Самые интересные выставки сентября: выбор «Культуры»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Что российские музеи предлагают зрителям в первый осенний месяц

1. «ЛИКИ МОДЕРНА». Москва, Третьяковская галерея, до 18 сентября

Стиль, охвативший на рубеже XIX–XX веков всю Европу, не мог не оказать влияния на Россию. Как и в других странах, он затронул многие виды искусства — от живописи и архитектуры до моды — и стал последней яркой вспышкой перед катастрофой Первой мировой. В России модерн обрел национальный колорит, что тоже было частью его философии, и вылился в шехтелевские «терема», васнецовские картины и врубелевские изразцы, абрамцевские резные шкафы. Третьяковка недавно обращалась к этому стилю, получившему в истории разные названия, от ар-нуво до сецессиона, — в выставке «Русский модерн. На пути к синтезу искусств». Теперь она показывает работы Бродского и Головина, Конёнкова и Голубкиной, Боткина и Богаевского. Отдельного внимания заслуживают плакаты: «низкого жанра» не чурались и многие западные художники той поры — например, чех Альфонс Муха. В экспозиции можно увидеть плакат, выполненный Львом Кекушевым, прославившимся своими архитектурными проектами, а также афиши Георгия Якулова и Льва Бакста. И убедиться, что модерн многолик и всегда узнаваем. А еще — практически неисчерпаем как тема исследования.

2. ДАШИ НАМДАКОВ. «ТРАНСФОРМАЦИЯ» Красноярск, Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова, до 13 ноября

Бурятский художник давно обрел международный статус, однако с Красноярском его связывает как минимум одно важное обстоятельство. Здесь он учился в Красноярском государственном художественном институте, причем среди его наставников был известный скульптор Лев Головницкий, поддержавший самобытного молодого художника. Нынешняя выставка посвящена 55-летию Намдакова и включает в себя около 60 работ, а также фильм о скульптуре «Трансформация», специально созданный для проекта. Эта скульптура — огромная голова, словно слепленная из камней и валунов, — в 2019 году была установлена в кампусе Сибирского федерального университета. Внутри нее — своеобразная пещера, на стенах которой изображены следы минувших культур. Намдаков создает произведения, где прошлое и настоящее, древнее и вечное перемешаны причудливым образом. И напоминает зрителю, что мир не начался 25 лет назад, с изобретением смартфона, а прошел огромный многовековой путь, и его истоки в чем-то могут быть интереснее новейших достижений.

3. «СКУЛЬПТУРА ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. В РАМКАХ ГОДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ЭРМИТАЖЕ». Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, с 24 сентября по 13 ноября

Петр I был новатором во многих смыслах, в том числе в области коллекционирования. Его главный проект — знаменитая Кунсткамера, кабинет редкостей, однако неутомимый император собирал, например, и круглую скульптуру. В России она долгое время не приветствовалась — по религиозным причинам. Предпочтение отдавалось иконам, лишенным натурализма, который отличал античные памятники. Петр Великий тем не менее и здесь совершил революцию: собрал внушительную коллекцию статуй и бюстов — более 250 произведений, из которых до наших дней сохранилось две трети. Эрмитаж обещает показать 19 работ из коллекции императора: большая часть из них хранится в коллекции музея, так что срыва планов быть не должно.

4. «РЕНЕ МАГРИТТ. ВЕРОЛОМСТВО ОБРАЗОВ». Хабаровск, Дальневосточный художественный музей, до 11 сентября

Магритт — редкий гость российских выставок: его живописных вещей нет в отечественных музеях. Нынешняя экспозиция «Рене Магритт. Вероломство образов», вошедшая в программу «Национальный проект «Культура», — хорошая возможность вживую увидеть творчество загадочного бельгийца. Хотя в Хабаровск привезли все-таки не живопись, а литографии — 50 работ, отсылающих к знаменитым картинам художника. Среди них — «Сын человеческий»: мужчина в котелке, лицо закрыто яблоком. Известно, что художник был агностиком, но в этом произведении не удержался от отсылки к библейской тематике. Другая знаковая вещь — литография «Вероломство образов», давшая название всей выставке. На ней изображена курительная трубка с подписью «Это не трубка». Магритт словно предвидел главные философские битвы XX века, когда структуралисты и их последователи четко отделили знак от реальности, а предмет — от его изображения. Искусство, как и язык, существует по собственным законам — пришли к выводу выдающиеся мыслители, и бельгийский сюрреалист оказался их пророком.

5. «НОСОРОГИ НА ЧЕРЕПАШЬИХ БЕГАХ В МОСКВЕ». Москва, Музей AZ, с 7 сентября до 20 ноября

В этом году известному нонконформисту Дмитрию Плавинскому исполнилось бы 85 лет, и Музей AZ решил посвятить художнику новый проект. Зрители смогут не только окунуться во вселенную Плавинского, а черепахи и носороги были ее составной частью, и за этими символами стояла особая философия, но и впервые увидеть все его офорты, собранные в одной книге. Издание, подготовленное женой художника, искусствоведом Марией Плавинской, музей приурочил именно к выставке. Вторую часть экспозиции составят архивные фотографии, предоставленные супругой Плавинского и его дочерью Елизаветой, причем многие из них публика увидит впервые.

Дмитрий Плавинский был одним из самых загадочных художников-нонконформистов и одновременно одним из самых виртуозных: недаром он занимался офортами, высокую планку в которых задал его кумир Альбрехт Дюрер. Отсюда, кстати, и носорог — отсылка к известному листу Дюрера, никогда не видевшего диковинного зверя и изобразившего его по чужим рисункам и описаниям. Так и реальность Плавинского — одновременно реалистична и фантасмагорична и ускользает от любых слишком простых описаний.

6. «МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ. К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, до 23 октября

На фоне недавнего масштабного проекта Третьяковки эта выставка кажется более скромной — не 300 работ, а «всего лишь» 200. Тем не менее из-за ажиотажа Русский музей вынужден был продлить работу экспозиции до 23 октября (изначально ее планировали завершить 2 августа), а также сделать именными электронные билеты. Что поделаешь — магия Врубеля действует на зрителей уже больше века. Гениальное и вечное, хрупкое и беззащитное — все перемешалось в творчестве художника. И остается лишь гадать, как в его угасающем разуме рождались образы, воплощенные, например, в «Шестикрылом Серафиме», представленном на выставке. Есть здесь и пронзительные больничные работы — в Москве из них сделали целую галерею, — и знаменитый «Автопортрет с раковиной», и сама перламутровая раковина, так заворожившая маэстро. И, конечно, представлена его «демонология», но главное — портреты любимой жены, певицы Надежды Забелы, чье хрустальное сопрано напоминало ослепшему, помещенному в лечебницу Врубелю о прошлой счастливой жизни.

Фотографии: выставка «Лики Модерна», автор фото – Сергей Киселев / АГН Москва; на анонсе выставка «Михаил Врубель», автор фото – Наталья Вайнштейн