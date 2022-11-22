Выставка «Союз нерушимый» к столетию СССР: история страны в художественном творчестве

Елена СЕРДЕЧНОВА

30 декабря 2022 года Советскому союзу исполнилось бы сто лет. В Музее современной истории России открылась выставка «Союз нерушимый», которая напомнила об этой дате.

Напомнила не совсем обычным способом. Экспозиция «Союз нерушимый» посвящена не Советскому союзу, а творческому, вернее, различным творческим союзам. Это неудивительно, если вспомнить, что культурный авангард предложил новый язык пролетарскому государству. Например, к Первому мая 1918 года кубист Давид Штеренберг украсил фасад Зимнего дворца фигурой рабочего, а в 1919 году в красной России появились первые в мире музеи современного искусства — Музей живописной культуры в Москве и Музей художественной культуры — в Петрограде. В тяжелейших условиях интервенции и Гражданской войны советское правительство нашло средства на их создание. Ведь там должно было демонстрироваться новое революционное искусство. Кстати, Московский Музей живописной культуры возглавили Василий Кандинский и Александр Родченко.

Куратор проекта Элеонора Захаржевская рассказала «Культуре», что Творческий союз художников России, а именно он организовал выставку «Союз нерушимый», хотел показать историю страны с необычного ракурса.

— 2022 года — знаковый, год столетия СССР. Безусловно напрашивался вопрос, чтобы показать историю нашей страны, но банально показывать не хотелось. У нас достаточно музеев, которые этим занимаются, разворачивают историческую сторону. И тогда пришла идея показать «союз нерушимый», как союз творческий, союз творческих людей, а не СССР. У нас в стране несколько союзов, которые существуют с 1917 года. Они несут культурный код страны, начиная свой отсчет все с того же 1917 года. Эта выставка посвящена творческим людям, их мировоззрению. Мы постарались подобрать картины, чтобы они соответствовали духу времени, — говорит она.

На экспозиции можно увидеть более ста художественных работ, отражающих историю со дня основания СССР. Пространство выставки разделено на шесть основных разделов — в хронологическом порядке. Картины представлены разные и по художественной значимости, и по тематике, и по направлениям. В первую очередь речь идет об авангарде. У организаторов получилось представить стилевое разнообразие, царящее в двадцатые годы. Дает экспозиция представление и о соцреализме, переход к которому состоялся в начале тридцатых годов, и о периоде Великой Отечественной войны. Эти картины дают понимание, что людям было за что бороться, и почему наша страна победила. В послевоенные годы появляются работы в «суровом стиле», противостоящем соцреализму, возникает андеграунд. Эти картины можно увидеть на экспозиции также, как и картины художников-шестидесятников.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, присутствовавший на открытии экспозиции «Союз нерушимый», считает, что о стране очень интересно узнавать через руку и глаза художника.

— Бальзак сказал забавную фразу, что искусство должно не копировать природу, а выражать ее. Вот здесь мы видим как выражается природа советского человека. Это уникальная выставка, как и сам музей, — заключил он.

Природу советского человека представили картины из собраний Творческого союза художников России, Музея современной истории России, галереи «Веллум» и собраний коллекционеров. В экспозицию вошли работы таких художников, как Андрей Васнецов, Сергей Герасимов, Константин Юон, Кузьма Петров-Водкин, Оскар Рабин, Владимир Немухин, Илья Кабаков, Анатолий Зверев. Трансляция смыслов будет вестись и через архивные кино-, фотодокументы, свидетельства современников, оценки специалистов. Архивные документы предоставил все тот же Музей современной истории, как и ИА «ТАСС». Посетителей ждут лекции, экскурсии, творческие встречи с участием известных историков, искусствоведов, художников.

Заведующая отделом изобразительных искусств Музея современной истории России Вера Панфилова поделилась с «Культурой» мнением, как несостоявшийся юбилей СССР должен освещаться в СМИ.

— Как бы мы не относились к «Красному проекту», он просуществовал более семидесяти лет, а это ни много ни мало жизнь трех поколений. Время было сложное, время больших достижений и больших потрясений, войн — Гражданской и Отечественной, все это сопровождалось большими жертвами. Возможно не стоит делать акцент на политическом устройстве, а делать упор на то, что этот период объединял людей. Это была единая страна с едиными целями и единым, как бы то ни было, народом. Так что этот период заслуживает не только уважения, но и изучения, — полагает собеседница.

По ее мнению, поговорка большое видится на расстоянии как нельзя лучше подходит к феномену СССР.

— Людям, которые живут в определенных обстоятельствах, трудно абстрагироваться. Этим грешат и люди науки, и люди искусства. Иной раз, чтобы описать эпоху, мы переносим на нее свое отношение. Но личное в данном случае надо отодвинуть, оно мешает оценить масштаб «Красного проекта»: была изменена карта Европы, впервые преодолена неграмотность населения, — говорит Вера Панфилова.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов уверяет, что выставка уже состоялась, а для Президентского фонда культурных инициатив очень важно видеть результат поддержанного проекта.

— Я рад, что наш Фонд поддержал это замечательное событие. Я успел пробежаться по залам. Выставка — грандиозная. Ведь мы — советские люди. И когда ты идешь по этим залам от картины к картине, то тебя охватывает буря эмоций. Ты вспоминаешь свое детство, юность, родителей, вспоминаешь то время, которое довелось тебе прожить, радуешься, грустишь, гордишься. Мне кажется, в этой эмоции успех этой выставки, — заключает он.

Посетить экспозицию можно до 15 декабря 2022 года.

Фотографии: Артур Новосильцев / АГН Москва.