряках. На выставке можно увидеть различные издания пастишей, например, драму «Шерлокъ Холмсъ», которую переделал с английского по рассказам Конан Дойла Николай Дингельштедт, — объясняет Краснова.

Революция многое меняет в жизни, в том числе и в «шерлокиаде». В 1920-е годы появляются такие тексты, как «Шерлок Холмс — Иван Пузиков». Это попытка создать уже советского сыщика. После окончания Великой Отечественной войны снова появляется интерес к произведениям Конан Дойла, переводчики приносят в СССР его рассказы. Но переводов было не очень много. Второй всплеск популярности Шерлока Холмса пришелся уже на конец 1970-х — начало 1980-х. Именно тогда на экраны вышел знаменитый советский сериал о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне с Ливановым и Соломиным в главных ролях.

Интересно, что сыщик ворвался в медиасреду со стороны детской литературы. В советское время именно «Детгиз» публиковал огромное количество книг карманного формата об английском детективе. Впрочем, этим занимался и знаменитый журнал «Огонек» — издавал маленькие книжечки про Шерлока Холмса. В это время возникают различные общества любителей детектива. Но, кажется, в XXI век эта популярность перейти не смогла.

По словам Марины Красновой, организаторы выставки понимали, что персонаж Шерлок Холмс настолько живой, что стоит рядом с автором.

— Поэтому мы взяли за основу историю сыщика, его бытования не только в Лондоне, но прежде всего в России. Как Шерлок Холмс появляется в стране, как он трансформируется, какими качествами наделяется. Надо сказать, что явление, когда литературный герой воспринимается как живой человек, редкое. По популярности Холмса можно сравнить с Поттером. Шерлок Холмс — это Гарри Поттер XIX века. У знаменитого ученика Хогвартса есть литературные исследователи, которые изучают биографию Поттера. Такие же исследователи есть и у Холмса. На экспозиции мы тоже пытаемся эту историю выстроить, — объясняет собеседница.

А история вокруг детектива завертелась преинтересная. Первый зал посвящен литературной биографии героя Конан Дойла: как менялся его образ от произведения к произведению, демонстрируются предметы сыщика — лабораторные принадлежности, аппараты и приборы конца XIX — начала XX века. Посетители увидят фотографии «пестрой ленты», узнают о таинственных снадобьях из рассказов Дойла и, конечно, ознакомятся со знаменитым методом дедукции. Во втором зале находятся переводы рассказов, первые отечественные публикации. Вслед за сыщиком посетители выставки отправятся в Петербург и Пермь, Владикавказ и Пензу, Одессу и Баку, познакомятся с галереей русских читателей Конан Дойла — от Льва Толстого до Василия Розанова.

Специальные разделы экспозиции продемонстрируют, как складывалась карьера Холмса в русском театре и кинематографе. Финал же выставки приведет посетителей в Лондон — в кабинет писателя. Нам предложат задуматься о роли, которую детектив сыграл в жизни самого Конан Дойла. Остроумная выставка собрала не только уникальные предметы XIX века, но и редкие книги и иллюстрации, афиши театральных спектаклей, фотографии из крупнейших музейных институций страны.

Выставка работает до 26 марта.

Фотографии: Анастас Перушкин / официальный сайт ГМИРЛИ