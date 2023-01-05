Родионовские бабушки: выставка «Чудолесье» в галерее ARTSTORY

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект художника Евгения Родионова переносит зрителей в сказочную повседневность с элементами абсурда.

Галерея ARTSTORY предлагает зрителям совершить необычное путешествие в новогодние праздники. В ее залах в Старопименовском переулке открылась выставка «Чудолесье»: авторский проект вологодского художника Евгения Родионова, в творчестве которого лубочная эстетика соединяется с канонами комикса, причем, совершенно особым образом. Те, кто следят за работами Родионова, знают, что в его вселенной гротеск сосуществует с мягким юмором, а ирония оттеняется абсурдом.Первое, что поражает в картинах, — вавилонское смешение дискурсов, стилей, языков, эпох. Главные героини работ, показанных в ARTSTORY, — бабушки. Почти архетипические персонажи — прошедшие закалку трудностями жизни, но по-прежнему энергичные и боевитые. Художник словно напоминает об укоренившемся стереотипе: многие считают, что Россия — женская страна. По крайней мере, именно бабушки на его картинах играют на гигантской тубе («Ты дуешь, Фрося жмет, и оп — музыка»), возятся в огороде («Так! Господа — помидоры и огурцы! Минуту внимания!») и, как советские управдомши, подозрительно глядят на собеседника: «Ну-ну». Текст — неотъемлемая часть картин Родионова, задумывавшегося о карьере писателя, но в итоге выбравшего художественную стезю. Причем, в этих текстах «коллективное бессознательное» нередко чередуется с образцами советского официоза, и получается еще больший абсурд. Одна из его старушек жизнерадостно играет на трубе: «Чтобы громко, чтобы огого!». Другая вопрошает персонажей мультфильма «38 попугаев»: «Шапки надели?». Третья ругает товарку, решившую нырнуть в кроличью нору: «Куда без очереди?». Ну а «вишенкой на торте» выглядит картина с надписью: «Дружные поганки как правило менее поганы».— Евгений Родионов взял за основу народное искусство и максимально его актуализировал, — рассказала «Культуре» искусствовед Анна Апресян. — А еще интегрировал в изображение текст, который зачастую сбивает с толку, но при этом добавляет смысловые уровни. Кроме того, художник обращается к вещам, актуальным для многих — к темам взаимоотношений или осознания окружающей действительности. И самое любопытное — его работы цепляют зрителя, вовлекают его в происходящее. Мы тоже этому посодействовали. Одна из картин посвящена крику как выплеску эмоций. Мы разместили рядом авторскую наклейку, на которой написано «Место для крика». Это побуждает человека стать частью произведения.Сам художник предлагает зрителю, включиться в процесс разгадывания, ведь в его картинах много намеков и перекличек. Впрочем, от однозначных трактовок автор открещивается: «Я понял, что правильных ответов может быть много, а неправильных — еще больше». А все потому, что творчество для него — волшебство и алхимия, а не строгая математика, где все просчитано. Сказку нельзя препарировать, словно лабораторную лягушку: «Мир на картинах — Чудолесье, таинственный заповедник, — объяснил Родионов журналистам. — И как в любом заповеднике жизнь здесь протекает естественным образом. Вам может показаться, что местами она похожа на нашу жизнь, но это иллюзия. И если мы будем все принимать за чистую монету, мы только отдалимся от истины. Как художник я нахожусь примерно в одинаковой ситуации со зрителями, потому что для меня карта Чудолесья открывается постепенно. Я сам не всегда понимаю происходящее».В общем, Евгений Родионов намекает: искусство — вещь в себе, даже если она до абсурда похожа на нашу жизнь. Остальное додумывайте сами. Уходит он и от вопроса на тему любимых художников. Единственное, соглашается дать своим работам определение: «родионовская живопись».— Можно сказать, что кроме лубка он вдохновляется Анри Руссо, отсюда — дикие животные на картинах, например, обезьяны, — рассказала «Культуре» Анна Апресян. — На выставке есть работа, изображающая картавого тигра, который вместо рычанья издает звук «Л-л-л-л». Композиционно и сюжетно она похоже на картину Руссо. Но поскольку сам художник абстрагируется от искусствоведческих параллелей, остается верить его словам — что он не помнит, как появились эти животные. Они просто оказались во вселенной его работ. Самое главное — Евгению Родионову удалось создать целый мир и выстроить определенную мифологию. Его работы связаны друг с другом: зритель, переступающий порог галереи, попадает в альтернативную реальность, продуманную до мелочей. Это подробный рассказ о Чудолесье — месте со своим узнаваемым ландшафтом и героями. Родионова невозможно перепутать с другими художниками, хотя картины авторов, вдохновляющихся лубком, нередко похожи. Вообще эта выставка — глоток свежего воздуха. Ведь сейчас хочется поймать ощущение праздника — начало чего-то совершенно нового. И выставка Евгения Родионова — своеобразный портал в праздничное настроение».