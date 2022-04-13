Росомаха и «Славянский шкаф»: как жили древние народы на территории Омской области

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

В Омском музее просвещения последнюю неделю работает выставка «В поисках Архаики: союз Неба, Земли и Воды».

Осколки тысячелетних керамических сосудов, костяные и каменные наконечники стрел, «небесный всадник», почти геральдический лев и огромный бронзовый котел, найденные на территории Омской области, демонстрируются на фоне полотен омских художников, вдохновленных седой древностью. Получается очень интересный коллаж — авторская версия прочтения далекого прошлого Прииртышья.

— «В поисках Архаики…» — завершающая часть нашего музейного проекта «От находок к открытиям». Мы представили его как своеобразное театральное действо, состоящее из трех актов. Первая выставка, которая называлась «Выставка незримого», была посвящена творчеству новосибирского художника Эдуарда Логинова. Он путешествует по Алтаю, в труднодоступных местах очищает и фотографирует древние петроглифы, а затем превращает фото в картины. Во втором акте нашей пьесы декорации сменились — на выставке «Плюшевое солнце, или Чьи в лесу шишки» были представлены лучшие фотографии дикой природы с фестиваля «Первозданная Россия». А в третьем, завершающем акте археологические предметы сочетаются с полотнами шести омских художников, — рассказала «Культуре» куратор выставки Марина Скандакова.

В экспозицию выставки вошли артефакты из фондов трех омских музеев — Музея археологии и этнографии ОмГУ им. Достоевского, Музея археологии и этнографии Омского государственного педагогического университета и Омского музея просвещения. Они отражают все грани местной истории — от каменного века до Средневековья.

Никого не оставит равнодушным, например, бронзовое копье, сделанное около четырех тысяч лет назад. Абсолютно функциональное боевое копье — символичное напоминание о явлении, которое ученые назвали турбино-сейминским транскультурным феноменом. Эти таинственные племена коневодов-бронзолитейщиков вышли откуда-то из районов Рудного Алтая и совершили грандиозный поход на Запад, оказав огромное влияние на судьбы народов Северной Евразии. Воинов-странников отличало великолепное оружие ближнего боя, в котором со всем блеском проявились новые технологии бронзолитейного дела. А еще они первыми стали использовать в сражениях конницу. Роскошный артефакт нашли студенты ОмГУ, проходившие археологическую практику в окрестностях села Окунево. И даже не сразу поняли, что это такое — торчащее из песка копье поначалу приняли за горлышко бутылки.

Зооморфное бронзовое литье запечатлело мифологию наших дальних предков. Видно, что фантазия у древних мастеров была не хуже, чем у создателей средневековых бестиариев. Есть достаточно легко идентифицируемые фигурки. Орел обозначает связь с небом, щука символизирует нижний мир — не случайно их часто находят в могилах шаманов. А вот над подвесками в виде фигурки животного, напоминающего то ли ящера, то ли медведя, исследователям пришлось поломать голову. В конце концов определили, что это росомаха. Очень серьезный зверь, который, защищая свою территорию, будет биться до конца. То есть это были охотничьи амулеты.

Омск богат археологами. Первый открытый лист — разрешение на проведение раскопок в Омске получил в 1893 году Александр Плахов, выпускник факультета Петербургского университета. А научную основу омской археологии заложил ученый Владимир Матющенко, которого ныне именуют «рыцарем сибирской археологии». Владимир Иванович очень тесно сотрудничал с музеями, общался с художниками. Первым художником, обратившимся к древним мотивам, стал выдающийся омский живописец Николай Третьяков. В 60-е годы он наполнял свои работы мифологическими сюжетами и сказаниями Алтая и Таймыра.

Ныне в Омске есть целая плеяда художников, которые работают с произведениями архаики. Во многих картинах отражается привычная для древних трехчастная карта строения мира — верхний мир, нижний — подземный, а между ними — мир людей. Она же запечатлена на древних сосудах. Саргатский сосуд не случайно украшают треугольники. Если его перевернуть, становится ясно, что линия — это земля, треугольники — жилища, орнамент внизу — подземный мир, неупорядоченные ямки сверху — небо и звезды.

— Когда я впервые увидел древние глиняные сосуды и когда мне один из них дали подержать в руках, я посмотрел в эту бездну и понял, что там целый космос, — рассказал несколько лет назад на открытии своей выставки давно вдохновленный архаикой художник Евгений Дорохов. — А когда я узнал, сколько этому сосуду лет, я отнесся к нему как к космическому телу…

Картина Дорохова «Чаша времени» прекрасно отражает это первое яркое впечатление. На другой, названной «Спящий воин», — изображено каменное изваяние, голова которого уходит за облака. Такие изваяния, хотя они изображали мужчин, принято называть «каменными бабами». Одна такая «каменная баба» была найдена при ремонте бывшей поликлиники в центре Омска — она служила «ступенькой».

На батиках Татьяны Колточихиной очень много лодок. Есть и отдельная «Палеоладья». Лодка — предмет весьма символичный. Это и небесная лодка, и та, на которой умершего отправляют в мир предков. Так что керамическая лодочка, найденная в Тарском районе Омской области, явно не утилитарная вещь…

Георгий Кичигин — самый «фантасмагорический художник» Омска — представил на выставке свою картину «Великая степь. Славянский шкаф»: живописное повествование о том, что разные народы могут сосуществовать вместе. Не случайно на полотне изображены перекати-поле — символ кочевников, народов, которые «пролетают» через степь, и икона Георгия Победоносца, напоминающая о славянах.

Древние мотивы отражают и плетеные древнерусские орнаменты Геннадия Павлова, и «солнечные» монотипии Анны Савельевой, и запечатленные будто бы на древних камнях «Духи Алтая» Андрея Машанова...

— Видно, как древние мотивы перекликаются в работах древних мастеров и современных художников, как современные художники переосмысливают эту архаику, интерпретируют ее в разных техниках. Эти мотивы и сегодня живут и играют, — констатирует Марина Скандакова.

Археологические находки, представленные на необычном фоне, воспринимаются как единое целое, как картина, на которой рядом изображены разные предметы.

Да, обращение к археологической теме не случайно — музей размещается в здании, построенном в конце XIX для музея Западно-Сибирского отделения Русского Географического общества.

Фотографии предоставлены Омским музеем просвещения.