Стас Намин в амплуа фотохудожника

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Галерее классической фотографии на Саввинской набережной в Москве прошла крупнейшая выставка фотографий Стаса Намина. Чтобы расслышать музыку сфер и фоторабот, корреспондент «Культуры» посетила закрытие экспозиции и пообщалась с ее автором.

Восьмого ноября 2021 года продюсеру, художнику, музыканту, создавшему группу «Цветы», Стасу Намину исполнилось 70 лет. Как рассказал «Культуре» юбиляр, его команда — друзья, с которыми он работает много лет, уговорили сделать своеобразный творческий отчет. Тем более что его работы нельзя увидеть ни в интернете, ни в печатной прессе.

— Большинство слушателей знают меня по песне «Мы желаем счастья вам», может быть, слышали о моем театре, а об остальном — не догадываются. Поэтому, пользуясь юбилеем как поводом, мы почти весь 2021 год проводили фестиваль, который рассказывал о направлениях, в которых я работаю. Так, летом в Московском музее современного искусства была представлена не только моя фотография, но и живопись, и графика, и видеоарт, и скульптура. Здесь же — только фотография. Я показал в этом пространстве всего понемногу из того, что я делал последние 20 лет, — объяснил Стас Намин.

Закрытие выставки, проходившей с 18 ноября 2021 года по 16 января 2022-го, получилось таким же камерным, как и сама экспозиция. А его стилистика отражала название — «Единство контрапункта». Кстати, оно, по мнению юбиляра, означает единство и борьбу противоположностей, то, без чего не существует жизни. На мероприятии это выражалось, видимо, в музыкальном сопровождении: в галерее играла группа «Гроздья Виноградовы».

Ее солист — «мистериальный художник и музыкант, Ледовитый поэт» Герман Виноградов — первым поздравил юбиляра.

— Поздравляю Стаса, он ренессансная личность. Великолепен во всем — в фотографии, в живописи, в музыкальной и продюсерской деятельности. Все знают его мюзиклы, театральные постановки, а еще — он бесконечно подогревает интерес к «Битлз». Пытается воспитывать молодежь, которая отвыкла от хорошей музыки, а Стас настаивает: «All we need is love».

Не откладывая в долгий ящик, группа заиграла — раздался «заводской» звук, словно лопнула струна, Виноградов запел, да что там — завыл. Герман выглядел блистательно: сияла лысина, перламутровая блямба на голове усиливала эффект, на нос огромной золотой бабочкой «присели» очки. Музыканты бывшей группы «Звуки Му», играющие в «Гроздьях Виноградовых», время от времени били в огромные гантели, вызывая содрогание у любителей фотографии.

Гости рассматривали работы. В экспозиции было представлено более ста фотографий — традиционные изображения, созданные до начала digital-эры, тревел-серии, сделанные во время путешествий Намина по различным странам и континентам и, конечно, фотографии знаменитостей — актеров, певцов, деятелей культуры. Особое место занимал цикл «Магия Венеры», в котором Стас Намин исследовал феномен рождения человека. Кстати, именно эту работу курировал Государственный Русский музей, само же исследование длилось 15 лет.

Лариса, пришедшая на закрытие выставки, рассказала «Культуре», что больше всего ее поразила женская тема.

— Очень энергетические фотографии. Я имею в виду фотографии беременных и кормящих женщин. Самая потрясающая для меня работа — ребенок, сосущий грудь матери. Думаю, что нет человека, которого бы эта фотография не задела, настолько она затрагивает какие-то сакральные вещи. Как Стас Намин умудрился так передать это состояние — не понимаю. И меня поразили фотографии африканского племени масаи. Это серия просто потрясающая. Ведь впечатление от этих работ усиливала и музыка, играющая в галерее. Мне казалось, что я слышу трубные звуки, звуки животных, голоса масаев, — поделилась она.

Стас Намин отметил, что в любом творчестве, в том числе и в фотографии, очень важна этическая составляющая.

— Меня часто спрашивают, как мне удалось снять запретные ритуалы африканских племен или отшельников, занимающихся йогой в Индии, или приличных беременных женщин в жанре ню. Я никогда никого не уговариваю. Но я чувствую глубокое уважением к моим моделям, к их фотографиям. Думаю, что люди это чувствуют. Фотография же для меня — способ сделать красоту ближе, удержать ее, украсть у времени, — уверяет собеседник издания.

Женская красота для музыканта — это часть природной красоты, которую человек ищет на протяжении жизни, ищет и пытается запечатлеть разными способами: с помощью живописи, фотографии, кино, музыки.

Главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов признался «Культуре», что следит за развитием таланта Намина как фотографа, больше тридцати лет.

— У меня есть все его альбомы, я был на всех его выставках. Мы с ним детально обсуждаем его работы. Каюсь, я даже иногда критиковал их за злободневность, сейчас жалею об этом. Вообще у Стаса особенный взгляд, он создает такие комбинации, которые совершенно невозможно было представить. И когда видишь его фотографию, думаешь, что и сам мог бы так сделать, но тут же понимаешь, что у тебя не хватило бы таланта, — отмечал Сафронов.

По его мнению, самое большое впечатление на зрителей производит «материнский» цикл.

— На мой взгляд, получилось блистательно. Сделано со вкусом, с пониманием ситуации, как это будут воспринимать. Приятно смотреть. Очень интересные фотографии и из африканской серии.

Надо сказать, что время от времени юбиляр брал в руки гитару и присоединялся к исполнителям. Глубокие гитарные аккорды давали понять зрителям, что находятся они не в саванне, а на Саввинской набережной в Москве. «Гроздья Виноградовы» исполнили композицию, посвященную Петру Мамонову и стали заканчивать выступление. Герман Виноградов вспомнил группу «Цветы» и назвал себя даже не цветком, а многообещающим бутоном. «Культура» не могла не узнать у него мнения по поводу мероприятия.

— Выставка грандиозная, Стас во всем великолепен. Я какое-то время назад выступал на его экспозиции в Манеже, поэтому уже видел часть фотографий, но не ожидал, что эта выставка будет настолько мощной. У Стаса ведь большой чувственный и пластический дар. Поэтому у него и живопись интересная, и фотография. Просто глаз радуется. И как музыкант он прекрасен. Он сейчас с нами играл, и играл замечательно, — рассказал жизнерадостный исполнитель.

По его словам, каких-то плотных планов с Наминым у его группы нет, но послушав ее выступление, юбиляр предложил им сделать запись.

— Я был бы рад, потому что если этим займется Стас, то получится просто здорово, — уверил Виноградов.

Если вы не смогли посетить выставку, то в скором времени сможете восполнить пробел — на сайте Стаса Намина будут выложены некоторые фотографии, планируется и печать альбомов с работами.

Фотографии: Анвар Галеев/ТАСС.