Очарованный Олимпом: выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» вызвала большой интерес

06.08.2022
Материал опубликован в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».
Он родился в 1843 году в слободе Ново-Белгород неподалеку от Харькова. Отец будущего художника, офицер драгунского полка, в 1850-м был удостоен потомственного дворянства. В период обучения в гимназии Генрих начал брать уроки рисования у Дмитрия Безперчего, ученика Карла Брюллова. Поначалу юноша выбрал совсем не творческую профессию. Следуя воле родителя, окончил физико-математический факультет Харьковского университета и, будучи страстным коллекционером бабочек, свою выпускную работу защитил на тему «Об инстинктах насекомых». Лишь после этого уехал в Санкт-Петербург поступать в Императорскую академию художеств. В 1864 году его зачислили вольнослушателем, в 1866-м перевели в ученики. С первых лет обучения Генрих проявил себя как талантливый художник.
На открытой в эти дни в Новой Третьяковке выставке можно увидеть созданные в 1868– 1869 годах (в рамках академической программы) эскизы: «Сошествие Христа в ад», «Разрушение Содома и Гоморры» и «Избиение младенцев». За эти выполненные в технике сепии работы Семирадский получил первые премии, что позволило ему участвовать в конкурсе на соискание Большой золотой медали. Он тщательно готовился, написал полотно «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу» (тоже можно увидеть на действующей в Москве выставке). Сюжетной основой на сей раз послужил рассказ о том, как заболевший Александр принял лекарство от своего друга-доктора, несмотря на присланную завистниками записку, в которой говорилось, что в переданной врачом чаше якобы находится яд. За это произведение живописец получил желаемую медаль, а вместе с нею — звание неклассного художника первой степени и право на шестилетнюю пенсионерскую поездку за границу.
Его эстетическая программа к тому времени вполне сложилась. Будучи академистом, он черпал вдохновение в античном искусстве, утверждал, что «великий гений эллинов — это солнце для академий всего мира». Не избегал идеализации сущего, полагая, что именно красота — наивысшая ценность. О представителях античной культуры говорил: «На своих лучших образцах натуры совершенствовали они свои идеалы».
У направления, к которому относится творчество Семирадского, было немало противников. Академистов называли «беспечальными художниками». Во второй половине XIX столетия большую популярность завоевали передвижники, которые не идеализировали, а обличали действительность. Глашатай их движения, могущественный критик Владимир Стасов однажды в гостях у скульптора Марка Антокольского жарко заспорил с Генрихом Ипполитовичем. Вот как описал эту сцену Илья Репин:
«Когда Владимир Васильевич сказал, что эта скульптура Антокольского из дерева для него выше и дороже всей классической фальши — антиков, Семирадский с напускным удивлением возразил, что он с этим никак согласиться не может: что уже в древности у греков были рипорографы и что Демитриас, афинский жанрист, не так уж высоко ценился у тонких меценатов античного мира.
Владимир Васильевич сразу рассердился и начал без удержу поносить всех этих Юпитеров, Аполлонов и Юнон — черт бы их всех побрал! — эту фальшь, эти выдумки, которых никогда в жизни не было.
Семирадский почувствовал себя на экзамене из любимого предмета, к которому он только что прекрасно подготовился.
— Я в первый раз слышу, — заговорил он с иронией, — что созданиям человеческого гения, который творит из области высшего мира — своей души, предпочитаются обыденные явления повседневной жизни. Это значит: творчеству вы предпочитаете копии с натуры — повседневной пошлости житейской?
— А! Вот как! Следовательно, вы ни во что не ставите голландцев? А ведь они дали нам живую историю своей жизни, своего народа в чудеснейших созданиях кисти.
— Позвольте! — вставил быстро Семирадский. — Да, но ведь это все так мелко и посредственно в сравнении с великой эпохой классического искусства.
— Хо-хо! А Рембрандт, а Вандик, Франц Гальс! Метсю... Какое мастерство, какая жизнь!.. Ведь согласитесь, что по сравнению с ними антики Греции представляются какими-то кастрированными: в них не чувствуется ни малейшей правды — это все рутина и выдумка.
— Зато в них есть нечто, что выше правды, — горячился Семирадский. — Про всякое гениальное создание можно сказать, что в нем нет правды, то есть той пошлой правды, над которой парит «нас возвышающий обман» (по выражению Пушкина); и великие откровения и красоты эллинов, которую они постигли своей традиционной школой в течение столетий, были выше нашей правды. Вот кто обожал формы человеческого тела. И на каких моделях?! На своих лучших образцах натуры совершенствовали они свои идеалы. И только их гениальные скульпторы на основании анатомического изучения тела могли установить для всего мира каноны пропорций человеческого тела. Возьмите, например, античный слепок, кисть руки, — не смейтесь — попробуйте отыскать в натуре что-нибудь подобное.
— Да ведь это-то и есть мерзятина, от которой тошнит, — кричал, уже выходя из себя, Владимир Васильевич.
Его начинал не на шутку сердить этот заносчивый диалектик, с таким неподдельным пафосом защищавший устаревшие академические святости... Во все время продолжения этого спора мы были на стороне Семирадского. Это был наш товарищ, постоянно получавший по композициям первые номера. И теперь с какой смелостью и как красиво оспаривал он знаменитого литератора!».
В 1871 году «защитник академических святостей» отправился за границу. Проехав через Польшу, остановился в Мюнхене, где начал работать над картиной «Римская оргия блестящих времен цезаризма» (ее также можно увидеть в экспозиции Новой Третьяковки). Многофигурную композицию некоторое время спустя представили в выставочном зале Мюнхенского художественного общества, а затем показали на академической выставке в Санкт-Петербурге. Там ее приобрел великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III.
Посетив Дрезден, живописец приехал в Италию и поселился в Риме. Вскоре начал участвовать во Всемирных выставках, что принесло ему международное признание. Картина «Продавец амулетов» получила золотую медаль в Филадельфии, а в Париже за полотна «Светочи христианства» и «Трудный выбор (Женщину или вазу?)» мастера наградили большой золотой медалью и орденом Почетного легиона.
В 1878– 1879 годах Семирадский работал над росписями Храма Христа Спасителя –— циклом по мотивам жития святого Александра Невского, а также композициями «Тайная вечеря», «Крещение», «Въезд в Иерусалим». От большей части тех работ сохранились лишь эскизы и фотографии. Однако часть фресок помог спасти случай: через два года после освящения храма «Тайная вечеря» оказалась испорчена из-за сырости; отреставрированная, она все равно продолжила разрушаться, а в конце 1890-х лучше других сохранившиеся фрагменты были сняты со стен и упакованы в ящики. Сегодня они находятся в фондах Музея Москвы, который предоставил их на выставку в Третьяковку.
В 1879-м художник написал картину «Танец среди мечей» (впоследствии утраченную), два года спустя выполнил ее копию. Писатель Генрих Сенкевич об этом произведении отозвался так: «Только тот, кто собственными глазами смотрел на окрестности Рима и Неаполитанский залив, сумеет понять, сколько правды и души в этом пейзаже, в этой голубизне и в этом созвучии розовых и голубых цветов и в этой прозрачной дали. Если бы эта картина была только пейзажем, если бы ни одно человеческое существо не оживляло тишину и покой, — даже тогда она была бы шедевром».
Особые способности мастера в изображении различных ландшафтов, всевозможных фактур и деталей подмечали многие. К примеру, Александр Бенуа утверждал: «Целиком свое большое дарование Семирадскому удалось проявить только в пейзажах, в которых он сумел, как никто, выразить прелесть южной природы, а также еще — в удивительно мастерской передаче разных аксессуаров: шелковых и шерстяных материй, бронзы и мрамора, перламутра и терракоты. К сожалению, Семирадский не понял круга своих способностей и создал лишь крайне ограниченное количество пейзажей и вовсе не писал чистых натюрмортов, но почти все время брался... за многосложные махины, в которых эти чудные неаполитанские пейзажи и славно написанные античные вещи заслонялись толпой позирующих для живых картин... статистов. Семирадский имел колоссальный успех... так как он сумел... угодить всем партиям — каждому преподнести что-либо по вкусу, даже и ненавистникам академий. Кто не мечтал погреться в лучах южного солнца, приютиться в тени серебристых олив, дремать в душистой траве, прислушиваясь к сонливой трескотне сицилийских акрид. Пейзажи Семирадского, теплые и светлые, бесспорно в состоянии вызвать эти впечатления до иллюзии. Его отлично написанные вазы, канделябры, барельефы, статуи, ларчики, диадемы и прочие античные предметы радовали многочисленных поклонников античности, рвущихся на богомолье в Помпею и Бурбонский музей».
В 1886-м живописец начал трудиться над гигантским полотном «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине». Сам он вспоминал об этом так: «Не знаю до сих пор, примет ли Россия официально участие в парижской Всемирной выставке? На всякий случай готовлю большую картину, крупнее Нероновых светочей. Сюжет ее — Фрина, являющаяся в роли Афродиты во время празднеств Посейдона в Элевзине. Давно я мечтал о сюжете из жизни греков, дающем возможность вложить как можно больше классической красоты в его представление. В этом сюжете я нашел громадный материал! Солнце, море, архитектура, женская красота и немой восторг греков при виде красивейшей женщины своего времени, — восторг народа-художника, ни в чем не похожий на современный цинизм обожателей кокоток».
Три года спустя Генрих Ипполитович показал эту картину на персональной выставке в Академии художеств, где она вызвала восторг зрителей. Критики приняли работу прохладней, по мнению Стасова, на «большом полотне нет... ни одного греческого лица. Среди множества мужчин и женщин... — кто некрасив, кто банален, и во всех них греческого нет ни на единую йоту... все равнодушны, невозмутимы, за исключением лысого старика в левой части картины, который... жадно улыбается на голую женщину, выражая на своем лице животную похоть отцветшей дряхлости».
Вердикт маститого специалиста был суров: картина «в высшей степени холодна и равнодушна». Тем не менее Александр III «Фрину» приобрел, а при покупке впервые высказал желание создать в Санкт-Петербурге национальный музей русского искусства (будущий Русский музей).
Очень много и плодотворно работавший художник скончался после тяжелой болезни в 1902 году. На действующей в Новой Третьяковке выставке можно также увидеть работы его современников: знаменитого британского живописца сэра Лоуренса Альма-Тадемы, братьев Павла и Александра Сведомских, польских мастеров Степана Бакаловича, Вильгельма Котарбинского. Их творения позволяют проследить, как менялся, трансформировался европейский академизм. Произведения давно минувших эпох соседствуют с работами современных авторов — прежде всего представителей Новой академии изящных искусств, петербургского объединения рубежа 1980-х–1990-х. Произведения Тимура Новикова и Ольги Тобрелутс утверждали классические идеалы в то время, когда искусство уходило не только от классики, но и от фигуратива вообще, как и от эстетики в целом.
Эта выставка работала более двух месяцев, так что у зрителей была возможность полюбоваться тщательно выписанными персонажами Генриха Семирадского и убедиться в том, что он ничуть не лукавил, когда утверждал:
«Конечно, я мог бы (поскольку обладаю техникой) значительно сократить расходы на картину и писать многое без натуры: картины мои были бы гораздо дешевле, но я глубоко убежден, что они сразу бы попали в уровень дюжинных, становясь доступными, стали бы посредственными. В одном я не допускаю экономии — в работе: только при расточительности возможно достигнуть в картине впечатления богатства, роскоши; остановиться в картине перед издержкой — это первый шаг к ремесленности, к упадку. Слово «сойдет и так» не должно быть никогда произнесено художником, который еще не потерял веры в свой талант и не подавлен материальным недостатком. Такой программы держались и держатся лучшие художники Европы, и это только может привести к блестящим результатам».