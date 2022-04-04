Мумия возвращается: в ГМИИ им. Пушкина проходит выставка, посвященная Древнему Египту. Видеоблог «Культуры»

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ





Выставка – итог совместного проекта Пушкинского музея и Курчатовского института, в рамках которого с помощью КТ сканирования исследовали хранящиеся в ГМИИ мумии. Кстати, одна из них оказалась подделкой XIX века – вместо мумии младенца ученые обнаружили сверток из льняной ткани...





Остальные «вечные тела» тоже преподнесли сюрпризы: оказалось, мумии находятся в «чужих» саркофагах. Например, в гробу с мужским именем Ха-Хор лежит женская мумия идеальной сохранности – судя по тому, с каким мастерством была проведена мумификация, умершая принадлежала к самой верхушке древнеегипетского общества. Такая «рокировка» тел в большинстве случаев была следствием жажды наживы – в XIX столетии, чтобы подороже продать мумии, торговцы стариной вкладывали их в саркофаги, чьи настоящие «обитатели» находились в плачевном состоянии или вовсе не сохранились. Ведь раньше отношение к бальзамированным человеческим останкам было совсем нечеловеческое – мумии использовали в качестве топлива или перетирали, изготавливая целебные снадобья.





Фотография на анонсе: Андрей Никеричев / АГН Москва.