Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова: «Наш новый центр «Планета Океан» будет виден даже из космоса»

Татьяна ФИЛИППОВА

Калининградский Музей Мирового океана готовится к одному из главных событий года — морскому фестивалю «Водная ассамблея». О том, как он будет проходить, «Культуре» рассказала директор музея Светлана Сивкова.

— Светлана Геннадьевна, в этом году ваш фестиваль посвящен Петру I, и вы отмечаете не только 350-летие Петра, как вся Россия, но и еще одну дату, годовщину первого визита российского императора в Кёнигсберг, нынешний Калининград.

— Да, Петр Великий впервые побывал в Кёнигсберге с великим посольством в 1697 году, 325 лет назад, учился здесь артиллерийскому мастерству и получил диплом огнестрельного мастера и художника фейерверков. Фридрихсбургская крепость помнит юного Петра, поэтому именно здесь будет установлена скульптура, которую Зураб Константинович Церетели решил подарить нашему музею. На Фридрихсбургских воротах, в нашем историко-культурном центре, появится памятник молодому Петру, задорному, бегущему куда-то с лодочкой в руке. В крепости находится школа навигацких наук, поэтому он здесь очень уместен.

«Водная ассамблея» у нас всегда ассоциируется с Петром, мы проводим такие праздники с 2006 года, но этот год особенный. Центром юбилейной программы станет морской парад, на воду выйдут все малые исторические суда, которые есть в нашем музее, они парадным строем пройдут рядом с нашими гигантскими кораблями, пришвартованными у причала Набережной исторического флота. В этот же день состоится открытие памятника Петру I, который пришел к нам тоже водным путем, паромной переправой из Санкт-Петербурга.

— Недавно стало известно, что Музей Мирового океана станет первым музеем-заповедником в Калининградской области. Что вам даст этот статус?

— Мы надеемся, что будет наконец достроен наш главный корпус, «Планета Океан». Мы не являемся заказчиками и подрядчиками на строительстве этого грандиозного, уникального объекта, и нас очень беспокоит, что дела идут крайне медленно. Сейчас главная наша задача — завершить строительство и создать экспозицию, рассказывающую о природе Мирового океана, о морском культурном и природном наследии. Сегодня это крайне важно, на повестке дня такие слова, как изменение климата, ресурсы, нехватка воды, а это все то, о чем говорит экспозиция Музея Мирового океана.

В этом году президент объявил 10-летие науки и технологии в нашей стране — тоже очень важный вопрос, и это тоже про нас, потому что мы не только музей природы, но и музей науки и техники. У нас огромнейший флот, пять больших кораблей, самых разных. Ледокол «Красин», самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь», единственная в стране подводная лодка-музей «Б-413» и средний рыболовный траулер «СРТ-129», а также плавучий маяк «Ирбенский». На борту научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», последнего корабля звездной флотилии, тоже размещены наши экспозиции.

Наш музей сложный, уникальный в своем роде. Я уже упоминала исторические суда, которые мы собираем. У нас порядка пятидесяти лодок из самых разных уголков нашей страны: чукотские байдары, донские каюки, берестяные лодки Архангельска, кижанки, карякские лодки. Чтобы представлять все эти средства передвижения по воде, нам нужна своя площадка, и мы надеемся, что нам в этом плане поможет Калининградская область, предоставит какой-нибудь старый объект на берегу, который мы восстановим и разместим в нем наши средства передвижения по воде и крупные предметы из нашей коллекции — якоря, двигатели, подводные аппараты.

Наш музей — это музей моряков, музей, который занимается патриотическим воспитанием, для нас это всегда было важно, а сегодня особенно. Мы ведем рассказ о морской истории России, начиная с первых наших исследований океана, исследований Арктики и до современного флота.

Клубы юных моряков, океанологов, которые у нас открыты, школа навигацких наук — это и есть тот самый патриотизм в действии и та профориентация, о которой сейчас много говорят, потому что стране не хватает судостроителей, не хватает инженеров.

Мы создаем морскую базу на берегу Куршского залива — кстати, это место тоже было связано с Петром. Молодой Петр приходил сюда на галерах, у нас есть старинный маяк, который мы хотим отреставрировать, создать яхтенную базу.

Мы проводим для школьников походы на ялах — они идут в течение недели по рекам Преголи и Дейме и выходят в Куршский залив, где мы и собираемся создать яхтенную базу, чтобы обучать школьников, курсантов, кадетов морскому делу. Люди, которые поднимают парус, выходят в море, — особые люди, и нам хочется научить наших юных моряков поднимать парус.

— Когда вы рассказываете о морском природном наследии, мне вспоминается роман Жюля Верна «Капитан Немо». Капитан, управляющий фантастической по своим возможностям подводной лодкой, объясняет своим гостям, какой прекрасной может стать жизнь, если человечество будет разумно использовать ресурсы Мирового океана. Как вы думаете, когда это произойдет и произойдет ли вообще?

— Я оптимист по натуре, иначе не была бы директором Музея Мирового океана, я верю в здравый смысл, в то, что люди будут становится мудрее и добрее. Надеюсь, что мы все-таки будем относиться к ресурсам и планеты, и океана разумно, и для этого, собственно говоря, мы и служим. Наша задача — рассказать, показать, обучить. К нам ежегодно приходит огромное количество посетителей. Музей Мирового океана, который находится в городе с населением 450 тысяч человек, принимает миллион триста, и многие из наших посетителей хотят стать моряками, заниматься экологией, заниматься спасением океана и земли. Неспроста в нашем федеральном университете совместно с Севастопольским государственным федеральным университетом, Музеем Мирового океана и Институтом океанологии, который находится в Калининграде, организована магистратура по нашему природному и культурному наследию. В этом году первый набор, мы ходим, чтобы как можно больше людей поступило в эту магистратуру. Я вспоминаю времена, когда все хотели быть экономистами и юристами. Это невозможно, нужны творческие и мастеровые руки, нужны инженеры, кораблестроители, экологи, геологи, географы. Эти профессии возвращаются, потому что они связаны с нашей планетой. Нам очень много надо работать в изучении планеты, в изучении жизни в целом, создании новых лекарств, многие из которых будут получены из океана.

— Согласно концепции музея заповедника, вам предстоит в ближайшие годы довести число посетителей до двух миллионов, то есть увеличить его почти вдвое. Чтобы это произошло, понадобятся, наверное, не только выставки и научные программы, но и соответствующая туристическая инфраструктура — гостиницы, рестораны.

— В первую очередь нам нужно построить экспозиционный корпус «Планета Океан», это очень важно. Это уникальный объект, здание высотой сорок два метра в виде стеклянного шара, 1200 стекол, каждое со своим рисунком. Наш друг Алексей Архипович Леонов, когда мы начали строить, сказал: «Знаешь, Светлана, «Планету Океан» будет видно даже из космоса».

В Калининграде неплохая ситуация с гостиницами, что касается нас, есть каюты на борту «Витязя», где можно остановиться, это такой маленький бот-отель на борту большого корабля, поэтому мы можем принимать кадетов из других городов, которые хотят к нам приехать.

У нас ведь, кроме поездки на Куршский залив к маяку, есть еще прекрасный выставочный центр в Светлогорске, где представлена лучшая в России этнографическая коллекция Юго-Восточной Азии — Бали, Индонезия, Китай, Индия, Новая Гвинея. Потрясающая коллекция. Мы месяц назад отметили День этнографа, который отмечается в день рождения Миклухо-Маклая, так вот у нас большая и интересная коллекция из Новой Гвинеи, с уникальными предметами, и, конечно, она отчасти связана с Миклухо-Маклаем и его путешествиями. Сейчас мы размещаем на основе этой коллекции выставку рисунков, которую нам любезно передает Географическое общество. В нашем музее можно провести много времени — и пожить на борту нашего «Витязя», и посмотреть наш гостеприимный город. Мы любим туристов, особенно тех, кому интересен научный, образовательный туризм.

Фотографии: Виталий Невар / ТАСС; на фото — макет экспозиционного комплекса «Планета Океан»