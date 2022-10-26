Самые интересные выставки ноября: выбор «Культуры»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

От пейзажей Грабаря до петербургской фотографии 90-х. Что смотреть в последний месяц осени

«Зерцало. Русский провинциальный портрет XVIII–XIX веков»

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж». 15 октября — 4 декабря

Русская живопись долгое время была религиозной: светское искусство появилось, когда человек Нового времени начал вглядываться в себя и ему потребовался свидетельствующий взгляд Другого — художника. В прошлом году «Манеж» уже показывал портреты, созданные русскими мастерами: выставка «Покой и радость» включала в себя более 100 авторов — от Боровиковского до Куинджи. Открывшаяся в тревожное пандемийное время, она и успокаивала, и вдохновляла. С тех пор мировой шторм лишь усилился, и проект «Зерцало» (концепция — Павел Пригара, куратор — Светлана Зенина) — редкая возможность для зрителя перевести дух.

В XVIII–XIX веках портреты в утилитарном смысле заменили фотографию: их заказывали не только представители высшего общества, но и купцы, небогатые дворяне и даже духовенство. В провинции художники были не самого высокого класса, но от этого их творения кажутся еще милее и безыскуснее. И дело не только в любопытных исторических деталях: их герои как бы вглядывались в себя, пытались понять свое место в мире. Что теперь, вглядываясь в их изображения, делаем и мы — зрители.

«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»

Москва, Третьяковская галерея. 18 ноября — 26 февраля 2023

В прошлом году отмечалось 150-летие со дня рождения Игоря Грабаря — личности поистине ренессансного масштаба. Широту своего таланта он осознал еще в студенческие годы: «Моя жизнь потекла по трем различным руслам — научному, литературному и художественному». Блестящий историк искусства, критик, один из организаторов всероссийской охраны памятников и реставрации старины, реформатор музейного дела… А еще талантливый художник, участник выставок объединения «Мир искусства»: стилистически близкий к импрессионизму, однако обладавший размахом и талантом, которого хватило на две совершенно разные эпохи.

В 2021-м Русский музей показывал юбилейную ретроспективу Грабаря. Нынешняя московская выставка — его первая крупная «персоналка» в Третьяковке за последние десятилетия. Кстати, к Третьяковской галерее Игорь Эммануилович имел самое прямое отношение — с 1913-го по 1925-й он был ее попечителем. И за 12 лет успел провести масштабные реформы — от развески (многие хотели, чтобы все оставалось, как при Третьякове, однако Грабарь не боялся перемен) до атрибуции картин. Так что теперь — очередь музея воздать должное своему выдающемуся руководителю.

Выставка Егора Острова «Re:Renaissance»

Москва, Выставочные залы РОСИЗО. 2 ноября — 11 декабря

Один из немногих представителей contemporary art, кто серьезно и с пиететом относится к классическому наследию. Что неудивительно, учитывая бэкграунд Острова: он принадлежал к кругу Тимура Новикова и созданной им Новой академии изящных искусств. На рубеже 1980–1990-х, когда Россия с ошеломляющей скоростью летела в новую реальность, «академисты» сохраняли верность традиции и канону. Коллеги по цеху, пытавшиеся вписаться в мировой арт-рынок, смотрели на них как на чудаков, однако выбранных тогда принципов Остров придерживается до сих пор. Большая ретроспектива в РОСИЗО (куратор — Василий Успенский) представит более 50 произведений, создававшихся в течение последних 30 лет, — причем многие вещи публика увидит впервые. Одна из ключевых работ изображает Михаила Архангела, пронзающего копьем черный квадрат, — торжество классики над современностью, слишком много о себе возомнившей. Внешне вещи Острова напоминают огромные гравюры — они выполнены в авторской технике растровой живописи. Изображения не напечатаны, а созданы вручную — это долгий кропотливый труд. И хотя технологии позволяют творить чудеса в два клика, Егор Остров работает по старинке, не обесценивая ремесло художника. Иначе это уже какие-то фокусы, а не служение главной триаде Нового Ренессанса — Образу, Духу и Красоте.

«Пунктум. Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский. Петербургская фотография 1990-х годов»

Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «Росфото». 26 октября — 10 января 2023

Борис Смелов — один из редких фотографов, кому удалось запечатлеть душу Петербурга. Не помпезного града Петрова, блестящей и холеной европейской столицы, но города, где разворачивалась драма гоголевской «Шинели», где до сих пор бродят призраки и фантомы героев прошлого. Где вместо роскошных парадных — крыши, заснеженные улицы и темные воды Невы. И где человек, подчиняясь истории этого непростого места, да и просто дождливой погоде, чувствует себя как-то особенно одиноко — и все воспринимает слишком остро. Таким «тонкокожим» художником был фотограф Борис Смелов, один из основателей группы «Пунктум», — названной в честь Ролана Барта и его исследования природы фотографии. Смелов и единомышленники — а на выставке можно увидеть работы Марии Снигиревской (его приемной дочери) и Алексея Зеленского — остались верны фотографии par excellence. То есть сделанной по завету грандов вроде Анри Картье-Брессона: черно-белый минимализм, искусная игра света и тени, идеальная композиция, авторская печать (на выставке представлено более ста оригинальных бромосеребряных отпечатков). Но есть в этом «коктейле» и уникальные ингредиенты: образы Северной Венеции — прекрасной даже в своем поблекнувшем величии.

«Сны Сибири»

Москва, Государственный исторический музей. 28 октября — 30 января 2023

Выставка приурочена к грандиозному событию: 130-летию Транссибирской магистрали, соединившей Запад с Востоком и перепахавшей не только жесткую сибирскую почву, но также судьбы людей и целых городов. Одни населенные пункты, хорошо себя чувствовавшие до появления «железки», вдруг захирели — потому что оказались далеко от новой транспортной артерии: так произошло с Томском. Другие, наоборот, именно Транссибу обязаны своим бурным ростом — от поселка строителей до миллионника менее чем за 70 лет: так случилось с Новосибирском. Впрочем, выставка отталкивается от более давних событий: ее основу составляют древние экспонаты из музеев Сибири и Приуралья — пластины, подвески, навершия с изображениями медведей, оленей и птиц. В общем, артефакты, найденные в землях, по которым пролегает Великий Сибирский путь. Показывают и современных художников из разных городов Сибири — тех, кто осмысляет культурное наследие: в частности, Даши Намдакова. Ведь Сибирь до сих пор остается загадкой не только для иностранцев, но и для многих наших соотечественников — тех, кому еще не приходилось бывать восточнее Урала.

«Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии»

Серпухов, Серпуховский историко-художественный музей. 14 сентября — 14 января 2023

Николай Андреев — мастер пикториализма, создатель удивительных дымчатых фотоизображений. Появившийся на свет 140 лет назад, он застал и расцвет фотографии, и поражение живописи, у которой (особенно у импрессионистов) многому научился. Выставку Андреева в прошлом году показывала Третьяковская галерея — представившая работы, подаренные музею семьей художника. Организаторы сделали акцент на живописных ассоциациях и разместили рядом с фотографиями картины классиков: Левитана, Саврасова, Крымова.

Нынешняя выставка «Живопись света» приурочена к 140-летию Андреева. Кстати, мастер был уроженцем Серпухова, где прожил практически всю жизнь. В 1929-м в стенах Серпуховского историко-художественного музея прошла его первая персоналка, однако славы на родине он недополучил, хотя за границей его знали и любили. В отличие от Третьяковки СИХМ в нынешней выставке сделал акцент на фотографическом искусстве: помимо работ Андреева и его современников здесь можно увидеть фотоаппараты из коллекции Политехнического музея. А также творения современных фотохудожников Британской высшей школы дизайна, продолжающих экспериментировать со светописью. Ведь пикториализм не умер: современная фотография — совсем как живопись 100 лет назад — подошла к своему пределу, стала слишком документальной и массовой, и, похоже, цветовые и световые эксперименты для нее — один из достойных путей отступления.

«Романтики реализма»

Пермь, Центральный выставочный зал. 28 октября — 20 ноября

Выставка «Романтики реализма» объединила четырех российских классиков — Сергея Гавриляченко, Валерия Полотнова, Алексея Суховецкого и Юрия Грищенко. Для этих художников традиция — не застывшая каменная глыба, но нечто живое и вдохновляющее. У каждого из мастеров — свой язык, свои образы, свой мир. Общее — верность русской реалистической школе: когда классика не ощущается как бремя, а постоянно дает импульс к творчеству. В картинах Сергея Гавриляченко ирония и легкость бытия лишь оттеняют серьезную, трагическую интонацию. Как самурай каждый день помнит о смерти, так и Сергей Александрович не боится поднимать экзистенциальные вопросы. Он спокойно глядит в глаза неизбежному и нередко затрагивает темы, от которых обыватель прячется в пестроте будней: одиночество, старость, нищета. Другой художник, Валерий Полотнов, — тонкий лирик, воспевающий красоту русской провинции. Это может быть уютная Коломна, бесконечные степи Хакасии, сдержанный холодный север… Но за этими образами нельзя не увидеть извечные вопросы: кто мы и куда идем? Для Алексея Суховецкого одна из главных тем — Москва с ее изменчивой красотой, сочетающая старинные особняки со стеклянными башнями Сити. И это не уродливый Франкенштейн, но живой город — во всей его цветущей сложности. Не менее философские — его натюрморты, где предмет оживает, как в картинах Пименова, и за ним обнаруживается история отдельной жизни. Наконец, Юрий Грищенко — автор поэтичных пейзажей, а также исторических картин, проникнутых особым щемящим чувством. И любованием красотой — как у художников объединения «Мир искусства», но без тени жеманства или эскапизма.

Что еще объединяет художников? Конечно, дружба, длящаяся уже не один год. А кроме того — доброжелательная творческая интонация, когда картины не отталкивают, а приглашают к разговору. Вот и выставка, приехавшая в Пермь, предлагает зрителю стать попутчиком в творческом путешествии: когда можно, как в купе, внезапно найти родственную душу и всю дорогу проговорить о самом главном.

Фотографии: