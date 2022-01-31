От телеги до трамвая: в Ельцин Центре можно посмотреть на «Мир как беспредметность»

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года.

Вместе с «Энциклопедией русского авангарда» Арт-галерея Ельцин Центра знакомит екатеринбуржцев с историей советского искусства 20–30-х годов XX века. Открывшаяся в ноябре выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» продолжает разговор со зрителем, начатый на проекте «Авангард. На телеге в 21 век», который за три месяца в начале 2021 года посетило около 13 тысяч человек. Чтобы рассказать о том, как осенью 1921 года в Вятскую губернию выехала передвижная выставка художников-авангардистов, но из-за бездорожья и отсутствия финансирования застряла там практически на сто лет, исследователи поработали с тремя российскими музеями. На этот раз в формировании экспозиции приняли участие десять музеев и пять частных фондов. На Урал привезли 84 работы более чем 30 художников-авангардистов из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Национального художественного музея Республики Беларусь, Вятского художественного музея, Витебского областного краеведческого музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, фонда U-ART, коллекций Романа Бабичева, Елены Курченко, Владимира Царенкова и других.

Название выставки отсылает к трактату, написанному Казимиром Малевичем в 1921–1922 годах «Мир как беспредметность». Это высказывание точнее всего характеризует поиски художника и его учеников, так как в основе их творчества лежит беспредметное искусство — супрематизм. Кураторы проекта Наталья Мюррей и Андрей Сарабьянов создавали экспозицию таким образом, чтобы посетителю стало понятно, как рождалось и развивалось это направление искусства при жизни Малевича — от витебского периода до петроградского. Полтора десятка лет были весьма насыщены — и событиями, и именами. Зритель совершает путешествие по цитатам из дневников Льва Юдина. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил в Витебское художественное училище, где познакомился с Казимиром Малевичем и начал вести дневники, в которых тщательно фиксировал лекции, высказывания художников и события с 1921-го по 1938 год. Эти дневники дошли до наших дней — они хранятся в Русском музее, а в 2017 году были впервые изданы в виде книги-исследования специалиста по русскому авангарду Ирины Карасик «Лев Юдин. Сказать — свое...». Благодаря записям Юдина можно проследить, как создавалось объединение УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебском художественном училище, куда Малевич был приглашен преподавателем в 1919 году, какой непростой творческий путь был пройден до того, как постсупрематизм завершил эпоху русского авангарда в 1930-х годах. Документальную основу выставки дополняют фотографии и уникальные кадры кинохроники 1923 года, где запечатлены Малевич, Татлин и другие знаменитые авангардисты.

Экспозиция условно делится на три периода — от витебской художественной школы до основания УНОВИСа и роста его популярности с 1919-го по 1921 год, затем петроградский период создания Государственного института художественной культуры (ГИНХУК) и завершающий период после закрытия института в 1926 году, когда супрематизм и другие авангардные направления обвинили в формализме и они были вытеснены официальным советским искусством.

«Выставка посвящена новому видению мира и новому значению искусства в обществе. Нам удалось представить ведущих художников своего времени. Они верили, что после революции неуместно предлагать обществу старые, реалистические формы. Беспредметное искусство должно было заменить собой буржуазное. Мы начинаем экспозицию с 1919 года, когда у художников еще были надежды, что с помощью искусства можно изменить общество, и в конце показываем, что стало с этими утопическими мечтами», — прокомментировала замысел проекта один из его кураторов, искусствовед Наталья Мюррей во время пресс-конференции в ТАСС-Урал.

До середины февраля 2022 года посетители Арт-галереи Ельцин Центра могут увидеть работы не только самого Казимира Малевича, но и Марка Шагала, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Ильи Чашника, Павла Филонова, Роберта Фалька и других. Также представлены скульптуры, литографии, фарфор, плакаты. А на одном из двух этажей галереи установлен макет супрематического трамвая, напоминающий о том, что авангардисты не только создавали предметы искусства, но и пытались менять окружавшую их среду.

«Большинство представленных работ зритель видит редко. Например, поздний Малевич из Русского музея чаще выезжает за рубеж, чем бывает на выставках в российских музеях. Есть и уникальные произведения. Например, двухстороннее изображение: с одной стороны работа Константина Рождественского, ученика Малевича, а с другой — композиция Льва Юдина. Также представлены группы, которые формировались вокруг других мастеров. Например, вокруг Михаила Матюшина, друга Малевича. У него было свое направление — так называемое «органическое искусство». Мы показываем его деревянную скульптуру», — рассказал Андрей Сарабьянов, соавтор и редактор «Энциклопедии русского авангарда».

Подготовка экспозиции заняла целый год, и перед открытием организаторы очень переживали — смогут ли вообще зрители ее увидеть: пандемийные ограничения и введение QR-кодов заставили понервничать. Исследователи русского авангарда даже нашли историческую аналогию: в 1929 году планировалась персональная выставка Павла Филонова в Русском музее. Работы провисели весь год, дважды готовился каталог, шло бурное обсуждение в прессе и на закрытых просмотрах. Но широкий зритель выставку Филонова так и не увидел. К счастью, в Екатеринбурге открытие состоялось, как и планировалось, в начале ноября. Пришлось лишь сократить событийную программу, которая обычно сопровождает такие крупные проекты. Екатеринбуржцев не останавливают QR-коды — в Арт-галерее Ельцин Центра говорят о том, что выставка вызывает огромный интерес.

Проект, посвященный истории русского авангарда, открыли накануне шестилетия Ельцин Центра. С момента своего появления эта площадка стала играть огромную роль в культурной жизни Екатеринбурга. Здесь проходят не только знаковые выставки: горожане и гости города приходят сюда на кинопоказы, музыкальные и танцевальные фестивали, лектории, дискуссионные программы. Семейные занятия Детского центра, Театральная платформа «В Центре», инклюзивные и просветительские проекты — Ельцин Центр стал местом встречи людей, которые реализуют себя в самых разных направлениях. Отсюда начинается знакомство с городом для многих туристов — после посещения Музея первого президента РФ Бориса Ельцина можно отправиться на экскурсию по центру вместе с гидом или остаться в пространстве центра, чтобы купить уральские сувениры или попробовать печенье по рецепту Наины Ельциной в кафе «1991». Рядом с Ельцин Центром тоже есть чем заняться — летом родители с детьми проводят время в самой большой городской песочнице, а зимой приходят кататься с горки. Медиафасад, который хорошо виден с разных точек набережной городского пруда, становится фоном для фото- и видеосъемок. Для многих екатеринбуржцев Ельцин Центр не ассоциируется с 90-ми годами и временем правления первого президента России. Сегодня это прежде всего культурно-просветительский центр, «место силы» и формирования культурной среды столицы Урала.

Фотографии: Донат Сорокин / ТАСС.