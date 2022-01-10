Историк моды Александр Васильев: «Я хочу, чтобы в России появился Музей моды»

10.01.2022
Константинополь, нынешний Стамбул, был первым пунктом на пути сотен тысяч русских эмигрантов, не признавших власть большевиков. Через три года большинство из них разъехались кто куда – в Сербию, Болгарию, Францию, Бельгию, - но эти три года изменили и русских беженцев, и город, в котором им пришлось жить.
О русском Константинополе рассказывают предметы из собрания Музея Востока и Фонда Александра Васильева – живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства, и, конечно же, туалеты русских красавиц, многие из которых стали манекенщицами или открыли в Константинополе, а потом и в европейских городах собственные модные ателье.
По мнению Александра Васильева, инициатора этой выставки, она объясняет, почему в России до сих пор нет музея моды.
- Мне сказали, что Музей моды не будет создан в России никогда. И знаете почему? Это вопрос не музейный, а идеологический.
Все, что было сделано до 1917 года в области моды, было высоко по тканям, по отделке, по качеству меха, по качеству кожи и по имени заказчика. Все, что было сделано после 1917 года, не идет с этим ни в какое сравнение.
- Но ведь в Советском Союзе продолжала работать Надежда Ламанова, когда-то придумывавшая платья для великой княгини Елизаветы Федоровны.
- Не сохранилось ни одного ее платья. Только что была большая выставка о Надежде Петровне Ламановой в павильоне «Рабочий и колхозница», ее организовала Наталья Козлова. Это была очень впечатляющая выставка. Только реплики! Потому что не сохранились подлинники. А Музей моды – это не музей реплик, это музей подлинников.
В моей коллекции полмиллиона экземпляров, это крупнейшая в мире частная коллекция уникальных вещей, которые выставляются в очень многих странах. Я только что закончил грандиозную выставку в Женеве, в крупнейшем Музее искусства и истории, она называлась «Мода и портрет» и привлекла очень много посетителей. У меня постоянно проходят выставки в Прибалтике – Литва, Латвия, Эстония. Сейчас я готовлю чудную выставку в Праге.
В Москве мои выставки редки.
Причина главная, первая – пандемия. Вторая – зависть. Грубая, неприкрытая: «Что это такое у Васильева?» И комментарии троллей: «Он это где-то на помойке нашел». Укажите мне эту помойку, я буду первый в очереди. Это уникальные вещи! Я просто очень много лет жил в Турции.
Я был сценографом семнадцати постановок на сцене Государственного театра оперы и балета в Анкаре, в Стамбуле, в Мерсине, в Анталии, в Аспендосе. И я даже говорю более-менее на турецком языке. Я дважды был награжден национальной премией как лучший театральный декоратор Турции. И это мне открыло такое количество дверей!
Я узнал в Стамбуле столько потомков русских эмигрантов, посетил столько домов и смог приобрести столько уникальных вещей, что ждал этой выставки тридцать лет. Я влюблен в русскую эмиграцию на Босфор, я понимаю, как она обогатила культуру этой страны, подарила ей оперу, балет, живопись, спорт, симфонические оркестры, радиовещание, драматический театр, который был основан в Турции учеником Станиславского. Мы дали им много, но и взяли у них много, они нас приютили, нас – я имею в виду русских, которые попали туда как беженцы, а не как эмигранты, в этом большая тонкость.
Никто в Турцию эмигрировать не собирался, но ход гражданской войны был таким, что только Константинополь смог принять сто шестьдесят кораблей из России. Общее число эмигрантов в Турции исчисляется сотней тысяч. Вы понимаете, что это значит, когда в город приезжает такая масса изысканной, но очень обнищавшей в дороге публики, которая очень хочет выжить. Им надо было что-то есть, надо было платить за жилье. Да, с тараканами, да с клопами, с крысами, потому что на другое у них не было денег. Не у всех были деньги на «Pera Palace Hotel». Вертинский жил в этом отеле, потом там жил Троцкий, но это были эксклюзивные апартаменты. А что было делать тем, у кого денег не было, кто потерял все в жерновах Гражданской войны?
Сперва они занимались перепродажей платьев и шуб, принадлежавших элегантным, но нуждавшимся дамам. Потом начинали открывать собственные модные предприятия. Мы здесь делаем инсталляцию а-ля модный дом этого времени – примером может служить дом моды «Феражаль», который принадлежал Наталье Николаевне Лазаревой.
Сохранилось довольно много платьев того времени, но сохранилось и огромное количество турецких костюмов. Это не русские костюмы, а стамбульские, которые носили мусульманки, желая европеизироваться, они нашли компромисс, чтобы фигура была закрыта, как в парандже, но форма была. И мне удалось на различных аукционах, чаще всего в США и в Англии, постепенно это все покупать.
Я до сих пор продолжаю свою коллекцию, несмотря на то выставка у меня собрана, и я могу сказать: «Моя миссия выполнена». Но я собираю эти чудные вещи, чтобы в России был музей. Я хочу, чтобы моя коллекция жила и после меня, не из тщеславия, а из-за того, что это богатая страница нашей истории, что мы должны про это помнить, новые поколения должны это видеть и знать. Потому что у нас постоянно выходят фильмы об этом времени, вот сейчас вышел сериал «Вертинский».
- Можно узнать ваше мнение о нем?
- Комментировать я не буду, потому что это не в моих правилах, но я давал туда свои вещи. Фраки, в которые одет главный герой, это из моей коллекции. Выставка открывается уже после фильма, поэтому я думаю, что будет интересно всем посмотреть, как выглядел Константинополь, когда в нем пел Вертинский.
- Неужели костюм Пьеро, который у вас выставлен в отдельной витрине, тот самый, в котором Вертинский выступал в «Черной розе»?
- Нет, он не принадлежал Вертинскому, но просто в ту пору был в моде костюм Пьеро, во многом благодаря балету Дягилева «Карнавал» 1910 года, где костюм Пьеро выполнял Бакст. И Вертинский, и автор того костюма, который я выставляю, взяли идею у Бакста. Нас еще ждут такие темы, как «Дягилевский русский балет и мода», у меня огромная коллекция дягилевских костюмов. Их создавали и Бакст, и Бенуа, и Гончарова, и Рерих. Мы должны их видеть, это наша культура. Почему это стало возможно через сто лет? Потому что до этого мы не могли, мы все время говорили: белогвардейцы, врангелевцы, враги, враги… А здесь, на этой выставке, они представлены носителями культуры, носителями потрясающей традиции. Это так красиво, так важно. И мне кажется, это так… патриотично.
Я хотел сделать эту выставку в прошлом году, к столетию исхода, но помешала пандемия. Я бы сделал ее и раньше, надо было собрать материал, это непросто. Вы знаете, я не могу даже предположить другого коллекционера, который бы мог создать подобную выставку на эту тему.
- Есть ли в вашей коллекции вещи русских модных домов, которые открыли русские аристократы - «Ирфе» принадлежал Ирине и Феликсу Юсуповыми, «Китмир» - Марии Павловне Романовой.
- Да, конечно! Но они на другой выставке, здесь я их не выставляю. Здесь есть одна вещь русского дома «Поль Каре», принадлежащего княгине Лобановой-Ростовской, – розовое платье с орлами. Русские дома сделали очень много, но из-за нашей безалаберности все эти дома очень быстро разорились. Мы не деловые люди, не можем организовать делопроизводство, так вкладываемся лирически в покупку шелка, меха, бисера, так много вкладываем души, что, когда посчитали – прослезились.
- Вы так много усилий вкладываете в создание Музея моды, что он обязательно откроется, я уверена.
- У меня есть проект в Москве с Бахрушинским музеем. И все благодаря Ольге Любимовой, министру культуры, которая свела меня с новым директором «Бахрушинки», и мне прочат там помещения, посвященные театральному костюму.
- Вы отдаете свою коллекцию театрального костюма?
- Да, я подарю музею, потому что в могилу я ее с собой не унесу. Но мне сказали: не раньше, чем через семь-восемь лет, понимаете. Не знаю, будут ли к тому времени те же министр и директор музея, состав же меняется очень сильно. Поэтому такое отдаление – несколько лет – меня немного огорчает. Но сейчас помещения нет, что поделать.
- А где сейчас хранится ваша коллекция?
- В Литве. А вы знаете, почему? Потому что в маленькой Литве нашлось хранилище, бесплатное, муниципальное, для хранения моей коллекции. В России мне отказали все города. Мне сказали: «У нас нет места, вы понимаете». И я не могу спорить, я все понимаю. Места нет, страна-то маленькая.
Фотографии: Андрей Никеричев / АГН Москва.