Выставка молодых и талантливых: творческие вузы представляют дипломы своих выпускников

Татьяна ФИЛИППОВА

В рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов в Новой Третьяковке открылась выставка дипломных работ студентов московских художественных вузов.

В Западном крыле Новой Третьяковки с 26 мая по 5 июня представлен новый проект, организованный Министерством культуры РФ, Росконцертом и Ассоциацией учебных заведений искусства и культуры. Выставка дипломных работ студентов художественных вузов в Москве организована впервые, причем, как говорят причастные к этому событию, в рекордные сроки. В экспозицию вошли работы выпускников трех учебных заведений, отличающихся и по своим задачам, и по возрасту.

Самый старший из вузов, Суриковский институт, ведет свою историю с конца девятнадцатого века; художественный факультет ВГИКа, выпускающий художников-постановщиков, был создан в 1938 году; Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки учреждена в 2002-м.

Отличаются и дипломные работы: выпускники Московского государственного академического института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств представляют масштабные масляные работы, акварель и графику; дипломники Академии акварели и изящных искусств — книжную иллюстрацию и флорентийскую мозаику, витраж и произведения ювелирного искусства. А мастерские художников по костюму ВГИКа — костюмы персонажей из разных времен и эпох. Каждый создан к какому-то литературному произведению, роману, повести, пьесе или киносценарию.

На открытии выставки ректор ВГИКа, профессор Владимир Малышев выразил надежду, что Декады выпускников художественных вузов станут ежегодными: «Надо показывать, что наша школа искусств — лучшая в мире».

Первый вице-президент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Виктор Калинин в интервью «Культуре» подчеркнул важность события — не только для выпускников, которые получили возможность показать широкой публике свои работы, но и для вузов.

— Вы не представляете, какой энтузиазм вызвало это мероприятие среди преподавательского состава, среди студентов. Выставку сделали в считаные дни. Российская академия Ххдожеств, которую возглавляет Зураб Константинович Церетели, участвует как координатор. И это логично: образовательная система, которая сегодня позволяет готовить профессионалов в разных областях, была создана Академией художеств, отмечающей в этом году свое 265-летие. А уже потом, в советскую эпоху, начались разветвления этой системы по специализированным институтам.

— Как вы оцениваете экспозицию, соединившую работы художников, которых готовят к совершенно разной профессиональной деятельности?

— В принципе, очень разное впечатление от этих институтов. Суриковский, естественно, отличается от ВГИКа, равно как и от Академии акварели. Есть точки пересечения, но есть и существенные отличия. Но в этом и интерес — увидеть, как существуют в одном пространстве различные школы, основывающиеся на единой традиции, которой уже несколько сотен лет.

Здесь представлены уже конечные результаты образования, я считаю, что было бы интересно представить еще и обучение, учебную программу, которая в каждом вузе проходит по-разному.

— А как это можно было бы сделать?

— Показать, как рисуют учебные постановки, как делают композиции. В большой степени академическое образование объединяют постановки, когда студент непосредственно с натуры пишет под руководством преподавателя. Сама система образования очень сложная и вырабатывается каждым вузом в рамках специализации. Потому что во ВГИКе, допустим, невозможно делать композицию так же, как в Суриковском институте. Тут разные аспекты образовательного процесса. Но каждый захватывающе интересен.

— Нужно ли современному художнику осваивать каноны? Великими становятся те, кому хватает смелости их ломать.

— Без канонов, к сожалению или к счастью, невозможно. До поры до времени они дисциплинируют, дают профессиональный навык. Потому что умение нарисовать в любом ракурсе фигуру, постигнуть законы композиции, тональности, цветности, от них никуда не денешься, это такая партитура, которую необходимо исполнить. Вообще художник очень комплексует или должен комплексовать, по крайней мере когда он не может нарисовать то, что видит перед собой. Пока он не избавится от ощущения, что ему неподвластно умение изобразить мир таким, каким он существует в реальности, это его гнетет. А когда он имеет твердую опору в системе академического образования, он может делать все что угодно, но за этим стоит гарантированный профессионализм.

Академическая структура, созданная за столетия, гарантирует профессиональное качество. А потом ты волен лететь как птица.

— Как вы считаете, есть ли практический момент у этой выставки, есть ли задача помочь начинающему художнику найти заказчика? То есть можем ли мы говорить, что это не только выставка, но и ярмарка профессионалов?

— Да нет, это не ярмарка, это демонстрация освоения школы, пиковый момент образовательного процесса. Когда мы учились — тридцать, сорок лет назад, — у нас такой возможности не было, и эта удивительная инициатива Министерства культуры и других организаций подчеркивает торжественность момента.

Ярмарка, я думаю, не исключается, но это не просто попытка пристроить выпускников куда-то на работу или наладить сотрудничество с галереями, это очень серьезное для самих вузов мероприятие, которое показывает, насколько важное дело они осуществляют. Но одно другого не исключает. Я думаю, что заинтересованные люди придут на эту выставку. Но для студентов это прежде всего праздник и торжество заключительного этапа учебы.

Фотографии: www.news.myseldon.com.