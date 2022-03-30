Культурный «железный занавес»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Могут ли западные страны арестовать экспонаты российских музеев за рубежом и какие выставки с зарубежным участием мы не увидим в этом году

Санкции против России, как известно, не в последнюю очередь затронули и культурные связи. В марте появилась информация, что западные страны могу «экспроприировать» не только финансовые активы, но и находящиеся за рубежом выставочные экспонаты из российских музеев.

В первую очередь речь о судьбе работ импрессионистов, выставленных в парижском Фонде Louis Vuitton. Около 200 произведений из коллекций Пушкинского музея, Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний можно увидеть на выставке «Коллекция Морозовых». Экспозицию, открывшуюся в сентябре 2021-го, уже посмотрело более миллиона человек. Предполагалось, что выставка проработает до 22 февраля, однако в итоге ее продлили до 3 апреля. При этом в прессу просочились слухи о том, что Франция в рамках санкционной политики якобы готова арестовать работы. Это не на шутку встревожило общественность, ведь примеру Парижа могут последовать и другие страны: экспонаты многих отечественных музеев еще не вернулись с зарубежных «гастролей».

Не правая Noga

Российские музеи уже бывали вовлечены в международные конфликты. В частности, неприятная история случилась с шедеврами из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2005 году. Произведения Моне, Сислея, Дега, Ренуара, Мане, Матисса (страховая стоимость работ оценивалась в миллиард долларов) участвовали в выставке французского искусства в швейцарском городе Мартиньи. Экспозиция дорабатывала последние дни, когда картины арестовали по иску фирмы Noga, в то время судившейся с Россией. Однако все разрешилось благополучно: произведения вскоре удалось вернуть в Москву.

Тогда, впрочем, речь шла об иске частной компании, претендовавшей на российские «активы». По-настоящему тревожный звонок прозвучал в 2014-м, когда Британский музей временно предоставил Эрмитажу античную статую речного бога Илиссоса. Это вызвало резкую критику в английской прессе. Британцы никогда не передавали другой стране мраморные скульптуры с Парфенона. К тому же на эти сокровища давно претендует Греция, требуя вернуть их на историческую родину. Автор статьи в The Gardian задавался вопросом: насколько уместен щедрый «пророссийский» жест — учитывая присоединение Крыма и крушение малайзийского боинга. Уже тогда высказывались мысли о том, что санкционную политику нужно переносить на область культуры.

«Возможно все, что взбредет в голову»

Коллекция Морозовых, впервые, кстати, покинувшая Россию, действительно бесценна: на выставке в Фонде Louis Vuitton можно увидеть работы Пикассо, Матисса, Гогена, Родена, Врубеля, Репина, Серова, Кончаловского. Это уже второй показ собраний русских коллекционеров из цикла «Иконы современного искусства». Первый состоялся в 2016-2017 годах: тогда выставку коллекции Щукина в Париже посетило 1,3 млн человек. Страховая стоимость показанных работ тоже была гигантской: 3 млрд евро. В этот раз сумма публично не раскрывается — подобная информация считается чувствительной — но, скорее всего, можно говорить о сопоставимых цифрах. Французские юристы в публикации Le Figaro утверждают, что, согласно закону от 1994 года, Франция не может конфисковать экспонаты российских музеев. Кроме того, специально для выставки был составлен приказ об освобождении от ареста: это делается в случае крупных зарубежных заимствований. А когда показ решили продлить, был выпущен дополнительный указ.

Экспонаты, участвующие в выставке «Фаберже в Лондоне. От романа до революции» в музее Виктории и Альберта в Лондоне, тоже защищены местными британскими законами. В экспозиции, работающей до 8 мая, можно увидеть сокровища из фондов Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана и частного Музея Фаберже. И, конечно, Музеев Московского Кремля, отправивших в Лондон три яйца Фаберже — «Александровский дворец», «Московский Кремль» и «300-летие дома Романовых», а также молитвенник с обложкой фирмы Фаберже (подаренный Николаем II Александре Федоровне в день коронации) и цветок «Анютины глазки», преподнесенный последним русским императором супруге к десятилетию бракосочетания. Как сообщает «Интерфакс», Музеи Московского Кремля не планируют досрочно отзывать экспонаты. ГМЗ «Павловск» и Государственный Эрмитаж не прокомментировали «Культуре» ситуацию.

Русский музей тоже не раскрывает свои планы. Между тем в его филиале в испанской Малаге проходят сразу несколько выставок, в том числе произведений русского авангарда. Кроме того, развернута экспозиция батальной живописи «Война и мир», открытая почти год назад, но в нынешних обстоятельствах звучащая уже иначе. Пока неизвестно, как дальше будет работать филиал. Также работы из Русского музея участвуют в выставке «Василий Кандинский — от фигуративного к абстрактному искусству», проходящей в Палаццо Роверелла в итальянском городе Ровиго. Экспозиция открылась 26 февраля и по графику должна работать до 26 июня. ГРМ пока не объявлял о досрочном отзыве произведений.

А вот Эрмитаж оперативно вернул выставку «Русский авангард. Революция в искусстве», открывшуюся 29 января в центре «Эрмитаж Амстердам». В голландской столице показывали более 500 предметов, причем не только живопись и графику, но и «белое золото» — хрупкий фарфор. Все эти сокровища вернулись в Россию в середине марта. Кроме того, музей планировал быстро вывезти свои произведения из Италии. Однако в итоге, как сообщается на его сайте, Министерство культуры РФ и Государственный Эрмитаж решили не отзывать экспонаты немедленно. Речь идет о картине Пабло Пикассо «Молодая дама», представленной в Фонде Альбы Фенди (планируется, что она вернется в Россию в середине мая), а также о работе Тициана «Портрет молодой женщины в шляпе с пером», выставленной в Королевском дворце в Милане. Еще 23 картины участвуют в экспозиции «Гран Тур» в Галереях Италии в Милане: они останутся там до конца марта, официальной даты закрытия.

Очевидно, что музеи надеются на мирное разрешение споров. И верят, что методы дипломатии куда действеннее прямой конфронтации. Хотя в нынешнее время можно ожидать любых эксцессов, рассказал «Культуре» Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры»:

— В текущей геополитической ситуации вести речь о каких-либо нормах международного или национального права крайне неуместно. Строить какие-либо прогнозы тоже. Санкционный угар европейских недружественных партнеров отражает тенденцию фантазийного порядка введения ограничений на все «из России с любовью». Иными словами, возможно все, что взбредет в голову. Чайковского же «покарали» уже. Вопрос порядка развития событий будет лежать в плоскости готовности Италии, как члена Евросоюза, соблюдать договорные отношения, которыми урегулированы условия проведения выставки и не более того. Также все будут определять новые пакеты санкций.

Главная проблема — логистика?

Многие эксперты полагают, что санкционные риски для музеев не так уж реальны. А вот проблемы с логистикой — настоящая головная боль. Жан-Поль Клаври, специальный советник Бернара Арно (глава группы LVMH, которой принадлежит Фонд Louis Vuitton. — «Культура»), в интервью The New York Times пояснил, что российские кураторы по правилам должны приехать на упаковку картин — однако из-за отмены прямого авиасообщения их присутствие под вопросом. Кроме того, нужно понять, как доставить произведения в Россию. По словам Клаври, возможно придется временно сдать работы на хранение, или хранить их в посольстве, или в надежном сейфе в фонде: «Наша главная цель — это сохранность картин».

О проблемах с перевозкой рассказал The New York Times и представитель Фонда Альбы Фенди, предположивший, что картину Пикассо не отозвали досрочно именно из-за сложностей с транспортировкой. Например, в Рим полотно привезли через Украину на грузовике. Впрочем, трудности с логистикой вполне преодолимы даже в нынешних условиях. Об этом свидетельствует опыт музеев, участвующих в выставках в восточноазиатском регионе. Совсем недавно Россия и Южная Корея отмечали 30-летие установления дипломатических отношений: к этому событию были приурочены две выставки. Первая — «Свет Севера: Русские иконы и декоративно-прикладное искусство XV ̶ XIX веков из Музея русской иконы им. Михаила Абрамова и частных собраний Москвы» — открылась 25 ноября 2021 года в Музее мемориала Сеосомун в Сеуле и проработала до 27 февраля. Как рассказал «Культуре» один из организаторов — независимый куратор международных проектов Андрей Мартынов — несмотря на отмену прямого авиасообщения, иконы успешно вернулись в Москву в середине марта:

— Переговоры по выставке велись почти два года. В самом начале Михаил Абрамов, основатель частного Музея русской иконы, трагически погиб. Корейцы очень хотели привезти этот проект, дважды прилетали в Москву, взяли на себя расходы, и в конце концов все удалось организовать. Никаких проблем с возвратом выставки, тем более связанных с санкциями, у нас не было: все сделали в соответствии с договором. Обратно выставка летела через Абу-Даби — поскольку уже отсутствовало прямое авиасообщение, — однако транзит прошел хорошо.

Вторая выставка — «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство» — открылась в Культурном центре Сечжон (Сеул) в начале января. Работы Ларионова, Гончаровой, Кандинского, Розановой, Малевича предоставили четыре региональных российских музея: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижегородский государственный художественный музей, Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова и Дальневосточный художественный музей. Как рассказал «Культуре» Андрей Мартынов, российские экспонаты по согласованию с Министерством культуры РФ решили оставить в Корее до конца работы выставки — то есть до 17 апреля:

— На открытии выставки, прошедшей в очень позитивном ключе, присутствовали министр культуры Южной Кореи, послы Франции, Мексики, а также посол Российской федерации в Сеуле Андрей Кулик. Он говорил о том, как хорошо складываются культурные отношения между нашими странами и как важно их укреплять. Я верю, что на такой же позитивной ноте выставка проработает до самого конца. Вообще, я 17 раз был в Южной Корее, сделал и там, и в России много арт-проектов. Когда летел на открытие выставки икон, оказался в одном самолете с Владимиром Толстым, советником президента РФ по вопросам культуры: в Сеуле открывали памятник Льву Толстому. А в первую поездку познакомился с директором Пушкинского дома в Сеуле Ким Сонмён, которую президент Путин в 2014-м наградил медалью Пушкина. Дочь Ким Сонмён учится в Строгановке. Эти культурные связи пока еще целы, и, я надеюсь, мы сможем сохранить их на прежнем уровне. Ведь чтобы их выстроить, нужны десятилетия: я сам этим занимался последние 25 лет.

Россия без Шлимана и Шлиман без России?

Пока «красные линии» для музеев не пройдены, и хочется надеяться, что разум победит эмоции. Директор Эрмитажа в письме к группе Бизо, объединяющей директоров крупнейших музеев мира, признался: «Для меня и моих коллег в России важная задача — сберечь коллекции, часть из которых в полном соответствии с нашей политикой открытости находится за пределами страны. От того, как эта проблема будет решена, зависит в целом судьба международных музейных обменов, ради облегчения которых и была создана наша группа. <…> Мы начали год с пророческой выставки о Дюрере, где главным героем был апокалипсис. Его всадники уже с нами — чума, война, голод. Но мы помним, что потом следует окончательная победа над дьяволом и открытие ворот Небесного Иерусалима».

И действительно: если музейные коллекции начнут арестовывать из-за санкций, международный музейный обмен попросту исчезнет и придется вариться в собственном соку. Невидимые стены стали возводиться уже во время пандемии, когда усложнился обмен экспонатами и выставками. Однако угрозы конфискаций способны убить оставшееся доверие на корню. Следует учесть, что музейный обмен между Россией и США фактически отсутствует с 2010 года. Причиной стали судебные разбирательства вокруг библиотеки Шнеерсона — коллекции древнееврейских книг и рукописей, собранной хасидскими раввинами. После революции часть библиотеки была национализирована, однако на излете Советского Союза любавичские хасиды потребовали ее возвращения, и вашингтонский суд в 2010-м встал на их сторону. В итоге наши экспонаты перестали отдавать на американские выставки — из-за рисков ареста.

Нынешние санкции тоже пробили брешь в музейных планах. Германия досрочно отозвала выставку «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж» из Третьяковской галереи — грандиозный проект создавался в кооперации с боннским Фондом искусства и культуры. На неопределенный срок была отложена выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» в Музеях Московского Кремля. Ее основу составляли экспонаты из европейских музеев, которые отозвали еще до открытия. Пушкинский музей в декабре должен был показать проект, посвященный археологу Генриху Шлиману и золоту Трои. Экспозицию планировали привезти из Берлина, где она должна открыться в мае. Однако организаторы — берлинский Музей доисторического периода и ранней истории — похоже, решили не отдавать свои вещи в Москву. Директор Матиас Вемхофф в интервью, опубликованном на сайте музея, заявил, что на выставке не будет экспонатов из Петербурга — хотя Шлиман почти 20 лет провел в России и принял российское подданство. Кроме того, проект, похоже, не приедет в Москву, а сами немцы не надеются продолжить обсуждение судьбы золота Трои — кладов, найденных Шлиманом при раскопках в Турции и вывезенных из Германии советскими войсками (ныне сокровища хранятся в Пушкинском музее).

Пришлось корректировать и другие грандиозные планы. Еврейский музей перенес на 2023 год два масштабных проекта — «Каббала. Тайны мироздания» и «Рембрандт. Еврейский взгляд». В этих выставках была большая «импортная составляющая»: первый проект готовился при поддержке Еврейского музея Амстердама и опирался на экспозицию, уже показанную в Европе — в 2018 году в Вене и в 2019-м в Амстердаме. А для выставки, посвященной Рембрандту, был создан попечительский совет во главе с Михаилом Пиотровским, причем в качестве кураторов приглашены Гэри Шварц, один из крупнейших специалистов по творчеству Рембрандта, и главный куратор Еврейского музея Амстердама Мирьям Кноттер.

Наши экспонаты тоже оказались отрезаны от зарубежных выставок. Не смогла выехать в Германию мумия сибирского кочевника: 1 апреля, в Археологическом музее в Хемнице откроется выставка, рассказывающая о том, как люди использовали украшения — чтобы, например, продемонстрировать свой статус или бросить вызов существующим нормам. Своеобразным «аксессуаром» служили и татуировки, покрывавшие тело кочевника. Мумию собирались привези из новосибирского Академгородка, однако политические события поставили крест на этих планах. Впрочем, организаторы надеются, что сибирский гость посетит выставку хотя бы виртуально — в виде проекции.

И, конечно, наши и зарубежные музейщики — в отличие от политиков — стараются сохранить контакты, надеясь, что нынешняя пауза — временная. Как сказал Михаил Пиотровский в письме группе Бизо: «Я говорил и повторяю, что мосты культуры должны взрываться последними».

Фотографии: www.livejournal.com.