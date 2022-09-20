Петр I и феминизм: выставка «Новый человек» в Новом Манеже

Татьяна ФИЛИППОВА

РОСИЗО и Министерство культуры РФ открыли выставку-инсталляцию «Новый человек», приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Выставка в Новом Манеже завершает длинный ряд мероприятий, вошедших в программу празднования юбилея великого русского императора, прорубившего для нас окно в Европу. В этом ряду были масштабные выставки в Эрмитаже и в Историческом музее, водный праздник в Калининграде, где Петр под именем урядника Петра Михайлова учился артиллерийскому делу, Большой Петровский фестиваль в Шлиссельбурге и Выборге и много других событий.

«Понятно, что мы не можем конкурировать с такими музеями, как Петергоф и Эрмитаж, — поделилась с «Культурой» генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, — они хранят огромное количество артефактов, связанных с Петром Великим, — куда нам с ними тягаться. Поэтому мы должны были придумать что-то такое, что будет интересно и нам, и зрителям».

Поскольку юбилейный год подходит к концу, вполне логично сделать что-то резюмирующее все праздничные события. Так родилась эта выставка, в которой приняли участие около 30 музеев и частных собраний. Она напоминает, что реформы Петра изменили не только русское государство, но и общество.

О том, как сильно изменилась общественная жизнь, мы иногда просто не задумываемся. Не подозреваем, например, о том, что городские общественные пространства в русских городах появились благодаря петровским преобразованиям: до этого ни публичных парков, ни садов, ни площадей в городах специально не создавали, да и сами города никто не планировал, они росли стихийно. Первый в русской истории план развития города был разработан для Санкт-Петербурга итальянским архитектором Доменико Трезини, который создал образцы типовых одноэтажных домов для «подлых» и «благородных» петербуржцев.

Первая русская печатная газета «Ведомости» (на выставке можно увидеть оригинальный экземпляр) тоже была учреждена петровским указом: император лично отбирал для нее материал и даже читал корректуру.

Петр немало сделал и для женской эмансипации: императорскую корону после его смерти унаследовала его жена, Екатерина I, и благополучно правила, хотя и с опорой на Тайный Совет. Еще недавно такое было просто невозможно представить. С этого момента началась эпоха женского царствования в России — весь восемнадцатый век страной, за исключением нескольких лет, рулили императрицы.

При Петре женщин впервые стали награждать орденами — для этого был специально учрежден орден Святой Екатерины. А самое главное, они впервые начали принимать участие в общественной жизни, посещать ассамблеи, балы и маскарады.

Это была серьезная реформа — проведенная сверху, как всегда в России. Поэтому Петр на выставке в Новом Манеже тоже глядит на все, им созданное, с высоты. В центре выставки — огромная, под потолок скульптура Петра. Он всматривается куда-то вдаль, и снизу кажется, что его фигура немного плывет. Автор этой работы, петербуржец Павел Игнатьев, объяснил «Культуре», что это не обман зрения, а часть замысла.

«Замысел состоял в том, чтобы показать молодого Петра трансформирующегося. Знаете, как бывает у подростка: то нос у него вырастает, то ноги, то уши. Если бы задача была представить императора в его зрелые годы, мы сделали бы фигуру более статичной. А здесь он молод. Да и тема выставки — изменения, трансформация. Одежда у Петра, как видите, европейская — в боярском платье он вряд ли мог бы сидеть так свободно. А здесь он сидит в вольной позе где-то на берегах Яузы, сам не зная, что сделает в следующую минуту».

Семиметровый монумент был придуман и сделан в рекордные сроки — за полтора месяца. Материал, из которого он изготовлен, — особый скульптурный пенопласт, который варится в больших кубах. По словам автора, на Петра ушло восемьдесят кубов, это немало. Создавалась скульптура с использованием современных технологий.

«Я сделал модель фигуры высотой пятьдесят сантиметров, — рассказывает Павел Игнатьев, — ее отсканировали, потом в работу включились роботы, которые режут пенопласт 24 часа в сутки, но без ручной доработки все равно не обойтись. Несмотря на мой опыт работы в монументальной скульптуре (я реставрировал ростральные колонны в Петербурге), перевести 50-сантиметровую модель в большую фигуру без проблем не удается. Когда вы видите что-то большое, вы по-другому смотрите. Надо было еще придумать, как он будет с высоты на нас смотреть, у него же голова полтора метра».

Пенопласт покрыли специальным составом и тонировали, так что он похож на старый, потемневший от времени камень. Как будто это не свежеизготовленный объект, а парковая скульптура, потемневшая от времени и дождей.

Поскольку пространство Нового Манежа небольшое, зритель оказывается буквально у ног Петра — отойти толком некуда. Под семиметровым монументом чувствуешь себя примерно как пушкинский Евгений перед Медным всадником. Но этот Петр точно не сорвется со своего места: он сидит в вальяжной позе, снисходительно посматривая сверху на нас, маленьких людей, которые восхищаются величием его замыслов.

Выставка продлится до 6 ноября.

Фотографии: Александр Авилов / АГН Москва