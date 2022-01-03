Десять главных выставок 2022 года

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Что подготовили для зрителей музеи Москвы и Петербурга

Календарь на следующий год выглядит вполне оптимистично. Кажется, музеи привыкли к пандемийному шторму, и очередная коронавирусная волна уже не вызовет лавинообразную отмену планов.

«Индия! New Art»

Новая Третьяковка, 27 мая — 18 сентября

Крупнейшая ретроспектива современного индийского искусства должна была состояться еще в 2020-м, однако из-за пандемии оказалась отложена на два года. Впрочем, надежды познакомиться с актуальным искусством Индии никуда не исчезли. Чем живет загадочная древняя страна, как совмещает традиции с экспериментом и может ли составить Китаю конкуренцию в области совриска — об этом мы уже скоро узнаем. Третьяковка обещает показать не только хорошо известного массам Аниша Капура, но также работы Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе: всего более 80 авторов.

«Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых»

ГМИИ им. А.С. Пушкина, 27 июня — 30 октября

Пушкинский музей продолжает реконструировать — пусть и временно — когда-то разделенные коллекции. Два года назад в музее показали проект, посвященный собраниям братьев Щукиных — в советское время их картины были распределены между ГМИИ и Эрмитажем. Теперь зрители смогут увидеть собрания Ивана и Михаила Морозовых — тоже поделенные между Петербургом и Москвой после ликвидации Музея нового западного искусства в 1948-м. Михаил Морозов первым в России оценил работы Ван Гога, Гогена и Мунка, а его младший брат Иван собрал впечатляющую коллекцию импрессионистов и постимпрессионистов — Ренуара, Моне, Сезанна, Сислея, Ван Гога, Гогена. Кроме того, он покупал картины русских живописцев — Левитана, Серова, Врубеля, Гончаровой, Ларионова — и это тоже обещают отразить в экспозиции. Между прочим, «морозовская» выставка стала хитом во Франции, где ее показали нынешней осенью — за два месяца ее посетило более 450 тысяч человек.

«Рембрандт. Еврейский взгляд»

Еврейский музей и центр толерантности, 19 октября 2022 — 15 января 2023

В 2022 году Еврейский музей отмечает десятилетие, к которому подготовил для себя подарок — выставку, посвященную гениальному Рембрандту. Голландского живописца не зря называют «великим не еврейским художником» — переехав из родного Лейдена в Амстердам, он поселился в еврейском квартале и глубоко погрузился в быт и традиции его жителей. Об интересе Рембрандта к еврейским обычаям свидетельствуют и надписи на иврите в его картинах. Выставка расскажет, как голландец повлиял на художников с еврейскими корнями — от Хаима Сутина и Марка Шагала до Франка Ауэрбаха — а также как Рембрандта ценили еврейские коллекционеры и арт-дилеры. Проект готовится с размахом — создан попечительский совет, который возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а кураторами выставки выступят Гэри Шварц, один из самых крупных специалистов по творчеству Рембрандта, и главный куратор Еврейского музея Амстердама Мирьям Кноттер.

«Миры Шлимана. Выставка к двухсотлетию со дня рождения Генриха Шлимана»

ГМИИ им. А.С. Пушкина, 10 декабря 2022 — 10 марта 2023

Генрих Шлиман — легендарный первооткрыватель микенской культуры и автор сенсационных находок на месте античной Трои. Волею судеб, найденные им бесценные артефакты оказались в 1945-м в Москве: спрятанные в бункере у берлинского зоопарка, они были обнаружены советскими войсками. Древние артефакты десятилетиями хранились в «особом фонде» ГМИИ, куда не могли попасть даже ученые. Лишь в 1996 году Пушкинский показал выставку «Сокровища Трои из раскопок Германа Шлимана», которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Теперь к юбилею ученого музей собирается исследовать «миры» Шлимана — связать его записи, жизненные факты и древние предметы в единое красочное полотно. Тем более, жизнь самого Шлимана напоминает лихой авантюрный роман. Например, он знал как минимум пятнадцать языков и был настоящим гражданином мира: жил в России (и даже получил российское подданство), а также во Франции, Греции и в Штатах.

«Авангард: на телеге в XXI век»

Музей русского импрессионизма, 3 февраля — 22 мая

Эту экспозицию в ушедшем году успел оценить Екатеринбург, где ее представили в Ельцин Центре. Теперь реконструкцию масштабной выставки авангардного искусства — показанной в Вятской губернии в 1921 году и там же забытой — представят в Москве. Заново открытые работы Александра Родченко, Николая Фешина, Василия Кандинского, Александры Экстер, Ивана Клюна отсылают к бурной послереволюционной эпохе, когда современное искусство было «в тренде» и его возили по городам и селам — буквально на телеге. Однако всеобщая разруха 1920-х не дала реализоваться многим амбициозным планам: в том числе, по созданию сети музеев современного искусства. Ну а про картины и нечего говорить: некоторые из произведений, показанных на выставке в Вятской губернии, канули в Лету, другие разошлись по местным музеям. Собрать сохранившиеся работы попытались организаторы нынешней экспозиции.

«Искусство и мода. Русская нить»

Новая Третьяковка, 15 Декабря 2022 — 9 Апреля 2023

Это первый грандиозный проект о влиянии русской культуры на моду и стиль XX—XXI веков. Экспонаты обещают под стать: от ювелирного искусства Фаберже и работ Врубеля, Бакста, Гончаровой, Ларионова до произведений высокой моды от Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Prada, Fendi, John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta. Выставка покажет, как русский балет — те же «Русские сезоны» Дягилева — а также кино, литература, музыка повлияли на вкусы современной эпохи. А порой — совершили настоящую революцию. Креативным консультантом проекта стал Джеффри Марш из Музея Виктории и Альберта — куратор выставки-блокбастера о Дэвиде Боуи, показанной в Лондоне пять лет назад. Музыку для экспозиции должен написать Гэбриэл Прокофьев, внук великого композитора Сергея Прокофьева.

«Сокровища музеев Генуи»

Государственный исторический музей, 13 сентября 2022 — 16 января 2023

ГИМ продолжает сотрудничество с итальянскими музеями. Первой ласточкой стала прогремевшая в нынешнем году экспозиция «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры». А в 2022-м нас ждет выставка «Сокровища музеев Генуи», где покажут работы Ван Дейка и Алессандро Маньяско. Кроме того — сенсация! — в Москву впервые приедет картина Караваджо «Се Человек». Во время работы над полотном у мастера кьяроскуро начались серьезные проблемы с законом: он вынужден был бежать из Рима в Геную после того, как напал на нотариуса Мариано Паскуалоне — ссора произошла из-за Лены, любовницы и модели Караваджо. Позже художник сам получил серьезные повреждения — якобы упал на собственный меч. У картины Караваджо также оказалась непростая судьба — во время Второй мировой войны она считалась потерянной и вновь была найдена лишь в 1953 году.

«Марк Куинн. Хронос и Космос»

Государственный Эрмитаж, 14 июня — 11 сентября

Проект одного из главных представителей Young British Artist должен был приехать в Петербург еще в позапрошлом году. Затем выставку отодвинули на 2021 год и вот теперь перенесли на 2022-й. Девять лет назад Эрмитаж уже показывал соратников Куинна по группе YBA — братьев Чепменов, и тогда это вызвало нешуточный переполох. Впрочем, Марк Куинн — менее эпатажный автор, хотя одним из его знаковых объектов является автопортрет, созданный из собственной замороженной крови. Российские зрители увидят не только известные работы художника, но и новые вещи, вдохновленные коллекцией Эрмитажа. А сама выставка разместится в залах античного искусства.

«Век Арчимбольдо»

ГМИИ им. А.С. Пушкина, 21 ноября 2022 — 19 февраля 2023

Первая в России выставка Арчимбольдо тоже переносилась из-за пандемии, однако ее все равно ждут с нетерпением. Ведь в наших музеях нет ни одной картины загадочного художника, да и во всем мире сохранилось около 20 его произведений. Арчимбольдо после смерти оказался надолго забыт и вновь был открыт лишь в XX веке, когда сюрреалисты обратили внимание на его странные аллегоричные работы — портреты, составленные из фруктов или цветов. Выставка обещает представить итальянского художника в широком контексте европейской культуры позднего маньеризма.

«Анне Имхоф»

Музей современного искусства «Гараж», март — июнь

Премьеру подготовил и «Гараж» — первую в России персональную выставку перформативной художницы Анне Имхоф. В своих междисциплинарных проектах она соединяет театр, музыку, инсталляцию и живопись. В 2017-м Имхоф представила на Венецианском биеннале знаковую работу — пятичасовое представление «Фауста», за которую в итоге получила «Золотого льва». Ее новый проект развернется не только в стенах «Гаража», но и на прилегающей территории — в парке Горького.