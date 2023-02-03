Какие выставки смотреть в феврале: выбор «Культуры». От Рафаэля до Зверева

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В последний зимний месяц погода не балует, так что самое время заглянуть в музеи. Представляем в нашем обзоре самые интересные выставки.

1. «МОЙ УЧИТЕЛЬ ЛЕОНАРДО»

Москва, Музей AZ. 8 февраля — 5 ноября.

Анатолий Зверев — самобытный, ни на кого не похожий художник, и все же его корни можно проследить в классическом искусстве. Кто-то отмечает в его рисунках рембрандтовскую виртуозность, другие видят вангоговскую свободу. Третьи обнаруживают в цветовых пятнах влияние импрессионистов или даже ташистов — разбрызгивавших краску по холсту. Ну а сам Зверев признавал своим учителем гения Возрождения — Леонардо да Винчи. Это не означало прямого копирования — скорее, диалог и полемику, причем в словесной форме — русский художник написал десятки трактатов. Некоторые из них покажут на нынешней выставке, а «Трактат о живописи» 1959 года, посвященный коллекционеру Георгию Костаки, выпустят специальным факсимильным изданием. Кроме того, в экспозиции будет представлено более 170 работ Зверева в самых разных жанрах. В том числе вещи, которые были приобретены недавно и в Музее AZ еще не выставлялись: «Сосна в Щукино» (1973) и «Дворик в Сокольниках» (1957), а также портреты поэта Арсения Седугина (1983). Это уже одиннадцатая выставка, которую музей посвящает «гению места», и, учитывая огромное творческое наследие Анатолия Зверева, — точно не последняя.

2. «РАФАЭЛЬ. ЭПОХА РЕНЕССАНСА»

Новосибирск, Новосибирский государственный краеведческий музей. До 19 февраля.

Рафаэль Санти был младшим из триады гениев Возрождения. Тем не менее он вместе с Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти делит один пьедестал. Так что любая выставка, связанная с именем Рафаэля, — громкое событие. В Новосибирск привезли более 90 гравюр и литографий XVI–XIX веков с его рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии. Важен, правда, один момент: сам Рафаэль гравюрами не занимался. Зато дружил с граверами и поощрял создание печатной графики на основе его произведений — ведь это помогало популяризировать его творчество. Некоторые листы, показанные на выставке, были отпечатаны в Риме в 1774 году с медных пластин середины XVI века, созданных вскоре после смерти художника (Рафаэль умер в 1520 году). Это иллюстрации к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы, или Золотой осел». А вот тонированные литографии фресок Лоджий Ватикана — на тему Ветхого и Нового Завета — были выполнены уже позднее, в середине XIX столетия.

3. «ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ. РУССКИЙ БАЛЕТ»

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж». 15 февраля — 21 мая.

Как известно, балет в России больше чем балет, и это не просто расхожее выражение. Танцевать классику на том же уровне, что и наши артисты, способны немногие — разве что Парижская опера. Но она — одна на всю Францию, а у нас как минимум два «тяжеловеса»: Большой театр и Мариинский, не говоря уж о театрах вроде Михайловского, где труппа поменьше, зато звезды сияют ярче. В общем, дар, полученный от дореволюционной России, удалось сохранить и приумножить. Так что тема балета — одного из наших национальных достояний — недаром поднимается в недавних выставках: в частности, в проекте «Дягилев. Генеральная репетиция», проходящем в Новой Третьяковке. И вот — «Первая позиция. Русский балет» в Петербургском ЦВЗ «Манеж», который не в первый раз представляет концептуальные экспозиции. Совсем недавно здесь завершилась выставка «Зерцало», посвященная русскому провинциальному портрету XVIII–XIX веков. Теперь же — размышления по поводу важнейшего из искусств, причем экспонаты предоставили 40 музеев, архивов и библиотек Петербурга, Москвы и других городов.

4. «РУССКИЙ АВАНГАРД. ИСКУССТВО ДЛЯ НОВОГО МИРА»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 26 марта.

Русский авангард — неисчерпаемая тема и еще один феномен, которым наша страна по праву гордится. Эрмитаж представил масштабную выставку — около 500 экспонатов. И если, скажем, в Еврейском музее и центре толерантности (проект «Мир как беспредметность») акцент сделан на авангардную живопись, то Эрмитаж особое внимание уделил фарфору — хрупкому «белому золоту». Оно привлекло многих художников-авангардистов, после того как революция отменила старый мир, а с ним — и «старые» представления об искусстве. С бывшим Императорским фарфоровым заводом сотрудничали представители авангарда, включая супрематистов: Василий Кандинский, Натан Альтман, Кузьма Петров-Водкин, Казимир Малевич, Илья Чашник, Николай Суетин. Последний в 1932-м стал художественным руководителем предприятия (переименованного в Ленинградский фарфоровый завод). К наследию авангарда вновь вернулись во время оттепели в 1960-е — тогда на заводе работали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. Впрочем, мотивы и образы, придуманные столетие назад, остаются актуальными и сегодня, что демонстрируют произведения из фарфора, созданные в 1990–2000-е.

5. «ОТЛИЧНИКИ»

Москва, Музей русского импрессионизма. 9 февраля — 21 мая.

Выражение «пенсионерская поездка» в реалиях XIX века имело совсем иное значение: пенсионерами называли счастливчиков, блестяще окончивших Императорскую Академию художеств и получивших право на путешествие за границу, а также денежное довольствие — чтобы жить и творить. Ехали, как правило, в Италию — страну, где особый дивный свет и где каждый камешек пропитан древностью. Впрочем, к концу XIX века большой популярностью стал пользоваться Париж. Илья Репин, осевший во время пенсионерской поездки во Франции, писал о своих впечатлениях от Рима: «Галерей множество, но... не хватит никакого терпенья докапываться до хороших вещей». Впрочем, Париж с его импрессионистами тоже не сразу пришелся ему по душе.

Новая выставка в Музее русского импрессионизма расскажет именно об отличниках — выпускниках Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, повышавших квалификацию за границей. Зрители увидят работы классиков — от Ильи Репина и Генриха Семирадского до Бориса Кустодиева, Александра Яковлева и Василия Шухаева. По традиции на третьем этаже откроется спецпроект — работы европейских художников, которых отечественные авторы упоминали в письмах из заграничных поездок. Имена тоже представительные: Камиль Коро, Гюстав Курбе, Эжен Каррьер. Обмен опытом в европейских путешествиях в итоге оказался полезным для русского искусства и позволил ему на рубеже XIX–XX веков пережить настоящий подъем.

6. «ИСКУССТВО ИСПАНИИ В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА»

Екатеринбург, Центр «Эрмитаж-Урал». До 26 марта.

Образы солнечной страны приехали в Екатеринбург из Северной столицы. Вообще Эрмитаж может похвастаться одной из самых внушительных коллекций испанских художников: около 200 произведений. Первые закупки были сделаны еще по распоряжению Екатерины II, но значительное число работ — целых 84 — приобрел Александр I. После революции в музей поступали вещи из национализированных собраний — в общем, история формирования испанской части коллекции сама достойна отдельного рассказа.

На выставке показаны 34 произведения. Прежде всего стоит обратить внимание на гравюры Франсиско Гойи — Эрмитаж может похвастаться всеми знаменитыми графическими циклами художника. Представлены и другие выдающиеся художники — от Диего Веласкеса до Франсиско де Сурбарана. Впрочем, зрителей порадует не только живопись и графика: на выставке можно увидеть предметы испанского декоративно-прикладного искусства, испытавшего на себе влияние культуры Востока. В том числе испано-мавританские ювелирные изделия, керамику и стекло.

7. «МЕЧТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Пермь, Центральный выставочный зал. До 18 февраля.

В этом году Пермь отмечает 300-летие, и круглая дата — возможность и для художников поразмышлять: что подарил нам город? Что нам здесь нравится? Как мы хотели бы его изменить? Центральный выставочный зал вместе с Пермским отделением ВТОО «Союз художников России» собрал более 60 пермских авторов, оказавшихся в городе разными путями: кто-то родился и вырос, другие приехали после учебы, третьи искали счастья в других краях и потом вернулись. Здесь можно увидеть работы, наверное, самых ярких и самобытных художников Перми — Татьяны Нечеухиной и Максима Нурулина. Или произведения Кирилла Зибницкого, пришедшего в живопись из дизайна. А также творения Вячеслава Петряева, в биографии которого словно воплотилось своеобразие этих мест, где суровость промышленных предприятий сочетается с образцами высокого искусства. Ведь за плечами у художника более 40 лет работы на заводе «Пермские моторы». Произведения этих и других авторов составляют пермскую культурную идентичность, интерес к которой не угасает уже не одно десятилетие.

8. «ДК СССР»

Москва, Центральный выставочный зал «Манеж». С 3 февраля.

Выставка, приуроченная к столетию образования Советского Союза, претендует на звание самой масштабной: 13 тематических разделов, посвященных восьми видам искусства — от архитектуры до кино, всего более 700 предметов. Пространство «Манежа» превратится в огромный ДК — своеобразную лабораторию культуры, где разные виды искусств соседствуют друг с другом, как было в домах культуры по всему Советскому Союзу. Курировать разделы пригласили именитых экспертов, в том числе Зельфиру Трегулову (директора Третьяковской галереи), Евгению Петрову (заместителя директора Русского музея по научной работе), Ольгу Галактионову (директора РОСИЗО). Зрители смогут увидеть уникальные вещи: например, мозаики, созданные художницей Надей Ходасевич-Леже (вдовой Фернана Леже) и подаренные ею Советскому Союзу. Некоторые из них были установлены на площади в Дубне около Дома культуры «Мир» и не покидали этого места вплоть до нынешнего момента. Кроме того, зрителям покажут эскизы Мавзолея Ленина, а также грандиозной и неосуществленной постройки — Дворца Советов. И, конечно, будет живопись: от классиков советского искусства вроде Александра Дейнеки, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Самохвалова до современных авторов в лице Франциско Инфанте-Арана.

9. «ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО. СОКРОВИЩА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ»

Москва, Новая Третьяковка. До 10 мая.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник в представлении не нуждается: на его территории находятся 64 архитектурных памятника, семь из которых — образцы древнерусского белокаменного зодчества — включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И вот в преддверии 1000-летия Суздаля, которое отмечается в следующем году, музей привез в Москву около 600 экспонатов из своего собрания. Причем более 200 из них публике показывают впервые: например, покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638).

Выставка посвящена истории Владимиро-Суздальской земли — места, где формировалось ядро Российского государства. Один из главных экспонатов — златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора (XIII в.), выполненные в технике «золотой наводки», древнейший памятник подобного рода, созданный на территории Руси. Кроме того, можно увидеть редкие иконы — в частности, первый список иконы Владимирской Богоматери конца XIV — начала XV столетия, авторство которого приписывается Андрею Рублеву. Или белокаменного резного льва — символ города Владимира и его князей. В целом это первая масштабная выставка предметов, связанных с историей Владимиро-Суздальской земли, и ее, безусловно, стоит посмотреть. Иначе придется ехать во Владимир и Суздаль (а также Муромцево, Боголюбово, Кидекшу и Гусь-Хрустальный — территория музея огромна) — что, впрочем, тоже обязательно нужно сделать.

Иллюстрации: Блюдце "Серп, молот и шестерня". Рудольф Фёдорович Вильде. Государственный фарфоровый завод. www.hermitagemuseum.ru. На анонсе: Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»; фотография Евгения Халдея.