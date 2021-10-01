Выставка «Дети неба»: современные технологии на службе у древних предметов культа

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

Новосибирский Краеведческий музей запустил иммерсивный выставочный проект, посвященный самой большой коллекции сибирского культового литья.

Нынешние «Дети неба» — третья и, пожалуй, наиболее удачная попытка сотрудников Краеведческого музея познакомить жителей современного мегаполиса со сложным миром образов народа, который жил на территории Сибири более 1500 лет назад. В коллекции учреждения около 200 бронзовых культовых предметов эпохи раннего Средневековья, обнаруженных в Сузунском районе Новосибирской области в 2018 году: антропоформные фигуры с распростертыми крыльями, человек в круге, всадники, медведи, хищные птицы и двуликие существа. В VI–VIII вв. эти плоские литые изображения использовались для исполнения обрядов, а в XXI столетии служат основным первоисточником знаний и впечатлений о событиях давно минувших лет, когда вера в богов и духов была настолько же реальна, как и весь окружающий мир.

«Для нашего музея эта счастливая находка — настоящая удача, — рассказал «Культуре» директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов. — Коллекция найдена не когда-то кем-то в незапамятные времена, а здесь и сейчас. Мы сами нашли ее несколько лет назад и сами продвигаем. Тем более что коллекция действительно уникальна не только для нашей области, но и для всего мира. Такого собрания сибирского культового литья нет больше нигде».

История появления коллекции началась с неожиданного поворота событий: искали одно — нашли другое. Завершая экспедицию по Сузунскому району, где новосибирские археологи вели раскопки на месте бывшего медеплавильного завода, исследователи обнаружили небольшие западины, характерные для поселения эпохи поздней бронзы. Таких памятников на территории Верхнего Приобья десятки, однако уже пробный раскоп позволил обнаружить несколько бронзовых предметов и предположить, что перед учеными древнее святилище угров. Дальнейшая работа с металлоискателем показала скопление под землей цветного металла. Итогом масштабных раскопок, которые начались через год, оказалась целая серия предметов, связанных с религиозными представлениями коренных народов Западной Сибири. «Клад» ценный и вполне сенсационный: за предыдущие 50 лет экспедиций на всех археологических памятниках Новосибирской области нашли всего пару десятков подобных предметов, а у села Верх-Сузун хранилось почти две сотни артефактов.

Собранная коллекция превратилась в полномасштабный музейный проект, позволивший презентовать верх-сузунские находки как бренд области. Сначала на свет появились традиционного экспонирования выставки «Дети неба» и фирменный календарь, затем на основе бронзового собрания была разработана линейка сувениров — от шоколада до футболок — с изображениями древних богов и духов-покровителей. В этом году археологическая коллекция музея стала источником вдохновения для серии стильных украшений (браслетов, серег, подвесок, значков и кулонов) и новой иммерсивной экспозиции.

Каждая бронзовая фигура на выставке не просто изображение, но и уникальный мировоззренческий отпечаток, оставленный хранителями сакрального знания, поэтому вернувшиеся в публичное пространство «Дети неба» помогают посетителям выставки увидеть мир таким, каким его видели древние жители Сибири, и узнать, как «обращаться» с этим миром, какая роль в этом отведена предметам культового литья. «Это очень непростая выставка с очень простой основой, — подчеркнул Андрей Шаповалов. — Мы точно знаем, что найденные новосибирскими археологами предметы использовались населением Западной Сибири в культовых целях, но, к сожалению, мало знаем о древней духовности, поэтому можем только предполагать. Мозг древнего и современного человека устроен одинаково. И обычно он мыслит дуальными категориями — добро и зло, жизнь и смерть, холод и жар. Но есть большая-большая разница. Сейчас мы эти дуальные пары стараемся интерпретировать, а древние люди жили в совершенно другой логике. Мы называем эту логику мифопоэтической. Древние люди пытались объяснить все явления и события, происходившие в мире, при помощи мифов. И эти мифы причудливым образом жили и совмещались в их головах. В нашем выставочном проекте мы попытались собрать команду, которая смогла бы создать такую мифопоэтическую модель, которая поможет посетителям самим почувствовать и представить себе то, как древние люди видели свой мир».

На погружение жителя современного города в условную среду обитания малоизученного сибирского народа работают звук, свет и мультимедиа. Видеоконтент, созданный сибирскими художниками, делит выставочное пространство на три стороны бытия, а саунд-дизайн имитирует аудиоклимат полуторатысячелетней давности. При помощи нехитрых манипуляций посетители экспозиции могут, оставаясь в своем видимом срединном мире, свободно преодолевать непреодолимые для древних границы — «спускаться» в нижний мир, где обитают души и духи, или, наоборот, «подниматься» в верхний, где пребывают высшие существа. Вслушиваться в звуки природы, изменять географическое направление, варьировать время суток или переворачивать мир с ног на голову. «Лично мне новый выставочный проект кажется очень интересным, — отметил в разговоре с «Культурой» известный археолог, автор исторической находки, старший научный сотрудник Новосибирского краеведческого музея Сергей Росляков. —Традиционным экспонированием предметов культового литья сегодня никого не удивишь. Во-первых, далеко не всех наших современников привлекает древний предмет как вещь, на которую стоит тратить свое время. Во-вторых, без большого пояснительного текста, который наверняка никто не будет читать, вообще не ясно, что это за фигуры. Поэтому задача проекта — подать экспонаты таким образом, когда непонятные обывателю предметы производят яркое впечатление, музыка воздействует на подсознательное, а видеоряд показывает, где давние события примерно происходили».

В стенах Новосибирского краеведческого музея «Дети неба» пробудут всего лишь до 17 октября. Короткий срок экспонирования обусловлен условиями аренды дорогостоящего мультимедийного оборудования. Однако на этом жизнь проекта не заканчивается. Сотрудники музея надеются, что уникальной коллекцией заинтересуются коллеги из других городов и изделия древних сибирских литейщиков продолжат свое путешествие. «Это очень дорогая в установке выставка, — пояснил директор НГКМ Андрей Шаповалов. — Контент наш, а все оборудование в аренде. Поэтому мы можем повезти ее туда, где уже есть панорамный зал с большими экранами, как, например, в петербургском Русском музее. С другой стороны, если найдутся желающие реализовать на своих площадях этот проект, мы готовы к сотрудничеству. Сейчас «Детьми неба» заинтересовался Ханты-Мансийск, а что из этого выйдет — посмотрим».

Фотографии предоставлены пресс-службой Новосибирского государственного краеведческого музея. Автор фото — Владимир Жуланов.