Дом Третьяковых. Меценатство замыкает круг

Ольга АНДРЕЕВА

Третьяковская галерея открыла для зрителей новое пространство – дом в Голутвинском переулке Замоскворечья, в котором родились оба знаменитых мецената России – Павел и Сергей Третьяковы.

На заснеженной улочке Замоскворечья, где со стороны Якиманки к набережной угрожающе приближаются жилые корпуса и зады роскошного Президент-отеля, стоит одинокий двухэтажный особнячок из поздней московской классики. Домик застенчиво примыкает к храму Святителя Николая, который с 2011 года стал патриаршим подворьем Китайской православной церкви. Слева и позади домика - пустота парка Музеона, за которой в морозном тумане проступает памятник Петру I на Стрелке, а спереди – уже современная Москва дорогих ЖК.

Этот скромный памятник первой половины XIX века скорее всего давно бы разделил участь своих соседей, таких же особнячков, пошедших под бульдозеры застройщиков, если бы не его история. В 1830 году купец Михаил Третьяков получил особняк в наследство, а уже в 1832 в этом доме родился будущий основатель самой знаменитой российской галереи – Павел Третьяков. Спустя еще два года здесь же родился его брат, такой же страстный коллекционер Сергей. Третьяковы прожили в Голутвине до 1846 года, а потом съехали на съемную квартиру, сдав домик в наем.

Особнячок никогда не был роскошным памятником архитектуры. Первый этаж кирпичный, второй деревянный, скромная, хоть и стильная отделка – так в первой половине XIX века жили почти все московские купцы, не желающие пускать пыль в глаза. Как и все деревянные постройки Москвы, дом был обречен на перестройки и пожары. Первый раз он горел в памятном 1812 году, затем следовали многочисленные перестройки.

После революции национализированный дом продолжал оставаться жилым – его оккупировали коммуналки. Жильцов расселили только в начале 1970-х годов, а дом перешел в ведение Минкультуры. Как раз в это время сгорел второй, деревянный, этаж, его восстановили в кирпиче и долго носились с идеей реставрации. Но сил хватило только на Никольскую церковь, где Третьяков-старший был старостой. Потом о домике и вовсе забыли. Больше тридцати лет родовое гнездо Третьяковых простояло с побитыми стеклами и заколоченными окнами. В 1997 году особняк решили передать в собственность Третьяковки, но реставрационные работы начались здесь только в 2018 году. Зато какие это были работы! Долго запрягающие русские, как выяснилось, едут не только быстро, но и качественно. За реставрацию родового особняка Третьяковых, который ухитрился почти сто лет простоять без мемориальной таблички, мастера Третьяковки стали лауреатами конкурса «Московская реставрация – 2021» сразу в трех номинациях: за организацию, научно-методическое руководство и высокое качество ремонтно-реставрационных работ.

И вот наконец 25 января Музей Павла и Сергея Третьяковых открылся. Традиционным домом-музеем особняк стать не мог по определению. Не сохранилось ни исторических интерьеров, ни планировки здания, ни документов, по которым их можно было бы восстановить. Поэтому главной проблемой стала концепция музея. Авторы пошли по новаторскому пути, решив репрезентировать историю семьи Третьяковых с помощью современных технологий и атмосферы жизни тогдашнего образованного купечества.

Первое помещение, куда попадает зритель на первом этаже, рассказывает одновременно историю дома и семьи. Реставраторы сохранили обнаруженные при реконструкции дома подвал и историческую отделку стен с той самой уютной старинной дранкой, которую теперь в домах Москвы можно встретить все реже. Интерактивный комплекс, воссоздающий генеалогическое древо семьи, демонстрирует, что семья Третьяковых была в родстве не только с главными купеческими фамилиями России (Мамонтовы, Щукины, Боткины), но и с миром искусства (Чайковский, Рахманинов).

Дело купцов Третьяковых, основанное на производстве и торговле льняными тканями, процветало. Второй зал первого этажа рассказывает о костромской фабрике, которая кормила всю семью. В выдвижных ящиках хранятся рыхлые пучки настоящего чесаного и нечесаного льна, который можно потрогать. Здесь же и образцы тканей – современных льняных и старинных, тех самых, которыми торговали Третьяковы.

Через небольшой зал с интерактивным описанием коллекций зрители поднимаются на второй этаж и попадают в мир купеческого быта середины XIX века. Самый большой зал отведен под картинную галерею. На стенах напротив друг друга висят картины из коллекций двух братьев. Павел Михайлович собирал русское искусство. Сергей Михайлович – западное. Здесь специфика вкусов братьев показана наглядно: с одной стороны – Шишкин и Крамской, с другой Коро и Милле. Экспозиция, как обещают организаторы музея, будут менять. Но редчайшая возможность увидеть работы из обеих коллекций сохранится.

Павел Третьяков категорически не хотел дробить коллекцию по разным музеям. Но завещание пришлось нарушить изначально. В Третьяковке осталась большая часть коллекции русской живописи, а западная ушла в ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж. Но это только большие части коллекций. Отдельные работы находятся в региональных музеях России и странах бывшего СССР. В итоге единая некогда коллекция сейчас распределена между более чем 30 музеями.

Эксперты Третьяковки рассказывают множество подробностей из жизни коллекционеров. Например, когда Сергей Михайлович впервые поехал во Францию и приобрел там картину барбизонца Тройона «Овцы», оказалось, что парижские маршаны (арт-дилеры) его надули и подсунули подделку. Сергей так расстроился, что клялся больше ничего не покупать у жуликов французов. Потом ему удалось купить уже подлинных «Овец», и обида была забыта. Не везло и Павлу Третьякову. Однажды он купил картину Левицкого «Портрет Державина», однако сейчас после детальной атрибуции она выставляется как картина Смирновского «Портрет неизвестного с мопсом». Впрочем, таких ошибок у Третьяковых было мало. Обоих братьев отличали удивительный вкус и особый нюх на талантливых авторов.

Здесь же на втором этаже, согласно концепции музея, расположены как бы рабочие кабинеты братьев. Как бы, потому что, прожив в этом доме до подросткового возраста, собственными кабинетами будущие меценаты обзавестись не успели. Восстановлены не сами комнаты, но стиль жизни и вкусы братьев. Подлинные предметы из быта семьи Третьяковых, которых осталось очень мало, старательно подчеркнуты в экспозиции. Вот кабинет Сергея – на столе любимая им статуэтка лошади в галопе, рядом уменьшенная бронзовая копия памятника Пушкину работы Опекушина: на открытии этого памятника в 1880 году Сергей Третьяков присутствовал как городской голова. Вот кабинет Павла – в витрине венчальный платок любимой жены Веры и глиняные игрушки детей, подаренные праправнучкой мецената. Здесь же бюст Достоевского, которого почитала вся семья, и с которым Павел состоял в переписке. Кстати, именно он заказал Перову знаменитый портрет писателя.

К моменту открытия музея Павла и Сергея Третьяковых издательство «Слово» подготовило уникальный двухтомник – первый полный каталог всего собрания Третьяковых.

- Эта коллекция огромна, она насчитывает более 3500 работ, - говорит исполнительный директор издательства Александра Ерицян. - Почти все мы собрали в этой книге. Первый том посвящен шедеврам коллекции. Второй том – это каталог. По количеству изображений это беспрецедентный опыт. Советская власть намеренно пыталась стереть память о меценатах, Щукиных и Морозовых. Вся история коллекций до прихода Хрущева это история постоянных пряток. Прятали в запасниках от власти, потом от фашистов. Есть что-то метафизическое в том, что имена Третьяковых уважала даже советская власть. Возможно, потому что у них с самого начала был очень явственно заявлен посыл служения стране и народу. Может быть, именно это и сделало их имена более приемлемыми для власти. Сейчас очень важно дать людям возможность узнать подлинную историю русского меценатства, чтобы изменить восприятие частного капитала, которое у нас традиционно подозрительное. Культура — очень мощный инструмент реабилитации бизнеса. Она показывает, что огромное количество знакомых каждому вещей были созданы именно частным капиталом. И мне кажется очень правильным, что круг замкнулся, и реставрация этого дома сделана опять же на частные деньги.

Осталось только добавить, что основным меценатом проекта выступил Александр Тынкован. Также работы были осуществлены за счёт дохода от эндаумента Третьяковской галереи, пожертвований ПАО «Промсвязьбанк», Наталии Опалевой, Алексея Репика, концерна КРОСТ, Благотворительного фонда имени П.М. Третьякова и компании Samsung Electronics.

Фотографии: Александр Авилов / АГН Москва.