Победа над солнцем: в Парке Малевича представили современное искусство

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Выставка под открытым небом проходит при поддержке Третьяковской галереи.



Фотографии: Александр Авилов / АГН Москва

Говорят, что большую надпись «При чем тут Малевич?» хорошо видно из электрички, подъезжающей к подмосковной станции Раздоры. Впрочем, можно добраться и на автобусе — всего-то шесть километров от МКАД. Сто лет назад здесь бродил по лесным тропинкам Казимир Малевич — когда приезжал на дачу в Немчиновку к родителям своей второй жены, Софьи Рафалович. И даже похоронили маэстро в этих краях, хотя умер он в Ленинграде в 1935-м. Гроб (не в виде креста, как завещал Малевич, а более привычной формы) на поезде привезли в Москву, тело художника кремировали, а урну с прахом захоронили под могучим дубом здесь же, в Немчиновке. Далее в истории обнаруживается множество пробелов. Говорят, в дуб после войны попала молния, и от огромного дерева остался лишь обугленный пень. А урну с прахом откопали любопытные дети, мечтавшие найти клад: разочаровавшись, они высыпали прах обратно в землю. Как бы то ни было, могила всемирно известного художника затерялась — и лишь в прошлом десятилетии стараниями энтузиастов удалось установить ее местонахождение. Правда, и здесь поклонников ждало разочарование: на месте погребения Казимира Севериновича возвели жилой комплекс. В итоге Малевич так и остался «бездомным», а его прах — рассеянным по зеленым подмосковным полям.И все же забыть о всемирно известном художнике было бы негоже. В прошлом году между Барвихой и Немчиновкой открылось новое природное арт-пространство, которое назвали в честь «гения места» — Парк Малевича. Окрестности, конечно, причесали и облагородили: появились большие «ворота» в виде двух черных кубов с зеркальными стенками, аккуратные дорожки, минималистичные павильоны кафе. В пространстве, которое носит имя легендарного супрематиста, не должно быть «фильдеперса» — только строгие геометрические линии. И, конечно, светящая надпись «При чем тут Малевич?», которая побуждает слезть с электрички и углубиться в лес — чтобы ответить на вопрос. А помочь зрителям должны инсталляции современных художников, которые разместили в Парке при поддержке Третьяковской галереи. В конце концов, при чем тут Малевич, если рядом нет современного искусства?Куратором экспозиции под открытым небом выступила Ирина Горлова, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи. Всего отобрали семь работ — некоторые разместили недалеко от кафе, другие спрятали в лесу. Прогуливаться между ними можно под руководством аудиогида, рассказывающего и про Малевича, и про Немчиновку, и про удивительные дела минувших дней — вроде работы над футуристической оперой Михаила Матюшина «Победа над солнцем», где Малевич впервые показал «Черный квадрат» — еще как элемент декорации.Авторов размещенных в Парке работ принадлежат разным поколениям — одни громко заявили о себе еще в 1960-1970-е, другие — ближе к нашим дням. Однако все они создавали искусство, далекое от официоза: непарадное, связанное с личным опытом, недекларативное и созерцательное. К традиции авангарда напрямую отсылает «Человек сидящий» Игоря Шелковского, размещенный на крутом холме. Правда, фигура, составленная из заржавленных балок, вовсе не кажется самодовольным «царем горы». Скорее — почти роденовским мыслителем, обхватившим ноги и погрузившимся в тяжкие думы. Он смотрит на зрителя сверху, словно с высоты ушедшего столетия, и спрашивает: ну как живется в 2022-м? Коммунизм так и не построили и Марс не колонизировали, да?..Рядом с ним — «Античная голова» авторства Аристарха Чернышева, отца российского медиа-арта. Брошенная на землю, она выглядит обломком классической культуры: метафора, не нуждающаяся в пояснениях. Однако вместо лица — пустота: ни носа, ни глаз. Только крутится «бегунок», как на экране компьютера: знак загрузки, обычно вызывающий раздражение у интернет-пользователя. Цифровое искусство позволяет создавать все что угодно — но при этом опирается на «золотой фонд» культуры, не может порвать с ним до конца, пользуется его достижениями: наверное, можно понять работу и так.Вячеслав Колейчук — один из пионеров российского кинетического искусства — создал «Реконструкцию механической самонапряженной структуры Карла Иогансона»: конструкцию из труб и тросов, хрупкую на вид, но при этом надежную и прочную. За ее простотой и лаконичностью скрываются инженерные и художественные озарения: свой первый патент на изобретения Колейчук получил еще в годы учебы в МАРХИ и впоследствии легко соединял несоединимое — рациональное и художественное.Творческий тандем — супруги Франциско Инфанте-Арана и Нонна Горюнова — представили две работы. Первая — протянутые между деревьями тонкие нити, прочерчивающие горизонталь через вертикаль стволов («Вертикаль-горизонталь»). Таким образом, в чаще леса внезапно обнаруживается гармония, симметрия, геометрия — то, что действительно свойственно природе, однако многие ошибочно считают присущим лишь рукотворным объектам. Другая работа, «Жизнь квадрата», отсылает напрямую к Малевичу: правда, квадрат у Инфанте и Горюновой, подвешенный к дереву, получился необычный — но узнаваемый для тех, кто видел их «артефакты» (инсталляции, внедренные в природную среду). Состоящий из множества зеркальных плоскостей, наклоненных друг к другу, он отражает и золотой ковер листьев, и зрителей, задравших головы. Причем, в каждом «квадратике» отражение разное: наглядная иллюстрация того, что искусство, конечно, воспроизводит жизнь, но всегда на особый манер.И, наконец, две работы Леонида Тишкова — ловца «частной луны» (знаменитую одноименную серию недавно показывали в Мультимедиа Арт Музее). В этот раз художник представил не только луну, качающуюся на лодке в живописном пруду, но и «Частное солнце» — работу, вдохновленную картиной «Банкет» Рене Магритта: с багрово-красным шаром среди деревьев. Алый светящийся лайтбокс разместили таким образом, чтобы по соседству каждый день опускалось за горизонт настоящее солнце — к вопросу о реальности и его «дубликате» — искусстве. В итоге получилось эффектно и поэтически — можно сказать, «Победа над солнцем» на этот раз удалась.