Русский музей открыл петровские торжества на свежем воздухе

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

350-летие Петра Великого – важнейшая дата нынешнего года. Русский музей начал свою юбилейную программу с посадки саженца петровского дуба в Летнем саду и выставки детского творчества. Но только императором интерес юных посетителей не ограничивается: ГРМ представил и уникальный анимационный проект.



Фотографии: www.rusmuseum.ru.

Первые события петровского года в ГРМ прошли по соседству. В Восточном павильоне Михайловского замка открылась выставка «Петра творенье – Петербург», которую прессе представил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев. Выставка одновременно и детская, и ретроспективная: посетители смогут увидеть рисунки российских детей, созданные ими за последние полвека. Возраст художников – от пяти до шестнадцати лет. Юные россияне изображали и первого российского императора, и сюжеты, посвященные истории Санкт-Петербурга: от строительства первых зданий и петровских ассамблей до блокады Ленинграда. Вот что рассказала «Культуре»– На выставке представлены детские работы разных лет, начиная с семидесятых годов. Все они хранятся в Фонде детского творчества. Основная масса — рисунки, которые мы собирали к трехсотлетию Петербурга. У нас тогда был большой конкурс, сначала решили, что он будет городской, а после он перерос во всероссийский и международный. Сам Фонд существует в Русском музее с 1959 года. Дело в том, что первая выставка детского рисунка прошла в 1958 году, она всем очень понравилась – было непривычно видеть детское творчество в художественном музее. Русский музей был одним из первых, кто показал в залах творчество детей. С тех пор эта работа ведется регулярно и коллекция непрерывно пополняется. В 1960-1970- е годы, благодаря большим международным выставкам, у нас появились зарубежные работы. Всего представлено около пятидесяти стран.Музейная работа с детьми требует большого внимания. Когда дети рисуют в музее, есть опасность, что у юных художников появится соблазн сделать копию. А мы хотим, чтобы они пришли в музей, вникли и нарисовали свое понимание этих произведений. Например, всегда вызывает интерес икона «Святой Георгий»: некоторые рисуют один в один: цветовое решение, композиция. А случаются работы, которые преображают изображение в сказочный сюжет: всадник летит над волшебным городом. Вот и на нынешней выставке мы видим собственные представления юных авторов. Например, портреты первого российского императора. Все изображения Петра очень разные, но всегда узнаваемые.Сразу после открытия выставки детского творчества центр событий переместился в Летний сад. Здесь прошла посадка 318-го саженца, пророщенного из знаменитого петровского дуба-памятника. Это событие продолжило программу Русского музея «Всероссийская Дубрава Императора Петра Великого», начатую еще в 2019 году. Согласно ей, к 350-летию императора в исторических местах России и на объектах культурного значения должны быть посажены 350 потомков исторического дерева. Саженцы «исторических» дубков также найдут свой новый дом в наиболее знаковых местах Санкт-Петербурга: в Азовском историко-архитектурном и палеонтологическом музее-заповеднике (как известно, именно этот город стал символом знаменитых походов Петра I), на территории Ботанического сада первого Петровского университета, а также Ботаническом саду Санкт-Петербургского лесотехнического университета. Еще один саженец отправился в Музей Мирового океана в Калининграде, где его посадят у Фридрихсбургских ворот.Виктор Гусев анонсировал некоторые другие события юбилейного года: Русский музей начнет реставрацию Домика Петра, в Летнем саду пройдет специальный праздник, посетителей музея также ожидают обширная лекционная программа и театрализованные экскурсии для детей и взрослых.Но не только петровскими событиями богат нынешний музейный год. Инклюзивный отдел Русского музея представил на киностудии «Ленфильм» творческие итоги деятельности своей мультипликационной студии. Участники программ отдела в сотрудничестве с петербургскими мультипликаторами трудятся над созданием анимационных лент, рассказывающих о русском искусстве. Некоторые из них были продемонстрированы публике. Подробностями с нашим изданием поделилась руководитель отдела социокультурных коммуникаций Русского музея Ольга Гончарова:– У нас существует два мультипликационных проекта. Один «Музей: кадр за кадром», который мы осуществляем совместно с Санкт-Петербургским Институтом кино и телевидения. Наш отдел работает с детьми с особыми потребностями из коррекционных школ. Они вместе со студентами выбирают тему и вместе ходят на занятия, смотрят на картину, узнают ее историю, дети делают эскизы, то, что им приходит в голову. Далее дети приходят в гости в Институт кино и телевидения, студенты показывают, как происходит процесс мультипликации. Ребята пробуют что-то сделать сами, но, конечно, итоговый вариант делают студенты четвертого-пятого курса. Есть еще второй проект «Карл Росси: страницы жизни». Также выбирается тема – как, например, создавался проект Михайловского замка. Ребята создают эскизы и вместе с приглашенными мультипликаторами пробуют создавать фигуры, складывать их. И дети задействованы на всех этапах, мы стараемся с помощью мультипликации втянуть их в рассматривание экспонатов и познакомить с искусством. Многие после таких занятий хотят пойти учиться на мультипликаторов. В сентябре у нас снова начнутся занятия и эти проекты будут продолжены с разными детьми и разными студентами.Такая инициатива Русского музея получила одобрение министра культуры РФ Ольги Любимовой: «Реализация инклюзивных проектов в учреждениях культуры имеет особое значение. Личные истории детей, их впечатления от встречи с шедеврами искусства, – замечательно, что найден такой формат для их воплощения, как мультипликация. Творческое наставничество является проявлением особого отношения к ребятам. Вне всякого сомнения, проект запомнится всем его участникам, а также поклонникам коллекций Русского музея».Всего в рамках анимационных проектов ГРМ было создано шесть лент, посвященных таким шедеврам, как «Черный квадрат» Малевича, «Смолянки» Левицкого, «Купчиха за чаем» Кустодиева, «Охотники на привале» Перова.