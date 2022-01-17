На страже закона: в Москве проходит выставка в честь 300-летия прокуратуры

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Музее современной истории России начала работу экспозиция «300 лет на страже закона: лица, события, документы». Она стала возможной благодаря сотрудничеству Минкультуры, Музея современной истории России и Российского исторического общества.

Открывали выставку не только генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Службы внешней разведки и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин, но и министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, выставка, созданная с использованием мультимедийных технологий, адресована самой широкой аудитории, в том числе молодежи.

— Молодые люди смогут познакомиться с уникальными артефактами, с фантастической 300-летней историей, с подвигами наших коллег, с сложнейшими, трагическими моментами в истории нашей страны, — отметила Ольга Любимова.

Экспозиция показывает роль прокуратуры в истории страны. Но это не просто история ведомства. Речь идет о том, как в российском обществе появляется и укореняется идея об общем благе, за осуществление которой отвечает надзорный орган, а ее реализация предполагает искоренение коррупции и кумовства.

Эту концепцию приносит в Россию Петр I. Масштабные преобразования страны требовали новой системы судебного устройства. При этом оно создавалось не на пустом месте — например, в Русском государстве уже была фискальная служба. 12 января 1722 года Петр I учреждает российскую прокуратуру, в каждой коллегии и правительственном Совете создаются должности прокуроров, появляется должность генерал-прокурора. Именно ее великий император описывал как «око наше и стряпчий о делах государевых».

Большое значение для развития надзорного института имели и реформы Александра II, когда в России создается единая система прокурорского надзора, а сама прокуратура получила функцию обеспечения государственного обвинения. Несмотря на внимание, которое устроители выставки уделили XIX веку, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Тамара Казакова рассказала «Культуре», что большая часть экспозиции посвящена XX и XXI векам. Организаторы постарались взглянуть на историю глазами современников. Экспонаты же предоставлены ведущими архивами и музеями Москвы и Санкт-Петербурга.

На выставке представлены материалы из Государственного исторического музея, профильные документы предоставил Российский государственный исторический архив, уникальные экспонаты — Российский государственный архив древних актов. И, конечно, в проекте использовались материалы из собрания Генеральной прокуратуры РФ. Все эти документы раскрывают этапы становления российской прокуратуры.

— В выставке участвуют более 320 экспонатов — как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Учитывая, что 300 лет — период продолжительный, мы многое подавали современным способом, так как надеемся, что экспозиция будет очень интересна для студентов. Поэтому мы активно используем тачскрины, мультимедийные программы. Они позволяют более детально рассмотреть документ, увидеть автограф Петра I, Александра II или фотографию первого прокурора РСФСР Дмитрия Курского, первого прокурора СССР Ивана Акулова, — объяснила Тамара Казакова.

На экспозиции также можно лицезреть материалы следственного дела об убийстве семьи Николая Второго, книгу с речью прокурора РСФСР Андрея Вышинского на процессе против троцкистского центра, первый юридический словарь.

Особое место в проекте уделено международному трибуналу в Нюрнберге. Именно он является первым в истории судом, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением и наказавший как уголовных преступников государственных деятелей, развязавших войну. Интересно, что союзники предлагали ограничиться казнью военных преступников, но Иосиф Сталин настоял на судебном процессе. На выставке представлены материалы дела, фото- и кинодокументы, личные вещи прокурора Романа Руденко, который был обвинителем от Советского Союза. На тачскрине можно увидеть его выступление на процессе. Вообще, тема Нюрнберга важна для Музея современной истории России. В 2019 и 2020 годах музей устраивал отдельные выставки, посвященные трибуналу.

По словам Тамары Казаковой, на экспозиции созданы реперные точки, опираясь на которые можно рассказать о вкладе, который внесла прокуратура в критические моменты развития государства. Именно тогда роль прокуратуры становилась очень важна. Так, в годы Великой Отечественной войны произошла мгновенная перестройка этого института на военный лад. Прокуратура сделала все, чтобы выполнялись постановления, которые принимались руководством страны. Когда же случился взрыв на Чернобыльской АЭС, представители прокуратуры, собирая материал для заключения, работали в самых горячих точках, получая огромные дозы облучения.

Сергей Нарышкин отметил, что за три века органы прокуратуры не раз меняли свое название, но их миссия оставалась прежней: обеспечивать верховенство права, защищать и отстаивать общественные интересы.

Уникальная экспозиция будет работать до апреля 2022 года. Молодые люди смогут посетить выставку об истории российской прокуратуры по программе «Пушкинская карта».

Фотографии: www.sovrhistory.ru.